De Betrouwbare Mannetjes vatten 2019 samen in lijstjes

Nederland op de Kaart

1. Virgil

Aardige vent, One Man Army, en onbetwiste leider van een van de beste voetbalploegen van de wereld. Tevens speler van Liverpool. Werd bijna verkozen tot FIFA Voetballer van het Jaar, maar Messi.

2. Duncan Laurence

Joeg met een dertien-in-een-dozijnliedje de hoofden van de bookmakers en Cornald Maas op hol en bezorgde ons na 44 jaar de Eurovisiecup. En Rotterdam een onvoorziene kostenpost van 15,5 miljoen.

3. Rutger Bregman

Bestsellerauteur en Vleesgeworden Correspondent. Zijn optreden tijdens het World Economic Forum in Davos ging de hele wereld over. Net als zijn wedstrijdje verplassen met Tucker Carlson van Fox News. Geen landgenoot die zo viral ging. Rutger Bregman first, Arjen Lubach second.

4. Sifan Hassan

Zorgde met goud op de 1500m en de 10km tijdens de WK voor een wereldprimeur. Kon je hier tot voor kort als succesvol atlete zonder argwaan binnen tien jaar uitgroeien tot een midsize koelvriescombinatie met puistjes, Sifan was de meet nog niet over of de dopinggeruchten staken de kop op.

5. Roelf B. & Madiea G.

De een besloot vanuit zijn tentje op een Hongaars muziekfestival 17 kilo pillen en hasj te verhandelen, de ander werd bij een routinecontrole in Duitsland aangehouden met 43 kilo xtc en 13 kilo crystal meth in de kofferbak. Beide voormalig olympische sprinters moeten jaren het cachot in. Hardlopers zijn dopelopers.

Grote afwezigen

1. Rodrigo Duterte

Kwam deze Filipijnse maniak vorig jaar bijkans iedere week in het nieuws, in 2019 had hij zichtbaar moeite zich tussen het geweld van Trump, Johnson, Bolsonaro, Poetin, Salvini, Orbán, Erdogan en Frans Timmermans te onderscheiden. Volgend jaar beter Rodrigo!

2. Jan Roos

Nadat we hem in 2018 nog heel even met speen in de mond voorbij hadden zien komen als uithangbord voor de Je-Bent-Mijn-Moeder-Niet-campagne van de tabaks- en vuurwerklobby, vernamen we weinig van deze kleinbeneusde Jaïr Ferwerda. Zocht nog wanhopig de publiciteit na opnieuw betrokken te zijn geweest bij een vechtpartij, maar lijkt definitief uit de redactionele rolodexen te zijn gedonderd. Ga toch wat leuks doen, zou je zeggen. Maar uiteindelijk zijn ook wij zijn moeder niet.

3. Ridouan T.

Gespot in Iran, gepakt in Dubai. Tot voor kort ’s lands meest gezochte crimineel. Stuurde in mei een briefje naar Peter R. de Vries om te vertellen dat hij hem echt niet ging vermoorden. Lang absent, bovenal attent.

Een Nieuw Begin

1. Robert Jensen

Maakte eind vorig jaar zijn glorieuze comeback, maar zijn ‘niet-linkse talkshow’ werd na 24 uitzendingen vroegtijdig van de buis gehaald. Volgens Jensen het begin van ‘de Jensen-revolutie’ die tot nu toe gemiddeld zo’n 50k views op YouTube trekt. ¡Hasta la revolución siempre!

2. Merel van Vroonhoven

Besloot haar topfunctie als bestuursvoorzitter van de AFM in te ruilen voor een opleiding tot leraar in het speciaal onderwijs. Wilde een groter deel van haar tijd besteden aan ‘mensen die het niet vanzelfsprekend op eigen kracht redden’. Waar je zin in hebt.

3. Wybren van Haga

Eenmansfractie nummer zoveel. Raakte in 2017 in opspraak als huisjesmelker. Raakte in juli in opspraak wegens rijden onder invloed. Raakte in september in opspraak wegens bemoeienis met illegale werkzaamheden aan een Haarlems rijksmonument. Werd toch uit de fractie gezet, roofde zijn zetel. Verder wel een leuke vent, schijnt.

4. Carnaval Festival

Het kostte dan misschien twaalf weken en drie miljoen, na de feestelijke heropening van deze Efteling-must see waren de stereotype bosjesmannen met neusringen en de Aziatische poppen met spleetogen en hazentanden allen van een politiek-correcte facelift voorzien. Mocht u daar bezwaar tegen hebben: een paar meter verderop draait de vrolijke roodbelipte zwartjoekel van Kaatsheuvel Monsieur Cannibale onveranderd zijn rondjes.

5. Forum voor Democratie

Even deed de ruzie tussen Baudet en Otten LPF-toestanden vrezen, maar Forum wist zich te herpakken, onder meer door de kritiekloze benadering tijdens Baudets mediaoptredens bij onder anderen. Jinek en Omroepman van het Jaar Jeroen Pauw. Gefeliciteerd Jeroen!

Pijnlijk

1. Justin Trudeau

Won opnieuw de verkiezingen, maar verloor zijn meerderheid in het Canadese parlement. Produceerde eigenhandig meer blackface-materiaal dan een gemiddeld alternatief Sinterklaasjournaal.

2. Yvon Jaspers

Nationale Boerenmadam. Kwam onder de loep van het Commissariaat voor de Media door haar schnabbel bij veevoerbedrijf ForFarmers. Plengde haar tranen bij Pauw terwijl ze tegenover de vader van de vermoorde Anne Faber zat, die het ook niet makkelijk heeft.

3. Máxima

‘Máxima straalt in japon met speels mini-decolleté’, kopte het AD daags na Prinsjesdag. Had eerder in het jaar als Speciaal Gezant van de VN een officiële ontmoeting met Mohammed Bin Salman, kroonprins van Saoedi-Arabië, tevens opdrachtgever tot het opzagen van Jamal Khashoggi. Geen speels mini-decolleté dit keer, daar houden ze daar niet van.

4. FC Den Bosch

Sinds de omhaal van Van Basten niet zo nadrukkelijk in het nieuws geweest. Trainer en club blunderden opzichtig na de racistische verwensingen van een deel van de harde kern aan het adres van Excelsior-speler Mendes Moreira. K-club.

5. Thierry Baudet

Vroeg tijdens een live tv-debat zonder enige aanleiding aan Mark Rutte wanneer hij voor het laatst had gehuild. Het antwoord, dat verband hield met het overlijden van diens zus, vloerde de FvD-voorman en leverde het pijnlijkste staaltje tv op sinds Yvon Jaspers bij Pauw ging janken om het onderzoek naar haar bijbeunactiviteiten terwijl ze godbetert tegenover de vader van de vermoorde Anne Faber zat.

6. Hans Brusselmans

Rare man die graag zijn broek laat zakken en taart met zijn handen eet. Figureerde in kostbare anti-EU-campagnespot van de SP. Had, ondanks treffende gelijkenis, volgens partijvoorzitter Ron Meyer niets met Frans Timmermans te maken. Waar het ‘Timmermans-effect’ leidde tot de verkiezingszege van de PvdA, bezorgde het Brusselmans-effect de SP slechts een nieuwe voorzitter.

Ja, nu weten we het wel

1. John Bercow

Van alle ons bekende voorzitters van het Britse Lagerhuis vermoedelijk de bekendste. Bezitter van rare dassen en een tergend stopwoordje. Had tijd om niet een maar twee keer te gast te zijn bij Eva Jinek. En wij ons maar afvragen waarom het allemaal zo lang moet duren. Unlock!

2. Designated Survivor

Nieuw fenomeen aan het Binnenhof, afgekeken van een Netflix-vehikel met Kiefer Sutherland. Afl. 1: Stef Blok. Bewindslieden vonden het zelf zo leuk dat de lol er nog sneller af ging dan bij de serie.

3. ‘OK, Boomer’

Populaire online-verwensing aan het adres van 50-plussers. Betreft een zogeheten ‘meme’ en vliegt dus in 90 procent van de gevallen over het hoofd van de aangesprokene. Werd opgewaardeerd tot heus gespreksonderwerp in Buitenhof, waarmee het feestje definitief voorbij was.

4. Martien Meiland

Ja, nu weten we het wel.

Familiegedoe

1. Prins Andrew

Topmaatje van de door ‘zelfmoord’ om het leven gekomen serial pervert Jeffrey Epstein. Beschuldigd van verkrachting door een toen minderjarig meisje. Besmeurde vervolgens in een onhandig BBC-interview het Britse koningshuis met een laag stront waar pa Philip jaloers op kan zijn.

2. Robert Oey

Vader van de zoon van de burgemeester van Amsterdam. Gaf een iets te openhartig interview aan NRC over zijn rol in de neppistool-affaire. Bracht zijn toch al moeilijk geliefde echtgenote in een nog lastiger parket. Wel echt een leuk interview.

3. Dreetje & Bridget

Dus Dreetje praatte niet meer met z’n moeder, maar nu heeft-ie iets met Bridget, maar Bridget werkt dus bij RTL Boulevard. Nou. En toen ging iedereen bij RTL Boulevard klagen dat er geroddeld werd dat Dreetje dus iets met Bridget had. Moet je je voorstellen. Gelukkig dus maar dat Bridget het super kan vinden met Rachel.

Vrouwelijke rolmodellen

1. Greta Thunberg

Al Gore in een klein autistisch meisje gepropt. Redder van de planeet volgens links, verpersoonlijking van de Klimaathysterie volgens de mensen die nogal hysterisch reageerden op haar verkiezing tot Person of the Year.

2. Megan Rapinoe

Lieke Martens, Vivianne Miedema, Sari van Veenendaal, uiteindelijk was er maar een echte ster bij het WK. De paarsbehaarde Witte-Huisweigeraar Rapinoe gebruikte het podium dat ze met haar sporttalent verkreeg om haar maatschappelijke betrokkenheid te uiten. Goed gedaan, mevrouwtje.

3. AOC

Alexandria Ocasio-Cortez voor intimi. Van barkeeper tot Congreslid. Viel op door haar scherpe verhoren van onder anderen RoboCEO Mark Zuckerberg. Robert Jensen kan haar heel leuk nadoen.

4. Angela de Jong

Koningin van de Kijkdoos, Tsarin van de Treurbuis. Lijkt iedere uitnodiging om zelf op tv te komen te aanvaarden en is daarmee hét gezicht van het almaar incestueuzer wordende talkshowlandschap. Kwam live in de uitzending van Beau om een instant-recensie ten beste te geven. Om onverklaarbare redenen uitgegroeid tot autoriteit.

Transfers

1. Jinek

Na een mager begin volgden succesvolle jaren en dus vertrekt Eva naar RTL. De concurrentie is aanzienlijk nu de NPO na maanden casten een waardig opvolger van Jeroen Pauw heeft gevonden in Willemijn Veenhoven, Erik Dijkstra, Hugo Logtenberg, Sophie Hilbrand, Giovanca Ostiana, Tijs van den Brink, Carrie ten Napel, Charles Groenhuijsen, Fidan Ekiz en Jort Kelder.

2. Matthijs en Frenkie

Sterspelers van het leukste Ajax van de afgelopen 25 jaar. Zijn inmiddels sterspelers bij de grootste clubs van Europa. Goed voor het Nederlandse voetbal misschien, maar we hadden ze er tegen Valencia graag nog even bij gehad.

3. Joram van Klaveren

Voormalig PVV-Kamerlid. Zachtaardige jongen met de uitstraling van een beveiligingsbeambte met zo’n zilveren V op z’n jasje. Bekeerde zich na enkele jaren hardlinen bij Geert Wilders tot de islam. Na Arnoud van Doorn de tweede PVV’er die zijn kleedje naar het oosten legt.

4. Alexander Pechtold

Zag jaren zwoegen op het Binnenhof vorstelijk beloond met een aanstelling bij het CBR.

Kale misère

1. Jaap Stam

‘Er komt met Jaap echt iemand binnen’, zei technisch-directeur Martin van Geel bij zijn aanstelling. Na vier maanden onooglijk voetbal in de Kuip rolde de Rots van Kampen alweer naar buiten.

2. Frits Wester

Schoof jaren met opvallend losse tong aan bij talkshowtafels en niemand die er iets van zei. Viel door de mand toen hij zich vanuit een zonnig Toscane door het RTL Nieuws probeerde te stamelen. Gooide het nog even op ‘vermoeidheid’, maar deed in overleg met RTL een ‘stapje terug’. Beterschap.

3. Marco Kroon

Wildplasser in kikkerpak. Ontving in 2009 de eerste Willemsorde in dertig jaar, en in december honderd uur dienstverlening. Laagste notering op onze Angela-de-Jong-index, waarin iemands hoeveelheid aan aantal media-optredens wordt afgezet tegen de mate van interessantheid.

Al dan niet overeind gebleven

1. Pauline Krikke

VVD-baantjesjager par excellence. Was al weinig succesvol als burgemeester van Arnhem, vertrok in 2015 met ruzie bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, struikelde dit jaar als burgermoeder van Den Haag en lijkt dus klaar voor de eventuele opvolging van Ankie Broekers-Knol.

2. Beau

Maakte valse start en beginnersfout met rare bank, desk en wachtende gasten tussen het publiek. Stelde Angela de Jong alsnog tevreden door over te stappen op de beproefde Frits & Henk-setting.

3. Johan Derksen

Beledigde homo’s, vrouwenvoetballers, Songfestivalwinnaars, succescoach Erik ten Hag, de intelligentie van de gemiddelde Nederlandse voetbalkijker, en wist desondanks zijn moyenne van 7 keer per week op tv moeiteloos in stand te houden.

4. Anne-Wil Duthler

Voormalig VVD-senator. Werd in april uit de fractie gezet wegens belangenverstrengeling. Kwam in opspraak na publicaties van Follow the Money en Quote. Spande kort geding aan en verloor glansrijk. Komt in mooi rijtje met partijgenoten als een Jos van Rey, een Ton Hooijmaijers, een Mark Verheyen en een Henry Keizer (†).

5. Rob de Nijs

Tijdens een optreden in Naaldwijk eind augustus kukelde de jongbejaarde troubadour zomaar achterover het podium af. Wij lachen. In september liet De Nijs weten dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Beterschap dus maar weer.

6. Mark Rutte

Beweegt zich soepel tussen de wereldleiders. Blijft ondanks de talloze schandalen binnen de partij, zijn herhaaldelijke geheugenverlies en het stelselmatig veronachtzamen van zijn morele leiderschap knap overeind.