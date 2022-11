De Betrouwbare Mannetjes tekenen uw principes uit

Zondag

16.00: U slaat de openingsceremonie – net als de NOS zo te zien – over. Ook de openingswedstrijd Qatar-Ecuador kijkt u niet. U wilt niets met dit kut WK te maken hebben.

Maandag

11.00: Van een collega die de livestream volgt, begrijpt u dat Engeland-Iran een vreselijke wedstrijd is. U zegt haar dat u dit WK boycot vanwege alle mensenrechtenschendingen.

17.00: U wilt de kinderen de wedstrijden van Oranje niet ontzeggen, dus zij mogen die kijken. Omdat het raar is ze in hun eentje voor de tv te zetten en uw vrouw ‘niks met voetbal heeft’, gaat u bij ze zitten, maar u kijkt niet mee. U trekt een pilsje open, maar dat doet u ook weleens als er geen voetbal is, en u ziet per ongeluk zowel de 1-0 als de 2-0 (2x Berghuis).

Dinsdag

08.00: Hoewel niemand echt klachten heeft, besluit u het hele gezin op corona te testen. Een van de kinderen lijkt een soort van tweede streepje te hebben, dus iedereen gaat – totdat u de huidige regels ‘weer scherp heeft’ – in quarantaine.

11.00: Omdat u de kinderen Messi’s laatste toernooi niet wilt ontzeggen, mogen ze in de andere kamer Argentinië-Saoedi-Arabië kijken. Omdat u gek wordt van de gekunstelde, zangerige intonatie van Jeroen Grueter, loopt u binnen om het geluid uit te zetten. Om ze niet helemaal aan hun lot over te laten, zegt u af en toe wie er aan de bal is.

17.30: In afwachting van het Achtuurjournaal ziet u abusievelijk een flink stuk van Mexico-Polen. Een wedstrijd die u sterkt in uw overtuiging dit toernooi te boycotten.

Woensdag

11.00: Iedereen is weer naar school, maar nu heeft u zelf een snotneus. Marokko-Kroatië voelt met Mazraoui en Ziyech én Team Makkelie én commentaar van Jan Roelfs heel Nederlands en u vraagt zich tijdens de volksliederen af of de uitzonderingsregel voor de kinderen hier opgaat.

14.00: Na zo’n hele dag op elkaars lip te hebben gezeten is het heerlijk om het huis even voor u alleen te hebben. U maakt een klein pilsje open, maar dat voelt gek, zo midden op de dag. Zeker zonder voetbal. Duitsland-Japan.

20.00: U bent de afstandsbediening kwijt. Vervelend. U leest de krant, terwijl u negeert hoe Kevin De Bruyne het enige Belgische lichtpuntje is in een matte wedstrijd tegen de stugge Canadezen.

Donderdag

11.15: U vraagt zich af wie er precies mee geholpen is als u om 14.00 uur niet naar Uruguay-Zuid-Korea gaat kijken en of u daar dan een slap kopje koffie of een lekker koud pilsje bij pakt.

18.00: De kinderen willen graag naar NPO 3 om het Sinterklaasjournaal te kijken, maar u legt uit dat het elk jaar in principe exact hetzelfde verhaal is, en laat zien hoe Ghana met 4-1-4-1 en de razendsnelle Sulemana optimaal de ruimte achter de Portugese verdediging benut.

21.55: Diep in blessuretijd van Brazilië-Servië ziet u de afstandsbediening. Lag gewoon onder de krant. Suf. Stak er zelfs een stukje onderuit. Enfin. Mooie pot. Mooier dan Zwitserland-Kameroen in ieder geval.

Vrijdag

12.05: Tijdens Black Friday pikt u in een bomvolle Media Markt per ongeluk op 24 schermen de tweede helft van Wales-Iran mee.

14.00: Het kalibreren van uw nieuwe beamer duurt langer dan verwacht en uw vermoedens van omkoping door thuisland Qatar stijgen wanneer ze op onbegrijpelijke wijze op voorsprong komen tegen Senegal.

17.00: Oranje walst over Ecuador heen en u besluit het bereiken van de achtste finales te gaan vieren in de kroeg, alwaar u – na flink doorfietsen – nog net de voorbeschouwing van Engeland-VS meepikt.