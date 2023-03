De Betrouwbare Mannetjes tekenen het vast uit

‘De top van het kabinet komt dinsdag bijeen voor crisisberaad over de verkiezingsuitslag. Het speciaal ingelaste beraad zal onder meer gaan over de zege van BBB tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en over onvrede in het land.’ (De Telegraaf, 24 maart 2023)

Crisisberaad gehouden op 28 maart 2023 om 10.00 uur

Aanwezig: Mark Rutte, Sigrid Kaag, Carola Schouten, Wopke Hoekstra

Afwezig: Niemand

Voorzitter: Mark Rutte

Notulist: Carola Schouten

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Wopke Hoekstra verexcuseert zich voor het feit dat hij iets te laat is. Sigrid Kaag merkt op dat Wopke Hoekstra er moe uitziet. Wopke Hoekstra zegt dat Sigrid Kaag er zelf moe uitziet. Sigrid Kaag vindt dat Wopke Hoekstra erg geprikkeld reageert. Wopke Hoekstra zegt dat Sigrid Kaag zelf onwijs geprikkeld doet. De Notulist stelt voor te beginnen.

2. Provinciale Statenverkiezingen

De Voorzitter zegt geschrokken te zijn van de verkiezingsuitslag. Volgens hem is er kennelijk sprake van een brede onvrede in de samenleving. De Voorzitter vraagt aan Sigrid Kaag of hij soms iets grappigs heeft gezegd. Sigrid Kaag zegt van niet. De Voorzitter vraagt of Sigrid Kaag anders met de rest wil delen wat er zo grappig is zodat iedereen kan lachen. Wopke Hoekstra merkt op dat ze dit dus altijd doet en dat dit precies de reden is waarom mensen zo’n hekel aan haar hebben. De Voorzitter moet Wopke Hoekstra hier gelijk in geven. Hij merkte tijdens de campagne inderdaad dat veel mensen een hekel hebben aan Sigrid Kaag. Sigrid Kaag zegt dat ze er persoonlijk niet zit voor de mensen die een hekel aan haar hebben, maar voor de mensen die op haar stemmen. Wopke Hoekstra meent dat dit precies het probleem is en dat daarom zo veel mensen op de BBB hebben gestemd. Sigrid Kaag zegt dat ze Wopke Hoekstra misschien verantwoordelijk moeten maken voor het stikstofdossier omdat-ie zo goed is in halveren. De Voorzitter geeft Sigrid Kaag een high five.

3. Stikstofproblematiek

De Notulist vraagt zich af of het misschien ook door de baard komt dat Wopke Hoekstra er zo moe uit ziet. Sigrid Kaag geeft toe dat dat inderdaad niet helpt. De Voorzitter noemt de baard vlassig. Sigrid Kaag vindt dat er ook te veel open plekken in zitten. De Voorzitter beaamt dit en zegt dat hij het ook niet meer echt ziet gebeuren. Wopke Hoekstra zegt dat hij zich sinds een paar dagen serieus is gaan afvragen of ze niet veel te rigide omspringen met het stikstofprobleem. De Voorzitter vindt dat ook. Sigrid Kaag wil de heren er graag aan herinneren dat hier heel duidelijke afspraken over gemaakt zijn en dat zij iemand is die zich graag aan afspraken houdt. De Voorzitter zet een bekakt stemmetje op en zegt ‘ik ben iemand die zich graag aan afspraken houdt’. Wopke Hoekstra geeft de Voorzitter een high five.

4. Maatschappelijke onvrede

Sigrid Kaag vindt het allemaal prima, maar moet dan wel concluderen dat er niets anders op zit dan nieuwe verkiezingen. Wopke Hoekstra vindt dat ‘te kort door de bocht’ en meent dat dit dus ook weer precies een van de redenen is waarom mensen zo’n hekel hebben aan Sigrid Kaag. De Voorzitter noemt de reactie van Sigrid Kaag hysterisch en denkt dat er heus nog een mouw aan te passen valt. Sigrid Kaag zegt dat achter de meute aanlopen nooit de oplossing is, maar dat dat misschien moeilijk valt uit te leggen aan iemand die op tv naast iemand met een dildohelm gaat zitten, of aan iemand die vijftien jaar te laat nog een baard laat staan. Wopke Hoekstra merkt op dat het misschien moeilijk valt uit te leggen aan een kutwijf ja.

4.wvttk/rondvraag

De Notulist vindt dat er een heel vervelende sfeer hangt.

De Voorzitter hoort wat de Notulist zegt, maar wil zich graag eerst concentreren op de onvrede in het land.

5. Afsluiting

En sluit de vergadering.