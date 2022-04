De Betrouwbare Mannetjes tekenen de volgende spannende debatten alvast uit

Oppositiepartijen vragen een debat aan omdat uit nieuwe stukken blijkt dat de zaken anders zijn gelopen dan [Bewindspersoon] eerder beweerde.

- RTL Nieuws meldt dat [Bewindspersoon] lijkt te kunnen rekenen op een meerderheid, tenzij [Bewindspersoon] het debat verprutst.

- Voorzitter Vera Bergkamp opent de vergadering, heet [Bewindspersoon] welkom en geeft het woord aan Geert Wilders van de PVV.

- Criminele bende. Opgehoepeld. Dubbele nationaliteit. Knettergek. Geen knip voor de neus waard. Schande.

- Een onbekende partijgenoot van [Bewindspersoon] vindt het prijzenswaardig dat [Bewindspersoon] verantwoording komt afleggen in de Kamer, maar wil waken voor een ‘afrekencultuur’.

- Gert-Jan Segers sluit zich daarbij aan en zegt dat er ‘zeker antwoorden moeten komen, maar ook met ruimte voor barmhartigheid’.

- [Bewindspersoon] zegt dat hij, naar nu blijkt, ten onrechte onbedoeld iets heeft doen voorkomen waardoor er mogelijkerwijs verwarring is ontstaan, en vindt dat onzorgvuldig, al is het niet per se verboden, maar had dat achteraf gezien anders moeten doen en betreurt de gang van zaken, waarvoor hij zijn oprechte excuses aanbiedt.

- Onbekende partijgenoot prijst de zelfkritiek. Gebruikt het woord ‘ruiterlijk’.

- Jesse Klaver vindt het ‘genant’. Ook vindt hij iets ‘bizar’. Vertrouwen in de politiek. Nieuwe bestuurscultuur.

- Gert-Jan Segers merkt op dat er sprake is van ‘verharding’, niet alleen in de maatschappij maar ook in de Kamer, en zou graag dit debat willen aangrijpen om ‘weliswaar te focussen op de inhoud, maar ook met respect voor de persoon’.

- Iemand van de PvdA vraagt hoe [Bewindspersoon] al die tijd kon volhouden dat hij iets niet wist terwijl hij het, naar nu blijkt, wel degelijk wist.

- [Bewindspersoon] vraagt zich af wat ‘weten’ is. Begint over Descartes. Stelt dat je achteraf nooit precies kan weten wat je op een eerder moment wist. En anders kon hij het zich, in ieder geval destijds, niet herinneren.

- Jesse Klaver zegt dat de mensen die thuis naar het debat aan het kijken zijn, de leraar, de verpleger, hier helemaal niets meer van begrijpen. Gebruikt het woord ‘genant’.

- Iemand van de SP zegt dat hij er ook niets meer van begrijpt en vraagt wanneer [Bewindspersoon] nou precies wat wist.

- [Bewindspersoon] zegt dat hij al eerder gezegd heeft dat hij mogelijk iets heeft doen voorkomen waardoor er wellicht verwarring is ontstaan en dat dat onzorgvuldig was.

- Het SP-Kamerlid zegt dat dat geen antwoord op de vraag is.

- [Bewindspersoon] zegt dat hij dat juist daarom, achteraf gezien, beter had moeten doen en dat hij de gang van zaken betreurt, en dat hij zijn oprechte excuses al had aangeboden, dus.

- Het SP-Kamerlid merkt andermaal op dat dat geen antwoord op de vraag is.

- Voorzitter Vera Bergkamp grijpt in. Zegt dat ze nog een lang debat voor de boeg hebben en dat ze vaart wil maken. Vindt het ook meer een vraag voor de tweede termijn.

- Sylvana Simons vraagt hoe het kan dat [Bewindspersoon] de boel staat voor te liegen als we allemaal kunnen zien hoe het zit.

- [Bewindspersoon] vraagt waarom mevrouw Simons zo hysterisch doet.

- Gert-Jan Segers begrijpt de teleurstelling van mevrouw Simons, die ‘voelt hij zelf ook’. ‘Tegelijkertijd’ denkt hij dat we ‘moeten waken om niet zelf te doen wat we de ander verwijten’.

- [Bewindspersoon] is blij met de bijval van Segers. Hij is erg geschrokken van de beschuldiging en diep geraakt door de suggesties die nu worden gewekt. Iedereen die hem kent, weet dat hij niet zo in elkaar zit.

- Caroline van der Plas stelt een vraag die slechts zijdelings met de materie van doen heeft.

- [Bewindspersoon] vindt dat ‘een goede vraag’ en gaat daar heel lang op in, waardoor er veel tijd verloren gaat.

- Iedereen is moe.

- Kees van der Staaij maakt een staatsrechtelijk grapje, waar te hard om wordt gelachen.

- Alle coalitiepartijen en de SGP stemmen tegen de motie van wantrouwen.

- En gaan over tot de orde van de dag.