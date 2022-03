De Betrouwbare Mannetjes tekenen de verkiezingsdag vast uit

Woensdag 16 maart

07.30 Opstaan. Niet douchen. Kinderen zeggen dat ze onder de douche vandaan moeten komen en vragen of ze weten wat dat kost.

07.52 Melk op. Fruit kennelijk ook. Restje komkommer in drieën verdelen en bij de broodtrommels doen.

08.30 Kinderen naar school brengen. Zien dat de school ook een stembureau is. Beseffen dat dat vandaag is. Man van het stembureau vragen of het een beetje druk is en beloven dat jij vandaag in ieder geval nog langs komt. Door naar werk.

8.35 In de rij bij onbemand tankstation. Radio 1 luisteren. In Amersfoort lijkt het volgens de verslaggever ‘nog niet echt te leven’.

09.11 Samenvatting Ajax nog een keertje kijken. Interviews. Buitenlandse pers lezen.

10.15 Afspraak van 10.00 uur staat al een tijdje beneden bij de balie. Ophalen. Zeggen dat je vorige meeting wat uitliep. Vragen of ze het een beetje hebben kunnen vinden.

12.30 Lunch. Pompoensoep en een Snelle Jelle.

12.52 Kijken of het inmiddels rustiger is bij het onbemande tankstation. Radio 1 luisteren. Ergeren aan de domme jingle van De Nieuws BV en de schiet-mij-maar-lek-toon van Natasha Gibbs.

13.15 Vergadering. Vragen of mensen al gestemd hebben. Zeggen dat je het idee hebt dat het nog niet echt leeft. Benzineprijs bespreken. Atoombom komt ter sprake.

13.23 Stemwijzer opzoeken. Nu.nl\Achterklap bekijken. Hans Kazan ziek, hield niks binnen. Jodiumpillen bestellen.

14.30 Tegen secretaresse zeggen dat je thuis verder gaat werken, ook in verband met corona.

15.15 Kinderen uit school halen. Man van stembureau vragen of het al een beetje leeft. Zeggen dat je zo terug komt maar even je paspoort moet halen.

15.24 Stempas klaarleggen. Paspoort zoeken.

16.24 Stemwijzer afmaken. Nog een keer doen, want daar ga je niet op stemmen.

16.27 Vrouw bellen om te waarschuwen dat ze niet vergeet te stemmen. Vragen waarom ze het niet gaat redden. Zeggen dat dat decadent is, dat je het eigenlijk meer als een plicht moet zien en dat mensen in Rusland een moord zouden doen voor vrije gemeenteraadsverkiezingen.

16.34 Paspoort vrouw zoeken. Handtekening namaken.

16.55 Bladeren in kookboek.

17.02 Googlen of je zwarte knoflook ook door gewone knoflook kunt vervangen.

17.10 Kind naar voetbal brengen.

17.38 Boodschappen doen. Vier liter melk, bastognekoeken. Vakkenvuller vragen waar zwarte knoflook ligt. Vakkenvuller volgen naar ervarener vakkenvuller, die denkt te weten waar het ligt. Ervarener vakkenvuller volgen naar schap waar het zeker niet ligt. Uit beleefdheid blijven staan. Voor de vorm meezoeken. Drie Dr. Oetker Big American Pizza’s in mandje gooien.

17.30 Kind ophalen.

18.12 Stemmen. Praatje met vrijwilligers maken. ‘Het leeft niet, hè?’ zeggen. Gesprekje afkappen met ‘ja het zijn rare tijden’. Lachend weglopen en succes wensen.

19.02 Dr. Oetker Big American Pizza’s uit de oven halen. Heel vies. Kinderen uitleggen wie Hans Kazan is.

20.00 Journaal aanzetten. Staakt-het-vuren weer stukgelopen. Reportage over de gemeenteraadsverkiezingen. Martijn Bink is in Zwolle. Daar leeft het niet. Over een klein uur sluiten de stembussen.

20.22 Nog wat overmaken voor Oekraïne. Bastognekoek, misschien twee.

20.43 Uitslagenavond. Ardy Stemerding staat in Utrecht bij GroenLinks, Chris Ostendorf bij de PvdA in Amsterdam, Kees van Dam hangt wat rond bij een verlaten stembureau in Oss, en Henrik-Willem Hofs interviewt studenten in Wageningen, waar het volgens hem ‘niet echt leeft’. Historisch lage opkomst dreigt.

20.48 Bastognekoeken op. Over een kwartier eerste voorlopige prognose. Zappen.

20.51 Lille - Chelsea op Ziggo. Blijven hangen. Wytse van der Goot. Prima.

22.48 Staartje The Fast and the Furious: Tokyo Drift op Veronica meepakken.

23.15 Naar bed. Teennagels knippen. Niet douchen. VVD gewonnen.