De Betrouwbare Mannetjes stellen ze graag aan u voor

Sigrid Kaag (minister van Financiën) Eerste vrouw op Financiën ooit. Kon na haar aftreden niet meer terug naar Buitenlandse Zaken, maar moest dan wel iets hoogs. Heeft geen specifieke ervaring in de financiële sector, maar had meer dan specifieke ervaring in internationale betrekkingen en moest desondanks aftreden dus ja, zeg het maar.

Dilan Yeşilgöz (minister van Justitie) Eerste vrouw op Justitie zonder enige juridische ervaring ooit. Fris, nieuw stemgeluid binnen de VVD. Heeft haar partij de afgelopen jaren als een soort Halbe Zijlstra van kleur ten volle gediend en daar mag best wat tegenover staan.

- Geen juridische achtergrond.

+ Geen Ferd Grapperhaus.

Wopke Hoekstra (minister van Buitenlandse Zaken) Had wegens totaal geen elan geen zin in een plek in de Tweede Kamer en klonk met zijn ‘De meeste uitdagingen liggen natuurlijk in het binnenland, maar er is ook heel veel aan de hand in het buitenland’ al echt als een minister van Financiën die zonder enige ervaring in internationale betrekkingen opeens minister van Buitenlandse Zaken was geworden omdat de vorige minister van Buitenlandse Zaken daar niet meer kon terugkeren maar dan wel iets hoogs moest.

Carola Schouten (minister van Sociale Zaken) Derde vice-premier. Gunde het ministerie van Landbouw een fris, nieuw gezicht en zocht dus wat anders uit.

Mark Harbers (minister van Infrastructuur en Waterstaat) Moest in een vorig kabinet nog aftreden, maar mag het gewoon opnieuw proberen. Toekomstig Voorzitter van Bouwend Nederland.

Kajsa Ollongren (minister van Defensie) Kende dit voorjaar als Verkenner een ongelukkige struikelpartij, maar mag nu als Maarschalk de Vlag beschermen. Moet onderweg oppassen dat ze niet op wat goed geplaatste Bommen stuit of dat een Spion haar slaat want dan gaat ze zonder pardon terug in het doorzichtige, voorgevormde plastic bakje in de doos.

+ Leent zich goed voor bordspel-metaforen.

- Na het afgelopen jaar zo ongeveer de laatste persoon die je met vertrouwelijke informatie op pad stuurt.

Dennis Wiersma (minister van Primair en Voortgezet Onderwijs) Begon op de mavo, schopte het tot minister van Onderwijs. Is daarmee naar eigen zeggen het bewijs van wat je met goed onderwijs kunt bereiken, terwijl je je met echt goed onderwijs eerder zou afvragen of dat de conclusie is die je hier zou moeten trekken.

Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) Voormalig Zomergast en DWDD-coryfee en nu al de grote ster van Rutte IV. Ruilt zijn directiefunctie van een van de meest vermaarde wetenschappelijke instituten ter wereld in om de nieuwe collega van Dennis Wiersma te worden.

Ernst Kuipers (minister van VWS) IJdelste minister van Volksgezondheid sinds Hugo de Jonge. Dreigt nu al overschaduwd te worden door de Troetelprofessor. Zal manier moeten vinden persconferenties en talkshow-optredens te combineren. Nipt gewonnen van Marcel Levi.

Hugo de Jonge (minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) Nederland mag dan wel klaar zijn met het woningtekort, het woningtekort is nog niet klaar met ons.

Alexandra van Huffelen (staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties) Boegbeeld van de toeslagenaffaire. Wilde best opnieuw in het kabinet, maar dan niet weer iets superingewikkelds. Computers en Bonaire. Jaloersmakend takenpakket.

Franc Weerwind (minister van Rechtsbescherming) Rijzende ster. Voldoet ruimschoots aan de kennelijk in de D66-profielschets opgenomen ‘zit graag in een talkshow’-voorwaarde. Volgens het AD ‘de Obama van Almere’, wat ons om meerdere redenen een problematische bijnaam lijkt. Heeft geen juridische achtergrond, maar dat heeft Dilan Yeşilgöz ook niet.

Eric van der Burg (staatssecretaris voor Asiel en Migratie) Amsterdamse ritselaar. Ook wel de Mike Pence van de Bijlmer genoemd. Completeert het drietal op Justitie. Heeft geen juridische achtergrond, maar dat heeft Franc Weerwind ook niet.

Henk Staghouwer (minister van Landbouw) Geen idee.

+ Vrolijke kop

++ Nieuw elan

Mark Rutte (minister van Algemene Zaken) Kan er maar geen genoeg van krijgen. Aanstaand langstzittende premier van Nederland. Niet heel goed voor een democratie, nog minder voor de toekomst van een politieke partij die nu de belangrijkste kabinetsposten al moet vullen met oude bekenden en middelmatige Kamerleden.