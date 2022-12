De Betrouwbare Mannetjes stellen voor maar gewoon te gaan spelen

Spel

POLARIZATION! – Oei, het politieke debat verhardt. Kun jij de democratie redden?

Doel

Volgens het SCP maken Nederlanders zich in toenemende mate zorgen over de groeiende polarisatie. Maar is dat wel zo? In dit gezellige Oudjaarsavondgezelschapspel moet iedereen proberen het eens te worden. Wie lukt het om als eerste alle spelers in zijn team te krijgen?

Voorbereiding

Het spel wordt gespeeld met twee teams. Iedere speler krijgt bij aanvang vijf Polarisatiekaarten. De kaarten die overblijven gaan in een stapel naast de Hete Hangijzers. Bij iedere beurt kiest een speler met een Stellingenpas welke richting op de Discoursroute hij kiest. Daarbij moet hij voldoen aan het aantal ogen dat de routekaart aangeeft.

Een speler die zich aansluit bij een team verbindt zich daarmee automatisch aan de Discoursroute van zijn teamgenoten. Spelers mogen gedurende het spel één keer overstappen naar het andere team, mits hun Timeline dat toestaat.

Spelverloop

Aan het begin van iedere ronde leest de speler die dan de stapel Polarisatiekaarten voor zich heeft de bovenste kaart hardop voor. Hij legt deze daarna open naast het Scorespoor. Zo ontstaat daar een Aflegstapel. De voorgelezen Ophef geldt voor alle spelers, tenzij het een Heet Hangijzer (Vaccinatie, Boeren, Wolf, Tijs van den Brink) is. De andere spelers mogen dan een geel of paars fiche nemen, maar uitsluitend als het Debatboek is omgedraaid (zie Discoursroute).

Voorbeeld: Asha kiest een Klimaatkaart en kiest daarbij dus voor Polarisatie. In dat geval moet zij met de witte dobbelstenen 8 gooien. Lukt dat niet, dan mag zij alleen door met goedkeuring van het andere team, dat dan automatisch zijn Vuurwerkkaart mag spelen.

Een speler mag iedere beurt twee Meningen liken om zijn Mening één veld vooruit te zetten. Zo is hij in de volgende ronde verzekerd van een plek aan de Talkshowtafel, tenzij een andere speler óók de Talkshowroute kiest.

De speler die een Socialemediakaart heeft voorgelezen, geeft met ‘+1!’ steeds het teken waarop iedere speler een fiche uit zijn timeline moet trekken óf een lege hand laat zien als hij wil stoppen.

Voorbeeld: de totale waarde van de openliggende witte fiches van Wierd bedraagt 2+3+1=6. Het oranje fiche telt niet mee. Hij besluit nog een fiche te tweeten. Hij legt een wit fiche van waarde 2 (rood omcirkeld) op het Twitterspoor. De totale waarde van zijn witte fiches is nu 8 en zijn inbox ontploft. Hij moet hier nu verplicht een column over schrijven en mag geen fiches meer uit zijn timeline halen.

Speelt een speler een Drogredekaart waarbij de andere spelers tussen meerdere opties kunnen kiezen, dan begint de speler die de kaart heeft voorgelezen, met de klok mee gevolgd door de andere spelers. Na het eventueel vooruitzetten van de Heilige Huisjes bereiden de overige spelers tegelijk hun eigen debatstellingen voor.

Voorbeeld: Johan en Wilfred hebben allebei een Puntentellingsveld met waarde 23 bereikt en zijn op tijd gestopt, zodat ze gewoon op het Talkshowvak mogen blijven staan. Het Puntentellingsveld van Johan (rood omcirkeld) ligt echter verder in de Keten dan dat van Wilfred (geel omcirkeld). Daarom mag Johan de Bonusdobbelsteen werpen. Wilfred heeft echter zijn Bas Heijne nog achter de hand, en mag, mits hij die inzet, de Bonusdobbelsteen overnemen.

Bijzondere gevallen

Tijdens de Vleesronde mag iedere speler twee Podcasts opnemen om open plekken in zijn Agenda te maken. Hij draait dan zijn Agenda weer naar ‘beschikbaar’ en zet zijn Rondesteen (vlam) op de Discoursroute één veld vooruit. Hierna neemt iedere speler zijn Rattensteen uit de Ketel en legt deze weer op de Kleine Schaal. De speler met de grootste stapel Ophefkaarten geeft deze aan zijn linkerbuurman, die daarmee startspeler wordt in de volgende ronde.

Einde van het spel

Zodra alle spelers in hetzelfde team zitten of beide Teamcaptains het erover eens zijn dat het niet meer gezellig is, is het spel ten einde. Wanneer de Teamcaptains van mening verschillen over de vraag of het nog gezellig is, volgt een nieuwe Debatronde, waarbij iedere speler twee fiches uit zijn Timeline moet halen, tenzij het voor de overige spelers dan al duidelijk is dat het echt niet meer gezellig is.