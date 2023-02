De Betrouwbare Mannetjes stappen ook graag in

Melle en Simon kennen elkaar nu zo’n tien jaar en merken dat naarmate ze ouder worden, de gesprekken steeds meer ergens over gaan. Tegelijkertijd voelen ze dat de afstand tussen hen (Melle woont in Amsterdam-Oost bij de Indische Buurt en Simon woont in Amsterdam-Oost maar dan meer richting het centrum) steeds groter lijkt. Om elkaar niet te verliezen, nemen ze iedere week in een podcast op een leuke, ongedwongen manier de week en elkaars leven door.

De Betrouwbare Podcast S01E01 (Pilot) – Afl.: Noodgreep

Ja, Melle, daar zijn we weer. Ja, Simon. Daar zijn we weer (doorpraten, enthousiast doen). Wat gaan we allemaal doen deze week? Melle heeft zijn auto laten keuren, Simon heeft zich weer flink geërgerd, we nemen het nieuws door én we hebben weer een lekker wijntje.

Heb je nog wat leuks gedaan deze week?

Simon heeft niet echt wat gedaan. Melle heeft voor het eerst 9 kilometer achter elkaar hardgelopen. Ook moest hij z’n auto laten keuren, maar gelukkig werd-ie in één keer goedgekeurd. Hij dacht dat hij misschien z’n ruitenwissers moest vervangen, maar die waren nog goed. Simon zegt dat je dat ook heel makkelijk zelf kan doen.

Correcties

Vorige week zei Melle tijdens Lekker Wijntje dat de nebbiolo naar kruiden smaakte en ‘meer specifiek naar korianderzaad’, maar korianderzaad is kennelijk geen kruid maar een specerij. Simon wist dat ook niet. Melle vraagt zich af wanneer koriander ophoudt een specerij te zijn en een kruid wordt. Soort rups/vlinder?

Nieuws van de week

Roald Dahl. Melle vraagt zich af of als je dingen gaat aanpassen de boeken nog wel door Roald Dahl zijn geschreven. Simon vindt het doorgeslagen wokisme (Sjakie en de 100 procent slaafvrije chocoladefabriek?). Hij is dol op Roald Dahl al vindt hij hem slecht in ‘eindes’. De heksen: heel slecht einde. De Griezels: heel slecht einde. Melle vond Daantje de Wereldkampioen een mooi einde, maar dat vond Simon ook een heel slecht einde. Agree to disagree.

Sigrid Kaag in Diepenheim. Simon: geen fan van Kaag maar intimiderend. Melle: ook geen fan van Kaag, maar zoiets doe je niet. Melle heeft goede herinneringen aan fakkels en vindt het gek om ze ineens als iets ongezelligs te zien. Simon is nooit fan van fakkels geweest. Hij heeft van die fakkels die je moet vullen met lampolie, maar gebruikt ze eigenlijk nooit.

Het gerecht van de week

Simon heeft deze week voor het eerst kimchi gemaakt, maar dat is pas over drie weken klaar. Melle heeft weleens gehoord dat ze in Zuid-Korea een aparte ijskast voor kimchi hebben omdat het zo ruikt. Simon heeft daar geen ruimte voor. Melle zegt dat het vaak om een heel klein ijskastje gaat. Agree to disagree. Praatje over Zuid-Korea: beiden nog nooit geweest en ook niet echt van plan. Simon vindt Parasite een overschatte film. Melle vond hem wel goed.

Sponsor

Ergernis van de Week

Simon vindt het vervelend dat poedersuiker in de supermarkt niet bij de kristalsuiker staat maar bij de pannekoekenmix. Melle zegt dat dat toch niet uitmaakt als je het eenmaal weet. Op zich is Simon het daarmee eens, maar het gaat hem om het principe. Suikers moeten bij suikers. Daar moet Melle Simon gelijk in geven, al vindt hij poedersuiker meer een baksuiker dan een gebruiksuiker. Simon heeft nog een ergernis (sluitstrips in een nieuwe rol vuilniszakken), maar die bespreekt hij achter de betaalmuur.

Wat was er eigenlijk op tv?

Melle zit helemaal in de zombieserie The Last of Us, al begint hij zich voorzichtig aan zorgen te maken over het gebrek aan zombies. Hij vraagt zich af of je een serie zonder zombies wel een zombieserie kunt noemen. Simon denkt van niet. Melle denkt nu nog van wel, maar vindt wel dat er snel meer zombies moeten komen. Simon heeft Ajax gekeken en heeft zich geërgerd aan de keeper en aan Wim Kieft.

Lekker wijntje

Zeg, Melle, jij hebt weer een ‘lekker wijntje’ meegenomen (Melle heeft een lekker wijntje meegenomen). Deze week is het een Müller-Thurgau uit de Palts: proeven en cijfer geven.