De Betrouwbare Mannetjes spelen gewoon nog een potje Kutjeboeren – The Executive Edition

1. START

2. Gefeliciteerd! U bent de nieuwe minister van Landbouw. Nog een keer gooien!

3. Hatsee. U bent pas een paar dagen in functie en Johan Remkes adviseert u al aan tafel te gaan met ‘alle betrokken partijen’ over de stikstofcrisis. Heel veel zin in. Twee plaatsen vooruit!

5. Het was even puzzelen, maar u heeft alle betrokken partijen in het vizier. De grote onderhandelingen vinden plaats aan de hoofdtafel en de specifieke onderdelen vinden plaats aan 6 zogeheten sectortafels, waaraan 16 verschillende speerpunten, van multifunctionele landbouw en schapenhouderij tot paddestoelenteelt en bomen, vaste zaden en zomerbloemen, zullen worden behandeld met zo’n 80 belanghebbenden. You run a tight ship. Gooi opnieuw.

8. Balen, zeg. Farmers Defence Force schuift niet aan bij uw onderhandelingen. U wil graag begrijpen waarom, maar verstaat niets van de videoboodschap van voorman Mark van den Oever. Ga naar 10.

10. Oei. Het is januari en LTO Nederland dreigt de onderhandelingen te torpederen als het kabinet niet snel een oplossing vindt voor de PAS-melders. Close call. Een plekje vooruit.

11. Er zitten er nu een paar tegenover u die zeggen dat er helemaal geen stikstofprobleem is. Til het akkoord over februari heen.

13. Jammer. Boerenclub Agractie trekt zich terug uit het overleg. U blijft optimistisch. ‘Er zitten nog veel partijen aan tafel.’ En zo is het. Drie plaatsen vooruit.

16. Ja, godverdomme hé. Henk Bleker blijkt opeens voorzitter te zijn van De Nederlandse Melkveehouders Vereniging en dreigt nu ook uit het overleg te stappen als de eisen van ‘de melkveetafel’ op het gebied van grond, mest en stikstof ‘niet ingewilligd worden’. Nog een keer gooien en als het aantal ogen u niet bevalt, eisen dat u nog een keer mag gooien.

20. Soms lijkt het wel alsof u wel een landbouwakkoord wil, maar de landbouworganisaties niet echt. Gek gevoel.

23. Goed nieuws! Het is pas april en de betrokken partijen hopen medio mei al op een landbouwakkoord. ‘We staan soms echt ver uit elkaar, maar iedereen ziet het belang van het akkoord.’ Kleine stapjes zijn ook stapjes. Doe maar drie.

26. Mochten de onderhandelaars aan de hoofdtafel het trouwens eens worden, dan is er een conceptakkoord dat ze kunnen voorleggen aan de bestuurders van hun organisaties, waarna het voor de puntjes op de i nog door een molen van instanties gaat, waarna de tekst wordt voorgelegd aan de verschillende achterbannen die zich dan daarover mogen uitspreken en dan zetten de partijen die er dan nog mee door willen hun handtekening onder het akkoord. U hoeft feitelijk niets te doen. Gaat min of meer vanzelf dit.

29. Hm. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zegt dat het kabinet aan zet is, maar u dacht eigenlijk van niet. Nog een keer gooien?

30. Mailtje van Christianne! De provincies moeten hun plannen vóór 1 juli bij haar inleveren, maar dat gaat lastig zonder landbouwakkoord. Haast maken dus: 33.

33. Het is zover. U wil volgende week duidelijkheid gaan geven over het landbouwakkoord! Twee stappen vooruit!

35. Ai. De LTO Nederland wijst het concept dat op tafel ligt af. U sust de boel door de pers te laten weten dat u de tekst zelf eigenlijk ook ‘nog niet afdoende’ vond en dat ‘er meer organisaties waren die nog vraagtekens hadden’. Geen paniek. Ogen op de bal. Volgende week verder. Ga twee plaatsen vooruit.

37. U schroeft de verwachtingen wat op door voorafgaand aan het overleg van 17 mei te zeggen dat het ‘cruciaal is’ dat er nog deze maand een akkoord ligt. De vuist van Piet Adema.

41. Ah, shit. U zegt per ongeluk hardop dat er zonder de handtekening van LTO geen akkoord is, en vergooit daarmee uw onderhandelingspositie. Nog een keer gooien misschien?

45. Helaas. Na 24 uur overleggen geen akkoord. U heeft nog helemaal niks en floept eruit dat er ‘een vergevorderd concept ligt dat getoetst moet worden’. Goede redding? Plekje vooruit.

46. Bij het toespreken van de pers staat er opeens een vage krullenbol met een snor en cowboylaarzen en twee kettinkjes naast u. Geen idee wie dat is, of hij er de hele tijd bij was, en van welke tafel dan (melkveetafel?). Snel naar bed. En naar plek 49.

49. ‘De besprekingen worden in juli vervolgd.’ Fuck Christianne van der Wal en haar deadline.

50. The Passion Hemelvaart op tv. Bestaat kennelijk ook gewoon. Nou ja. Snel door.

57. Goed nieuws! U heeft de boel toch nog naar voren weten te trekken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft u dat al in juni besloten gaat worden ‘of het überhaupt tot een onderhandelingsakkoord kan komen’. Ga door naar 62.

62. U herhaalt dat het u niet om een deadline gaat, maar om de kwaliteit van het akkoord en een breed draagvlak. Al is niet helemaal duidelijk wat het mandaat van LTO en de krullenbol met de snor en de kettinkjes nog is.

63. FINISH: Loop nog een paar rondjes of stop er gewoon mee.