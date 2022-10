De Betrouwbare Mannetjes schreven een kinderboekenweek spin-off

‘De ChristenUnie blijft moeite hebben met de onlangs gesloten asieldeal in de coalitie, waarbij het recht op gezinshereniging wordt ingeperkt. ‘Het was ongelooflijk intens”, zei partijleider Gert-Jan Segers. ‘We hebben ons steeds afgevraagd: kunnen wij dit dragen? Uiteindelijk was de conclusie: dit kunnen we nét dragen.’ - NOS.nl, 1 oktober 2022

Slappe Gert

Slappe Gert kan niet slapen. Hij zit al de hele nacht te piekeren. Natuurlijk begrijpt hij de teleurstelling, die voelt hij zelf ook. Hij zou ook het liefst iedereen in het clubhuis willen laten slapen. En lekker veel eten geven. En spelletjes doen. Maar dat kan niet. En nu is iedereen weer boos. Niet op Mark, niet op Wopke, misschien een beetje op Sigrid, maar vooral op hem. Slappe Gert. Hij kruipt onder zijn dekens vandaan en gaat naast zijn bed zitten. Zachtjes vraagt hij of hij het allemaal nog wel kan dragen. Hij heeft er buikpijn van. Slappe Gert wil zo graag een van de bazen van de club blijven. Hij is dol op de club. En hij heeft een hekel aan ruzie. Tegelijkertijd begrijpt hij als geen ander dat het soms moet knetteren, en dat wrijving voor glans zorgt, maar dat je je tegelijkertijd moet focussen op de inhoud maar altijd met respect voor de persoon en dat je ervoor moet waken dat je niet zelf doet wat je een ander verwijt en ook moet durven reflecteren juist om een passend kader te kunnen geven aan de omslag naar het herstel van vertrouwen. En zo maalt Slappe Gert maar door. Waarom, denkt hij, moet hij toch altijd Slappe Gert zijn?

***

Slappe Gert loopt de trap af. De zon is pas net op en het is nog behoorlijk fris buiten. Achter het clubhuis hangt een dikke mist boven het weiland. Slappe Gert houdt van de herfst. Overal wapperen de vlaggen in de straffe wind en het heeft kennelijk geregend want het ruikt heel lekker en de slaapzakjes van Hamza en Sahil zijn drijfnat. Wakker worden! zegt Slappe Gert. Maar Hamza en Sahil zijn al wakker. Slappe Gert krijgt er buikpijn van, dat ze daar zo moeten liggen. ‘Ik krijg er buikpijn van, dat jullie hier zo moeten liggen’ zegt Slappe Gert. Hij vindt het vreselijk, ook omdat Hamza nu opeens scabiës heeft. Waarom moet hem dit nou weer overkomen? Met de afschaffing van de dividendbelasting had hij ook al zo’n buikpijn. En de Moria-deal, daar had hij echt superbuikpijn van. En met de Toeslagenaffaire. En die keer dat Mark had gelogen over Pieter. Man. Toen had hij zoveel buikpijn dat hij zelfs nooit meer iets met Mark en de hele club te maken wilde hebben. Tegelijkertijd lag er een grote opdracht, in deze tijden van crisis, en bood regeringsdeelname juist ruimte voor het doorvoeren van een nieuwe bestuurscultuur waarbij ze zeker niet willen weglopen voor de grote problemen waar het land voor staat, maar de menselijkheid altijd leidend zou moeten zijn. Dus toen ging het wel weer.

***

Slappe Gert kan niet slapen. Het was een ongelooflijk intense dag, ook omdat Sahil nu ook scabiës heeft. Hij begint weer te malen. Misschien wil-ie toch niet meer bij de club horen. Dan hoort hij zichzelf ineens hardop praten. ‘Tegelijkertijd bestaat er een diep gevoel van verantwoordelijkheid en is het, hoe lastig het soms ook is om pijnlijke maatregelen te nemen, zaak om het grotere geheel niet uit het oog te verliezen, juist om perspectief te kunnen bieden.’ Slappe Gert begrijpt er niets van, maar alleen al het geluid van zijn eigen stem maakt hem rustig. Hij knijpt zijn ogen nog steviger dicht. ‘Is het nog wel te dragen?’, vraagt hij zachtjes. Maar het blijft muisstil. ‘Ja. Zo is het goed. Zo is het nét te dragen’, zegt Slappe Gert dan maar zelf. Tevreden kruipt hij weer in zijn bedje. Soms, denk hij stiekem, is het best fijn om Slappe Gert te zijn.