De Betrouwbare Mannetjes schreven de kinderboekenweekthriller

‘Met dossiervreter Koolmees en rouwdouw Remkes aan het roer kan het zomaar snel gaan met de formatie, is althans de hoop bij de betrokken partijen.’ (de Volkskrant, 5 oktober 2021)

‘Dit moet zo gepiept kunnen zijn, hoop ik’, zuchtte hij en nam een trek van zijn sigaret. Dossiervreter Koolmees kon met het spaarzame lantaarnlicht dat de auto binnendrong zijn markante gezicht nauwelijks zien, maar toch herkende hij de blik in de ogen van Rouwdouw Remkes. Het was een blik die door buitenstaanders vaak als ‘ongeïnteresseerd’ werd afgedaan, maar Dossiervreter Koolmees wist beter. Wat hij zag beviel hem. Kennelijk had Rouwdouw Remkes de hoop om de zaak op korte termijn op te kunnen lossen. En als die hoop er was, zo wist Dossiervreter Koolmees, dan zou alles misschien wel ineens in een stroomversnelling kunnen geraken, en dan kon het zomaar snel gaan.

Hijzelf kwam pas net kijken. Hij kon natuurlijk niet tippen aan de ervaring van Rouwdouw Remkes, maar ook hij had het gevoel steeds meer. Het gevoel dat ze een en ander mogelijk binnen afzienbare tijd af konden ronden. Dossiervreter pakte een flinke map van de achterbank. ‘Goed. Waar zullen we eens beginnen?’ Rouwdouw Remkes tuurde strak door de ruit en nam een slok uit zijn heupfles. ‘Beginnen? Beginnen? Ik mag godverdomme hopen dat we bijna klaar zijn.’ Hij nam een trek van zijn sigaret. ‘Als het aan mij ligt, wikkelen we deze zaak hopelijk in de nabije toekomst af, kiddo. Op hoofdlijnen sowieso.’

Een lange stilte vulde de auto en Dossiervreter Koolmees voelde zijn gedachten afdwalen. Stel je voor, dat het ze zou lukken er binnenkort inderdaad eventueel uit te komen. Dat zou geweldig zijn. Maanden had het geleken alsof er geen eind aan kwam, alsof er geen oplossing was. Maar wie weet nog maar even en dan konden ze er, als alles goed ging, eindelijk een streep onder zetten, en met een beetje wishful thinking zelfs eerder. Dat de andere betrokken partijen er ook op hoopten, maakte de wens om er snel een eind aan te breien nog sterker. En dat ze er tot nu toe niet uit waren gekomen, maakte de kans dat het straks wel zou lukken alleen maar groter.

Dossiervreter schrok wakker van een harde bons op het raam en keek recht in het ogenschijnlijk ongeïnteresseerde markante gezicht van Rouwdouw Remkes. ‘Hier jongen, pak aan. We moeten weer aan de slag.’

Rouwdouw nam plaats achter het stuur en staarde naar de plek waar hij al zo lang naar had gestaard. De geur van verse koffie vulde de auto en de hemel kreeg al voorzichtig zijn blauwe gloed terug. Nog steeds leek er helemaal niets te gebeuren. Hij stak nog een peuk op. ‘Je zou zeggen dat dit met een beetje goede hoop zo gepiept moet kunnen zijn’, zuchtte hij.

Misschien was het de cafeïne, maar ook Dossiervreter voelde opeens het onbestemde gevoel opborrelen dat dit vrij rap afgerond moest kunnen worden. Hij trok een stapel dossiers van de achterbank en hield ze voor het gezicht van Rouwdouw. ‘Hier, deze. Gelezen. En deze. Ook gelezen. Deze. En deze.’

Rouwdouw keek hem onbewogen, bijkans ongeïnteresseerd aan. Hij liet het niet blijken, maar kon het nauwelijks geloven. Hij herkende iets van zichzelf in de jonge Dossiervreter. Hij had al wel gehoord dat ze met diens kennis van de meest complexe dossiers tijdwinst konden boeken, maar nu, oog in oog met de ambitieuze jongeling, had hij nog meer dan voorheen het gevoel, of noem het hoop, dat als alles meezat het echt niet superlang meer kon duren.

Hij keek opzij en voelde het jeugdige ongeduld van Dossiervreter. Een jonge hond, zoals hij er zelf ooit een was. Hij nam een flinke trek van zijn sigaret en een slok van zijn heupfles en van zijn koude koffie en een laatste hap van de cheeseburger die hij ook nog had gehaald en sloeg hem op de schouder. ‘Geduld jongen. Geduld. Er is altijd nog hoop.’ Dossiervreter knikte. Dat gevoel had hij ook heel erg. En de hoop dat het dan opeens misschien wel heel snel zou kunnen gaan.