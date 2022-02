De Betrouwbare Mannetjes roepen Youp weer eens te hulp

Omdat de kroegen eindelijk weer open waren en de Betrouwbare Mannetjes me gewoon wéér hadden gevraagd voor hen in te vallen omdat ze zo nodig van een of andere alp af moesten glijden, besloot ik de storm te trotseren en naar mijn vaste café te gaan. De eigenaar is een goede vriend en ik steun hem graag. Bovendien weet je nooit met wie je in gesprek raakt. Er werd als vanouds schouder aan schouder geproost en iedereen was uitgelaten. Iedereen? Niet iedereen. Naast me aan de bar hing een man ondanks zijn vrolijke schoenen verloren boven een doodgeslagen biertje. Wie die man was? Het was Hugo de Jonge. Hij vroeg me of ik de persconferentie had gezien en jammerde dat hij twee jaar lang slecht nieuws had moeten brengen en dat die kale Kuipers nog geen maand bezig was en al mocht verkondigen dat we terug konden naar het het oude normaal.

Ik probeerde Hugo wat op te vrolijken en bestelde twee kopstootjes. En dan wel van mijn goede vriend achter de bar. Niet van Lil’ Kleine. ‘Pauperkabouter’ wordt hij sinds de oudejaarsconference van Peter Pannekoek genoemd. Dat is toch humor? Ik had het zelf kunnen verzinnen. De hiphophobbit had voor de zoveelste keer de moeder van zijn kind te grazen genomen en nu was er op camerabeelden te zien hoe hij haar hoofd tussen het portier van zijn patserige poenmobiel klemde. Gelukkig kon-ie een cel delen met The Voice of Holland-collega Glennis Grace, die was opgepakt na een bezoek aan de plaatselijke Jumbo. Of Glennis stennis had getrapt omdat ze te weinig zegeltjes had gekregen? Nee. Haar zoon was toegesproken omdat hij in de winkel een elektrische sigaret had gerookt en dus besloot de tokkiediva terug te gaan naar de winkel om het personeel af te tuigen. En dat net nu de storm rond hun Voice-vrienden Ali B, Marco Borsato, en de piemelzwager van ome John wat was gaan liggen. Het wachten is op de verhalen over wat Guus Meeuwis straks allemaal met carnaval heeft uitgespookt.

Het proletengedrag lijkt steeds meer de nationale norm te worden. Maar goed. Ze zal er wel mee wegkomen. Net zoals die pedoprins Andrew. De achterachtergeilneef van onze koning had er blijkbaar grof geld voor over om niet hardop te hoeven zeggen wat de hele wereld al weet. Hoe hij aan dat geld kwam? Geleend van multimiljardair Elon Musk natuurlijk. Die vergeleek deze week de Canadese Jesse Klaver Justin Trudeau met Adolf Hitler omdat die de blokkeertruckers hun zin niet wilde geven. Op televisie zag ik beelden van Europese vrachtwagenchauffeurs die naar Brussel wilde gaan om te protesteren, maar de weg kwijt waren. Dat is toch humor? Wie ook de weg kwijt lijkt te zijn is Laurens Dassen. Wie? Huh? Waar ben ik? Oh ja. Laurens Dassen. De fractievoorzitter van Volt. Die heeft zijn iets te populair wordende nummer 2 Nilüfer Gündogan de fractie uitgezet omdat wat tere zieltjes vonden dat ze niet lief genoeg was geweest. Wat ze precies verkeerd gedaan heeft is nog steeds niet duidelijk maar er was in ieder geval sprake van grensoverschrijdend gedrag.

Over grensoverschrijdend gedrag gesproken, Vladimir Poetin staat op het punt Oekraïne binnen te vallen en ons allemaal in een Derde Wereldoorlog te storten. De Russische botoxbeer beloofde opa Biden deze week zijn troepen terug te trekken maar ondertussen staan zo’n 150.000 man te trappelen om Europa binnen te vallen. Als ze net zoveel doping hebben gebruikt als hun 15-jarige kunstschaatsende landgenoten zijn we bij voorbaat kansloos. De enige die ons nog kan redden is Thomas Krol. Of een natie vol Suzanne Schultings. De shorttrackster had deze week een bronzen plak gewonnen en was in tranen. Van blijdschap? Zeker niet. Ze had goud kunnen winnen en kon het niet verdragen dat een Koreaanse en een Italiaanse hun schaats net eerder over de lijn hadden geduwd. Dat is de instelling die we nodig hebben om de Russen van ons af te houden. Ik vroeg Hugo of hij dit nieuwe oude normaal dan allemaal normaal vond, maar hij keek me aan alsof ik maar wat aan het raaskallen was. Of dat humor is? Goeie vraag. Normaal is het in ieder geval niet.