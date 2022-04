De Betrouwbare Mannetjes proberen het gewoon nog een keer

‘Het Deense podcastbedrijf Podimo is vanaf deze vrijdag beschikbaar in Nederland. In Denemarken is de markt geprofessionaliseerd onder invloed van het bedrijf. Podimo wil bewijzen dat er met podcasts geld valt te verdienen.’ (NRC 14 april, 2022)

De Betrouwbare Mannetjes Podcast

Melle en Simon nemen iedere week in een andere podcastvorm heel origineel en leuk de week door.

We zouden het over het Klimaat moeten hebben

Podcast over actuele onderwerpen die veel aandacht krijgen, terwijl we het over het klimaat zouden moeten hebben. Met aandacht voor onder meer: Hugo de Jonge, de zwendel van Winston Gerschtanowitz, The passion, micro-cheating, en de noodzaak van woordspelingen in podcasttitels.

Achterwerk in de Cast

Simon en Melle bespreken het nieuws van de afgelopen week met kinderen, maar niet op een rare manier. Deze week: het zinken van vlaggenschip de Moskva als mogelijk keerpunt in de oorlog, het gevaar van ‘Wokisme’, en wordt het Attje Kuiken of toch gewoon Henk Nijboer?

De Gokkast

Simon belt Melle iedere ochtend vanuit de auto en turft live het aantal gokreclames langs de weg. Melle leest op geheel eigen wijze 45 minuten lang advertenties voor en zet een tientje op Ron Vlaar als de nieuwe Koning TOTO.

Zot van de Pod

Simon en Melle zoeken in deze wekelijkse podcast de grenzen van het Nederlandse taalgebied en de tolerantie van hun luisteraars op, en drinken daar continu moeilijke biertjes bij. Deze week: Westvleteren 12.

Robsessie!

Podcast waarin de Betrouwbare Mannetjes dagelijks van Rob (de Wijk) te horen krijgen dat je Vladimir Poetin een uitweg moet bieden uit de oorlog door hem bijvoorbeeld de Krim of anders de Donbas te geven, en dat het Westen hem vooral niet moet provoceren, omdat hij daar een vreselijke hekel aan heeft. Ook worden er onder de luisteraars weer tien TOTO-’podlootjes’ verloot.

Woku-Woku

Razendsnelle spelpodcast waarin Telegraaf-journalist Wierd Duk helemaal in z’n eentje voor een goed doel binnen 24 minuten zo veel mogelijk dingen moet noemen die de schuld zijn van ‘Woke’. Met dit keer onder andere: Oekraïne en de ‘feeststol’.

Lekker Paasje

Tijdens een uitgebreid paasontbijt besteden de Betrouwbare Mannetjes aandacht aan de Slotcast van Feyenoord-trainer Arne Slot en blikken ze vooruit op de bekerfinale. Simon legt uit op welke koppeltjes we moeten letten en welke sterkhouders ontbreken. Melle vreest dat het een schaakspel wordt, al hoopt hij op spektakel. Ook geeft hij tips voor het invullen van het TOTO-formulier.

Adieu Pod

Simon en Melle spreken iedere week met een BN’er die juist met zijn of haar podcast gestopt is. Deze week: Jeroen Snel.

Bubbelicious

Financiële podcast waarin de Betrouwbare Mannetjes wekelijks een markt benoemen die op klappen staat en vragen beantwoorden van luisteraars over o.a. de huizenmarkt, crypto, hyperinflatie, en het schijnbaar onuitputtelijke advertentiebudget van de firma Verisure. Simon leest zijn column voor. Melle heeft een nieuwe bal meegenomen voor in de Bubbelboom: de podcastmarkt.