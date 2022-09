De Betrouwbare Mannetjes pitchen wat grote nieuwe amusementsprogramma’s

Afgelopen woensdag presenteerde Directeur Video Frans Klein de NPO-programmering voor het aankomende seizoen. Klein liet onder meer weten dat de zenders NPO 1, 2 en 3 ‘vaker in gezamenlijkheid aandacht gaan besteden aan de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd’. NPO 1 blijft de brede zender ‘die generaties bij elkaar brengt’, maar gaat flink vernieuwen en is nog op zoek naar twee grote nieuwe amusementsprogramma’s ‘die de potentie hebben om alle Nederlanders aan te spreken en daarmee ook de lastiger te bereiken groepen.’

De Kloof - Spannend spelprogramma voor de hele familie waarin drie gezinnen die onder de armoedegrens leven via toeslagen en fiscale foefjes moeten proberen zo snel mogelijk boven het bestaansminimum te komen. Presentatie: Jort Kelder.

Flink Vernieuwen! - Teamcaptains Arjen Lubach (team Heel Holland Bakt) en Matthijs van Nieuwkerk (team Boer Zoekt Vrouw) strijden om een vrijstelling voor hun eventuele deelname aan Wie is de Mol. Presentatie: Emma Wortelboer en Splinter Chabot.

De Nationale Vleesquiz - Groot nieuw amusementsprogramma waarin BN’ers en lastiger te bereiken groepen worden getest op hun kennis over allerhande vlees maar ook lamsvlees.

Ik Vertrek Internationaal - Afl. Fatih en Anselma. Fatih en Anselma willen graag een B&B in Rijswijk beginnen en laten Aleppo voor wat het is. Eenmaal in Nederland aangekomen zien zij zich geconfronteerd met allerhande tegenslag. Zo lukt het Anselma maar niet van haar scabiës af te komen en kan Fatih de slaap niet vatten wanneer aan de andere kant van het hek een talkshow wordt opgenomen.

Splinter Chatbot - Splinter Chabot helpt lastiger te bereiken groepen de weg te vinden in de wirwar aan online klantenservices. Afl: Billie.

Encore! - Na het daverende succes van Chansons! en het nog te verschijnen vervolg Chansons!! gaan Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps opnieuw naar Parijs, want er blijken nog meer chansons.

Bis! - Na het daverende succes van Chansons! en Chansons!! trekken Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps nog tijdens de opnames van Encore! steeds lastiger te bereiken delen van Parijs in om hun honger naar chansons te stillen. Lukt het ze nog meer chansons te vinden? Of was dit wel zo’n beetje tout?

VroemVroem - Onder leiding van teamcaptains Robert Doornbos en Tim of Tom Coronel leren BN’ers in een Formule 1-auto rijden. Met o.a. Robèrt van Beckhoven, Raven van Dorst, Splinter Chabot, Emma Wortelboer en Sinan Can of Soundos El Ahmadi.

Wat is de schade? - Avondvullend amusementsprogramma waarin lastig te bereiken groepen met een rekenachterstand zich moeten buigen over de declaraties die Directeur Video Frans Klein in 2019 bij de NPO indiende voor etentjes bij zijn eigen (uitstekende) Thaise restaurant (waar nog altijd alleen contant kan worden betaald, maar dat terzijde). Presentatie: Ionica Smeets en met Jan Beuving als vrolijke sidekick. Afl. Pad Kra Pao.

Achter de Dijk - Muziekprogramma waarin teams onder leiding van nog te selecteren Volendamse zangers hun favoriete liedjes van De Dijk en/of over klimaatverandering ten gehore brengen. Presentatie: Nick.

De Boer Op - Ter voorbereiding op een andere carrière improviseren twaalf uitgekochte boeren onder leiding van regisseur Peter de Baan hun nieuwe beroep. Vandaag: Tweede Kamerlid.

Gas op die Lolly - Vrolijk Formule 1-spektakel waarin gezinnen die nauwelijks rond kunnen komen tegen elkaar racen om een betaalde energierekening. Presentatie: Sjoerd van Ramshorst.

De rijdende Remkes - Johan Remkes gaat langs bij lastig te bereiken groepen. Presentatie: Joris Linssen.

Joris’ linzen - Avondvullende kookshow waarin lastig te bereiken minima nogmaals wordt uitgelegd hoe je ook voor weinig geld toch heel makkelijk een voedzame maaltijd op tafel zet. Presentatie: Joris Luyendijk.

Achter de schermen - Amusementsprogramma waarin asielzoekers vanachter een hek in Ter Apel moeten proberen te zien hoe het er bij de opnames van Op1 aan toe gaat.

Vier stoelen - Saai praatprogramma zonder muziek of Caroline van der Plas over ingewikkelde hedendaagse vraagstukken met mensen die niet per se mediageniek zijn, maar wel ergens verstand van hebben.