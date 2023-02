De Betrouwbare Mannetjes nemen het graag over

Bij Mij Thuis

Als papa naar zijn werk toe is

En ik alleen in huis

Want mama is naar yoga toe

Dan komt mijn ome Pluis

Hij staat dan plotsklaps in de gang

En hij vraagt hoe ik me voel

En of ik wat te snoepen wil

Kijk, hij heeft een heleboel

Want Pluis is niet mijn echte oom

Hij woont hier in de buurt

Hij kwam ook op de voetbalclub

Maar is daar weggestuurd

Onenigheid met het bestuur

Zegt Pluis zelf, maar lijkt me sterk

’t Is gewoon hetzelfde liedje

Als toen eerder, bij de kerk

Enfin, dan komt ie naast me zitten

Op een krukje, best wel dicht

En dan haalt hij hem te voorschijn

Duwt ’m zo in mijn gezicht

‘Heb jij dit al eens gezien vriend’

Van die man, die met zijn fluit...

Goed, die fluit zit in een doosje

En dan haalt hij hem er uit

Nou, dat vindt hij dan geweldig

Hij heeft meer, hier kijk maar, deze

Een man praat over luchtballonnen

‘Zogenaamd van de Chinezen’

Joden, moslims, great reset

Ome Pluis geeft les na les

Covidhoax en Toren 7

Mainstream media, NOS

De hele dag zit Pluis te surfen

De hele dag op internet

Diep die rabbit holes induiken

Eindeloze boomerpret

‘Kijk die kankerlijers nou

Moet je kijken wat een lef’

Ome Pluis wordt nu echt woedend

Op Mark Rutte en het WEF

Op Sigrid Kaag, op het milieu

Op Femke, Jesse, ene Joke

‘Pedofielen, allemaal’

Allemaal de schuld van woke

En dan bergt Pluis zijn iPad op

Genoeg gedreigd zo voor vandaag

Hij doet het allemaal voor mij hoor

‘Niks geen dank, ik doe het graag’