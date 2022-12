De Betrouwbare Mannetjes maken de balans op

Time Magazine verkoos deze week Volodymyr Zelensky tot persoon van het jaar. Mooie opsteker. Reden voor de Betrouwbare Mannetjes om de komende weken met hun eigen personen van het jaar te komen. Deze week: de mannen.

Nieuwkomer/Nieuwe Persoon van het Jaar

3. Thomas van Groningen Politiek verslaggever en allroundgezelligerd. Combineert kunstig de schwung van een Xander van der Wulp met het gewone van een Andries Noppert. Heeft geen goed doel nodig om vastgelijmd te zitten aan een talkshowtafel. Wie roept er nu nog om Joost Vullings?

2. Gideon van Meijeren Zoetgevooisde pocketnazi en aankomende splijtzwam in de FvD-fractie. Wist ondanks zijn totale gebrek aan charisma naam te maken door journalisten te ‘ontmaskeren’ als ‘rioolratten’ en hardop te fantaseren over een, ‘hopelijk zonder doden’, bestorming van de Tweede Kamer.

1. Andries Noppert Sluitpost van Oranje en van meet af aan de antiheld. Veroverde in no time de harten van heel Nederland. Een man, zo gewoon dat het bijna niet meer normaal is.

Sportpersoon van het Jaar

3. Max Verstappen Verpulverde dit jaar record na record door snoeihard te autorijden. Nationale held. Kent net als het Marokkaanse voetbalelftal een supportersschare die zich na iedere wedstrijd misdraagt, maar op de een of andere manier maakt dat minder indruk. Enige Belg in de lijst.

2. Gert-Jan Segers ChristenUnie-voorman en fan van de Ierse rockband U2. Onderscheidde zich al langer door zijn morele lenigheid, maar toonde dit jaar met het ‘net kunnen dragen’ van mensen die in Ter Apel in de regen moesten slapen, toch vooral zijn kracht. Woonde enkele jaren in Egypte.

1. Andries Noppert ‘De Toren van Joure’, ‘De Gygân van Fryslân’, ‘Keepende Brandaris’, de ‘Gewone Vriendelijke Reus’, ‘Grutte Dries’, ‘Tandjes’ en ga zo maar door. Werd tot ieders verbazing eerste doelman op het WK in Qatar en heeft nu – dankzij de volgens hemzelf toch ‘heel gewone’ reddingen – de clubs voor het uitzoeken.

Tv-fragment van het Jaar

5. Andries Noppert die voor de eerste groepswedstrijd zegt dat wereldsterren ook gewoon naar de wc gaan, net als gewone mensen.

4. Andries Noppert die over zijn cruciale redding in de achtste finale zegt dat het gewoon zijn taak is om ballen tegen te houden.

3. Andries Noppert die tijdens de rustdag zegt dat varen op zo’n luxejacht niets voor hem is en dat Messi ook gewoon maar een mens is.

2. Het na de persconferentie gewoon de stoelen aanschuiven door Andries Noppert.

1. Andries Noppert die gewoon met een lunchtrommel met zelfgesmeerde boterhammen bij de ‘tafeltjessessie’ verschijnt en zegt dat hij zijn broekspijpen net als iedereen ook maar gewoon een voor een aantrekt en dat als de hemel valt we allemaal een heel gewone blauwe hoed hebben.

Persoon van het Jaar

3. Johan Remkes Mompelende bus kruipolie, vat noordelijke nuchterheid, Andries Noppert in krijtstreep. Werd ingevlogen om de stikstofcrisis vlot te trekken. Loste precies niets op, maar wist de gemoederen op de een of andere manier toch tot bedaren te brengen. Zwitsers zakmes voor bange bestuurders.

2. Johan Derksen Bekende eind april op live televisie per abuis een zedenmisdrijf. Besloot daarna voor de zoveelste keer definitief te stoppen met zijn programma, maar kwam daar koud twee weken later gewoon van terug en huilt sindsdien dagelijks over ‘cancelen’ en dat je niets meer mag zeggen. Zei vorige week dat hij ‘zo’n harige kut weleens helemaal kaalgevreten heeft’. Zat deze week een hele uitzending naast een man met een helm met een dildo erbovenop.

1. Andries Noppert Nissan Micra tussen de Bentley’s. Snijworst tussen de chateaubriands, pilsje tussen de IPA’s, Kip-caravan tussen de privéjets, maar vooral Andries tussen de Denzels. Ondanks alles toekomstig Oranje-legende uit Joure. Demonstreerde in zijn eentje hoe vervelend snel gewoon zijn gewoon wordt, dan wel hoe snel gewoon zijn gewoon vervelend wordt.