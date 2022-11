De Betrouwbare Mannetjes maakten weer een selectie

Afgelopen woensdag opende de 35ste editie van het internationale documentairefestival Idfa met All You See, een film van Niki Padidar over de soms pijnlijke ervaringen van immigranten in Nederland. Het festival duurt nog tot en met 20 november. De Betrouwbare Mannetjes doken in het ruime aanbod en maakten een uitgebalanceerde selectie voor u.

Dromen van Denzel

(Qatar, 2022, 103 min.)

Hartverwarmende feelgood-docu over de invalide arbeidsmigranten Ramah (48) en Kamal (62) die hun grote droom zien uitkomen wanneer ze op uitnodiging van de KNVB en de Fifa een training van het Nederlands elftal mogen bijwonen. De Nepalezen genieten, ondanks een stevige reprimande van bondscoach Louis van Gaal over de bij het metselwerk gehanteerde knipvoeg, met volle teugen in deze unieke ode aan de veerkracht van de mens, die laat zien hoe de ergste gebeurtenis in een leven ook weer mooie dingen kan opleveren.

Retour Sharm el Sheikh

(Egypte, 2022, 89 min.)

Absurde, faustiaanse vertelling over een middelmatige, maar uiterst ambitieuze man, die in zijn zucht naar het langstzittende premierschap alleen buiten de landsgrenzen durft te waarschuwen voor de desastreuze gevolgen van klimaatverandering.

Down the Drain

(VS, 2022, 4 min.)

Ultra short over een opgewekte man die een badkamerwinkel bezoekt om zijn naderende aankoop van een succesvolle microblogdienst voor 44 miljard dollar een ludiek tintje te geven.

De wereld van Sophie

(Nederland, 2022, 73 min.)

Intiem portret van de 41-jarige Sophie, die vanwege een aangeboren afwijking bij iedere sociale interactie denkt in een beginnende verkeersruzie verzeild te zijn geraakt. Ondanks haar permanent dwingende, licht verongelijkte toon, weet ze zich redelijk staande te houden in de steeds harder wordende maatschappij en het uiteindelijk zelfs tot fractievoorzitter van de VVD te schoppen.

Verified ☑️

(VS, 2022, 3 min.)

Ultra short over een geniale Zuid-Afrikaanse zakenman die 44 miljard dollar neertelt voor een goedwerkende website, maar die per ongeluk binnen een week helemaal kapotmaakt door te proberen de site te repareren, terwijl die helemaal niet kapot was.

Deze gast echt

(Nederland, 2022, 189 min.)

Onderhoudend tweeluik over het onwaarschijnlijke levensverhaal van de opgewekte Zwijndrechtse buschauffeur Thomas van Groningen (32) die zijn leven op zijn kop gezet ziet wanneer hij in een talkshow abusievelijk wordt aangezien voor parlementair journalist en vervolgens tot zijn eigen verbazing, maar toch vooral die van de kijker, zonder te overdrijven bijna iedere avond aan die domme tafel zit.

Een netje verdriet

(Spanje/Marokko, 2022, 19 min.)

Zintuiglijk tableau vivant van een Nederlandse fruitliefhebber en zijn teleurstelling in het mandarijnenseizoen ’22-’23.

Zij lagen bij nacht in het veld

(Nederland, 2022, 90 min. + 8 min.)

Visueel essay over een man zonder noemenswaardige kwaliteiten of charisma die samen met een Duitser met een iPad wordt aangesteld als trainer van de grootste voetbalclub van het land. Langzaam wordt de kijker meegenomen in de gedachtenwereld van iemand zonder ideeën, wat een weliswaar realistisch, maar bij vlagen oersaaie vertelling oplevert over verval, onmacht en een hoop pech, zeker als ze ineens tegen allemaal supergoede teams moeten.

Weerwolf

(Nederland, 2022, 17 min.)

Een dynamisch pamflet over de rol van de wolf in Nederland, naar aanleiding van de oproep van minister Van der Wal om na tien jaar discussie over de rol van de wolf in Nederland een maatschappelijke dialoog te voeren over de rol van de wolf in Nederland. Met aansluitend een paneldiscussie tussen boeren, recreanten en natuurliefhebbers onder moderatie van Johan Remkes (over de rol van de wolf in Nederland).