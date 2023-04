De Betrouwbare Mannetjes maakten wat voor onderweg

De Betrouwbare Podcast S01E23 – Afl.: Meivakantie.

[INTROTUNE] Ja Melle daar zijn we weer. Ja, Simon. Daar zijn we weer (doorpraten, ­enthousiast doen). Wat gaan we allemaal doen deze week? Melle heeft voor het eerst in zijn leven wild­geplukt. Simon heeft zich weer flink geërgerd, we bespreken de actualiteiten, de meivakantie, we hebben weer een kijktip, Melle heeft weer een lekker wijntje meegenomen en we hebben een nieuwe sponsor.

Heb je nog iets leuks gedaan?

Simon is met Koningsdag de stad ingegaan, maar vond het erg druk en is weer naar huis gegaan. Melle is een stuk gaan rennen en heeft tv ­gekeken. Ook heeft hij daslook ­geplukt in het park. Simon zegt dat je bij wildplukken goed moet wassen vanwege honden- en andere ­urine. Melle heeft best diep in het park geplukt en denkt niet dat dat nodig was. Simon zegt dat daar juist het meest geplast wordt. Zo had ­Melle het nog niet bekeken.

Correcties

Vorige week noemde Melle tijdens Ga Je Nog Wat Leuks Doen? de trainer van Feyenoord Arno Slot, terwijl het Arne Slot is. Simon zegt dat ze hier echt heel veel reacties op hebben ­gehad. Melle vindt het wel echt meer een Arno, maar misschien komt dat ook omdat hij dacht dat hij zo heet. Kip-eiverhaal.

Nieuws van de week

Koningsdag. Melle vindt Koningsdag altijd een heel leuke dag en vond het bezoek een mooi visitekaartje voor Rotterdam. Simon vond het erg veel streetdance. Daar stoorde Melle zich niet zo aan. Simon vraagt zich af of het niet te veel citymarketing is geworden a la The Passion. Melle vond het jammer dat Alexia er niet bij was. Simon gelooft niet dat Alexia moest studeren en denkt dat er iets anders aan de hand was. Bernard grote bril.

Ongehoord Nederland. Melle: vrijheid van meningsuiting belangrijk, maar je hebt je ook als omroep aan de regels te houden. Simon vindt het doorgeslagen wokisme. Is geen fan van Arnold Karskens, maar glijdende schaal. Glijdende schaal vindt Melle ook wel.

Het gerecht van de week

Melle heeft deze week daslookpesto gemaakt. Simon vraagt zich af of je iets eigenlijk wel pesto mag noemen als er daslook in zit. Italianen streng. Room in carbonara.

Na elf uur ’s ochtends mag je eigenlijk ook geen cappuccino meer drinken. Zo had Melle er nog niet naar gekeken. Vindt een goede ­cappuccino op zich wel heel lekker. Praatje over Italië. Heel lief voor ­kinderen, maffia, pizza. Melle ziet zichzelf later wel in Italië wonen. Simon spreekt geen Italiaans, maar denkt dat hij het goed zou kunnen.

Sponsor

Zeg Melle? Ja, Simon? Heb jij weleens dat je je wilt scheren maar dat je scheerzeep op is? (Melle heeft dat weleens). Nou, dan is Foam Home echt iets voor jou. Met een abonnement op Foam Home krijg je de scheerzeep die jij nodig hebt op de momenten waarop jij dat wilt en zit je nooit meer om scheerzeep verlegen. Dat is: Foam Home. Bestel nu en krijg een Foam Home-scheerkwast van echt paardenhaar cadeau. En met de promocode BETMANNETJES krijg je ook nog eens 15 procent ­korting op je eerste bestelling. ­(Melle: niet!) Foam Home.

Ergernis van de Week

Simon ergert zich er vreselijk aan dat als je je fiets op slot zet dat je slot dan vaak precies tegen je spaak aan komt en dat je je slot dan niet dicht krijgt. Melle zegt dat ze eigenlijk een bocht in je slot moeten maken zodat het langs de spaak gaat. Simon zegt dat-ie dan tegen de volgende spaak aan komt dus dat je daar de facto niks mee opschiet. Agree to disagree. ­Simon heeft nog een ergernis (het koude weer) maar die bespreekt hij achter de betaalmuur.

Wat was er eigenlijk op tv?

Melle zit helemaal in de tv-serie ­Succession. Hij moet het einde nog afwachten maar vindt het misschien wel de beste serie ooit. Simon vindt dit seizoen een herhaling van zetten en stoort zich aan de hele tijd dat gezever over board members en aandelen. Zo had Melle er nog niet naar gekeken, maar vindt dat eigenlijk ook wel. Simon heeft geen zin in de bekerfinale, maar hij gaat toch kijken. Melle weet nog niet of hij gaat kijken, maar hij denkt van wel.

Lekker Wijntje

Zeg Melle, jij hebt weer een ‘lekker wijntje’ meegenomen (Melle heeft een lekker wijntje meegenomen.) Deze week is het een Contino Blanco, een witte rioja uit Spanje. Veel mensen denken: o Rioja dus rood. Grappig. Melle ziet zichzelf wel in Spanje wonen: proeven en cijfer geven.

Ga je nog wat leuks doen?

Melle gaat niet echt wat leuks doen. Simon gaat naar Schotland. Melle vindt dat vliegen eigenlijk niet meer kan. Je moet wel leven, vindt Simon. Daar is Melle het wel weer mee eens. Fijne week, Simon, Fijne week, Melle.