De Betrouwbare Mannetjes maakten het Groot Dictee

1.

De doorgaans goed gecoiffeerde anchorman was niet tevreden met zijn coupe en gelastte agressief de toch al labiele grimeuse haar föhn te reveleren.

2.

Het voorval was slechts een van de pikanterietjes in de verrukkelijke, minutieuze reconstructie van het jarenlange schrikbewind waarin veelal anonieme ex-medewerkers kond deden van hun miserabele ervaringen onder de ogenschijnlijk aimabele patron thans BFF van Snollebollekes-frontman Rob Kemps.

3.

Wat volgde was een cascade van afschuiven, straatjeschoonvegen en vingerwijzen op Champions League-niveau door omroepbazen, eindredacteuren, die Dieuwke en directeur video Frans Klein, een hoogst ijdele einzelgänger (en mede-eigenaar van een Thais restaurant in Amsterdam, waar je om de een of andere reden alleen met cash geld kunt betalen) die, om de Godsgezant coûte que coûte voor de publieke omroep te behouden, diens conduite jarenlang onder het tapijt had geveegd en zelfs dikwerf in praatprogramma’s neervlijde om met allerlei vleierij in het gevlij bij Matthij te komen.

4.

De Nederlandse talkshows schoten direct in de automatischepilootstand. Een keur aan hotemetoten gaf acte de présence. Tout Hilversum was stupéfait. ’s Maandags werd de kip-met-de-gouden-eieren geattaqueerd door latenighthost avant la lettre Frits Barend en de onvermijdbare Thomas van Groningen bij Op1, Filemon Wesselink en Roos Schlikker bij HLF8, en Angela de Jong en Janke Dekker bij Beau. De volgende dag bestond het mozaïek over de misstanden bij DWDD uit Vroege Vogels-coryfee Menno Bentveld en Astrid Joosten (Op1), Jan Slagter en toch maar weer Angela de Jong (Beau), en Fidan Ekiz, Fred Teeven (?!) en Jack van Gelder (HLF 8). Op woensdag was er een exclusieve tête-à-tête met de schabouwelijke föhnmevrouw bij Beau, die op donderdag ook Jakhals-reünisten Frank Evenblij en Jakhals Erik nog liet participeren in de kakofonie van herkenning en verontwaardiging.

5.

En dan waren Khalid & Sophie nog op WK-reces.

6.

Ook de heren van het gewezen Veronica Inside laafden zich meer dan frequent aan het debacle van hun concullega (porte-manteau!). Immers, ook zij waren de protagonist in een geenszins minuscule consternatie geweest. Werd de welbesnorde hoofdredacteur in ruste kort geleden nog bruut gecanceld door de wokebrigade wegens het abusievelijk avoueren van een verjaarde kaarsverkrachting, thans hoorden schrijvers dezes hem nochtans opgewekt: ‘Ik heb weleens zo’n harige kut helemaal kaalgevreten’ roepen, toen zij met een goed glas krambamboeli langs het hengstenbal zapten. Goeiedag.

7.

Ontucht bij talentenjachten, harlekinades over onteringen met kaarsen, Matthijs draait door – de vaderlandse talkshow is een kannibaliserende golem die het best gedijt bij het uitentreuren uitwringen van mediamisstanden. Een predispositie die zij deelt met het navelstaarderig discours in de Haagse vergaderzalen, waar, na de zoveelste interne soesa, zelfs de observatie van het Kamerlid dat ‘we het weer over onszelf hebben’ in no time tot de sleetsere clichés is gaan behoren. Dit was het dictee.