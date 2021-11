De Betrouwbare Mannetjes maakten een selectie

Het internationale documentairefestival Idfa opende afgelopen woensdag met de film Four Journeys, over de eenkindpolitiek in China. De Betrouwbare Mannetjes grasduinden in het omvangrijke aanbod en pikten er enkele favoriete documentaires tussenuit.

Gimme Shell-ter

Nederland, Verenigd Koninkrijk - 2021 - 17 min

Korte, humoristische zwart-witdocumentaire over een demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat in een belastingparadijs die geheel onverwacht te horen krijgt dat een groot olieconcern het land verlaat en daarop, ondanks het klimaat, een wanhoopspoging doet de economische zaken te redden.

Neerlands heup

Nederland, Montenegro, Noorwegen - 2021 - 94 min

Na een bloedeloze periode besluit een oude, breekbare man in een rolstoel een kwakkelend voetbalteam naar een toernooi te loodsen waar je eigenlijk niet naartoe moet willen. Verlaten voetbalstadions en Montenegrijnse trapveldjes vormen het fotogenieke decor van een tragikomische getuigenis.

Cover me

Nederland - 2021 - 23 min

Terwijl de coronabesmettingen vrijwel dagelijks recordhoogten bereiken en de voorspeld noodzakelijke boostervaccins veel te laat zijn besteld, weet Hugo de Jonge een gaatje vrij te maken voor een stijlvolle fotoshoot in een landelijke glossy. Een hallucinante collage waarin de geheimen en prioriteiten van de belangrijkste minister van het land zich aan de kijker ontvouwen. Met onder anderen Rob Kemps, Linda de Mol en de (inmiddels weer?) vrouw van Marco Borsato.

Mag ik van tafel?

VS - 2021 - 289 min

Intiem zelfportret waarin scheidend OMT-lid Diederik Gommers zichzelf 24 uur per dag met een nachtcamera volgt in de week waarin hij verkondigde straks ‘weer heerlijk in de anonimiteit te verdwijnen’, maar ook ‘zeker bereid te blijven om nog in talkshows op te draven als men hem vraagt’.

L’esprit d’escalier

Kazachstan, Turkmenistan - 2021 - 5 min

Fragmentarische schets met interviews en archiefbeelden van een volksvertegenwoordiger die in het parlement wordt bedreigd en zich achteraf afvraagt of zijn slappe reactie op het desbetreffende moment wel recht deed aan de situatie.

C’est une belle bromance, c’est une belle histoire

Frankrijk - 2021 - 123 min

Documentaire waarin Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps de podcastmogelijkheden bespreken van het volgende week te verschijnen boek over de naar aanleiding van het tv-programma Matthijs draait door ontstane tv-serie Chansons.

Ze noemen me Slappe Gert

Egypte - 2021 - 57 min

Inkijkje in de innerlijke zoektocht van een buigzame christelijke politicus die zich in de nesten werkt wanneer hij tijdens zijn dagelijkse treinrit bedwelmd raakt door de muziek van de Ierse band U2 en belangrijke documenten laat liggen. De kijker wordt meegenomen in een meeslepende achtbaan van zelfkastijding, waarbij vrij snel duidelijk wordt dat zijn persoonlijke worstelingen ook weer niet zo heel erg zijn en vaak juist wel van pas komen.

Vera Bergkamp! Vera Bergkamp! Vera Bergkamp! Ooooooh!

Nederland - 2021 - 80 min

Tegen alle logica in wordt iemand zonder noemenswaardige kwaliteiten en zonder enige noodzaak verkozen tot voorzitter van een parlement. Met cinematische precisie wordt haar openingsjaar vastgelegd en zien we hoe haar incompetentie keer op keer op de proef wordt gesteld.