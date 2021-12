De Betrouwbare Mannetjes maakten een lijstje

Time Magazine koos dit jaar Elon Musk als Person of the Year. Moeten zij weten. Wij kwamen tot het volgende elftal.

11. Gert-Jan Segers

Fractievoorzitter van de ChristenUnie en fulltime-gewetensworstelaar. Door sommigen ‘slappe Gert’ genoemd. Fan van de Ierse band U2.

10. Angela de Jong

AD-columnist. Kijkt de hele dag tv, tenzij ze erop is. Vond in maart dat Eva Jinek cabaretier Martijn Koning het zwijgen had moeten opleggen toen hij in de uitzending Thierry Baudet aanpakte. Verkondigde vorige week aan tafel bij Op1 dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat.

9. Ferd Grapperhaus

Zong met weinig gevoel voor metrum ‘Zeg mondkapje waar ga je henen, naar het vuil, vind je het erg dat ik niet huil’ voor de camera bij Jaïr, wat grappig was omdat-ie alleen in de laatste twee jaar minstens vier keer publiekelijk heeft staan huilen, maar minder grappig nu de rest van Nederland een halfjaar later opnieuw Kerst moet vieren zonder schoonmoeder.

8. Caroline van der Plas

Fractievoorzitter van de steeds populairder wordende Boer Burger Beweging en kruising tussen een zelfgemaakte papier-maché Katja Schuurman en de zus van Frits Lambrechts. Sinds Rob Kemps zagen we niemand zo soepeltjes en kritiekloos het Nederlandse medialandschap inglijden.

7. Sigrid Kaag

Scheidde resoluut wegen met Mark Rutte, maar wist heel knap toch nog een olifantenpaadje te vinden. Zadelde met Vera Bergkamp en passant de Tweede Kamer op met de grootste treinramp sinds Anouchka van Miltenburg.

6. Sywert van Lienden

Leg wat middelmaat vanaf zijn prille jeugd op een petrischaaltje onder de warme schijnwerpers van de Hilversumse talkshowtafel en creëer een organisme dat het ministerie van Volksgezondheid zo onder druk kan zetten dat ze het met 30 miljoen winst laten weglopen.

5. Pieter Omtzigt

Voormalig CDA-fractielid/MH17-complottheorie-aanhanger. Revancheerde zich de afgelopen jaren glansrijk in het toeslagenaffairedossier. Wist tijdens zijn burn-out slechts één 71 pagina tellende notitie uit de vingers te krijgen, maar krabbelde na de ‘Steunmars Pieter Omtzigt’ in maart langzaam weer op en is zijn oude partij inmiddels ruimschoots voorbij in de peilingen.

4. Max Verstappen

Bracht een neerslachtige bevolking aan het eind van een somber jaar toch nog in vervoering. Stond in de strijd om het wereldkampioenschap lange tijd comfortabel voor, maar leek in de laatste race alsnog kansloos te verliezen totdat-ie zomaar opeens won. Een scenario dat zich in onwaarschijnlijkheid kon meten met een doorsnee-Hollywood-blockbuster, behalve dat de minder charismatische en sympathieke hier eerste werd.

3. Mark Rutte

Leek na aantoonbare leugens in het toeslagenschandaal klem te zitten, maar wist ondanks zichtbare slijtageplekken via een ingenieus brouwsel van loze beloftes, virtuoos tijdrekken, principeloze coalitiegenoten en collectieve amnesie alsnog een vierde termijn uit het vuur te slepen. Bracht ons met ‘functie elders’ niet zijn eigen ondergang, wel de meest sleetse punchline van politiek Den Haag in 2021.

2. Sylvana Simons

Voormalig veejay van TMF die het Kamerlidmaatschap zo eenvoudig doet lijken, dat je je afvraagt waarom die andere 149 niet zo’n beetje hetzelfde doen dan wel hoe moeilijk veejayen wel niet is.

1. Lodewijk Asscher

Trok als enige politieke kopstuk de juiste conclusie uit het toeslagenschandaal, hetgeen hem een mooie functie opleverde bij de gemeente Heerlen, waar hij als kwartiermaker het stedelijk vernieuwingsprogramma van Heerlen-Noord mag gaan vormgeven.