Groepsfase speeldag 1

20 november: Je moet sport en politiek gescheiden houden vs. Het is echt een heel belangrijke handelspartner

21 november: Anders zijn die 6.500 slaven helemaal voor niks gestorven vs. Je moet de gastheer niet schofferen, eergevoel is in dat soort landen heel belangrijk

22 november: Andere landen gaan er ook heen vs. Het is maar een heel kleine delegatie

23 november: Als je er niet heen gaat, kan je het gesprek ook niet voeren vs. Rob de Wijk vindt ook dat de Koning gewoon moet gaan

Groepsfase speeldag 2

25 november: Tuurlijk had het daar nooit gehouden moeten worden, maar dan weten we dat voor de volgende keer vs. De Koning vindt sport ook gewoon oprecht heel erg leuk om naar te kijken

26 november: Nu komt er juist extra aandacht voor de mensenrechtenschendingen daar vs. Ze nemen ook vluchtelingen uit Afghanistan op en die komen dan dus niet hierheen

27 november: Door de oorlog in Oekraïne zijn goede internationale relaties nog belangrijker geworden vs. Iran

28 november: Alleen door er naar toe te gaan kan je laten zien dat je er eigenlijk helemaal niet naartoe had willen gaan vs. Ze hebben echt heel veel vloeibaar gas

Groepsfase speeldag 3

29 november: We juichen voor het Nederlands Elftal, niet voor de met bloed besmeurde tribunes vs. Je moet politici niet de dupe laten worden van de politieke situatie in een organiserend land van een leuk sportevenement

30 november: Die sporters hebben hier vier jaar voor getraind vs. Respect hebben betekent ook dat je respect hebt voor een kleine delegatie die naar het WK in Qatar gaat

1 december: Als we ons niet gekwalificeerd hadden had ik het denk ik zeker geboycot vs. Het is er nu toch dus wat helpt het als ik niet ga kijken?

2 december: Ik kijk eigenlijk alleen om de zieke Van Gaal te steunen vs. Echt lekker wel dat er nauwelijks tijdsverschil is zodat je gewoon echt alles kunt kijken

Achtste finales

3 december: Ik heb de groepsfase geboycot maar ga vanaf nu wel gewoon kijken denk ik vs. Tuurlijk is die foto onhandig maar als de Koning zegt dat hij niet wist wie die man was dan geloof ik hem

4 december: Beetje raar om te zeggen misschien maar het zijn wel echt mooie stadions geworden vs. Dit is misschien wel de laatste kans voor Remko Pasveer om wereldkampioen te worden

5 december: Sport is er voor verbroedering, niet voor het uitdragen van het eigen gelijk vs. Als we winnen is er een grote kans dat we in de halve finale tegen de moffen moeten.

6 december: We zitten aan de goede kant van het schema vs. Danjuma kan gewoon topscorer van het toernooi worden.

Kwartfinales

9 december: Jeroen Grueter zou ik dan persoonlijk eerder boycotten vs. Ik denk dat we alleen voor Brazilië echt bang hoeven te zijn.

10 december: Wij hebben gisteren een beamer gekocht die zoveel warmte afgeeft dat we de verwarming niet meer aan hoeven te zetten vs. Ze hebben in Qatar inmiddels trouwens hittestress-wetgeving doorgevoerd dus je ziet dat de dialoog ook echt werkt.

Halve finales

13 december: Bij ons ook de hele straat vs. Ik had toevallig nog een paar vlaggen liggen

14 december: Tja, er gebeuren overal ter wereld vreselijke dingen vs. Je mag niet eens meer flirten

Troostfinale

17 december: Henri Schut vs. Sjoerd van Ramshorst

Finale

18 december: Goed voor het Nederlandse voetbal vs. Achteraf misschien toch te veel, 6500