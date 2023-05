De Betrouwbare Mannetjes liveblogden de tweet

Woensdag 3 mei

22.29 BBB-voorvrouw Caroline van der Plas twittert dat ze de Kamervoorzitter heeft laten weten dat ze niet bij de ontmoeting met Zelensky zal zijn. Ze schrijft dat 4 mei de dag is dat we ‘ONZE oorlogsslachtoffers herdenken’ en vindt het bezoek – net als sommige andere twitteraars – ‘heel misplaatst’.

22.30 De Betrouwbare Mannetjes openen een liveblog.

22.53 Ex-hoofdredacteur van het NOS Journaal Hans Laroes stelt dat we niet alleen ‘ONZE slachtoffers (misplaatste hoofdletters)’ herdenken, en noemt de tweet van Van der Plás juist heel misplaatst.

22.59 Veroordeeld dansleraar Willem Engel is het helemaal met Caroline van der Plas eens, noemt het een ‘bizar tafereeltje’ en neemt aan dat ‘iedereen een omgekeerde vlag meeneemt’.

23.52 Schrijver Abdelkader Benali daarentegen noemt de tweet van Van der Plas ‘pijnlijk’. Hij denkt dat ‘Poetin lacht’.

23.56 Journalist van het Jaar Tim Hofman citeert op zijn beurt de tweet van Van der Plas met een plaatje van een omgekeerde Oekraïense vlag. Hij oppert dat Caroline misschien alleen komt ‘als Zelensky de vlag zo hangt’, vermoedelijk vanwege de boeren die ook vlaggen omdraaien, maar dan dus de Nederlandse.

Donderdag 4 mei

07.44 Podcasttycoon, Volkskrant-columnist en aanelkaargeschrevenwoordenbedenker Sander Schimmelpenninck citeert de tweet van Caroline van der Plas en merkt op dat alles om de ‘Nederlandse kleinburger’ moet draaien, en sluit (zonder emoji) af met ‘Er is geen wereld buiten Vinexië’.

08.07 NRC-columnist Bas Heijne merkt op dat Zelensky familie verloor in de Holocaust, ‘maar dat waren geen Nederlanders, dus voor Caroline vd Plas reden om hem openlijk te schofferen’. Hij sluit de tweet af met een groene smiley-emoji, met rode blozende wangetjes.

08.25 In navolging van Caroline van der Plas haast Geert Wilders zich om te melden dat ook hij niet bij de ontmoeting met ‘#Zelenski’ zal zijn.

09.27 Wybren van Haga kiest, in navolging van Geert Wilders, de lijn-Van der Plas.

09.40 ‘Hoe mis kun je de plank slaan’, tweet Annemarie Jorritsma. Zij heet Zelensky juist welkom. Geen emoji verder.

12.13 Theodor Holman schrijft in zijn column in Het Parool dat Van der Plas het wel misplaatst kan noemen, maar dat het ‘misschien nog wel misplaatster’ is om de president van een land dat zich midden in een oorlog bevindt, de rug toe te keren.

12.15 Bij het radioprogramma Sven op 1 zegt Wopke Hoekstra tegen Sven (op 1) dat, hoewel iedereen natuurlijk recht heeft om te denken wat hij wil, en iedereen zijn ‘eigenstandige’ afweging moet maken, en hij het vaak juist heel erg met Caroline eens is, hij het in de kern in dit specifieke geval niet met de tweet van Caroline van der Plas eens is.

14.30 Gedeeld vijfdeplaatswinnaar in een veld van 22 deelnemers bij het Songfestival van 1987 Marga Bult twittert last te hebben van tegenstrijdige gevoelens bij het bezoek van Zelensky.

14.39 Thierry Baudet retweet zijn collega Pepijn van Houwelingen, die alsnog meldt dat ook FvD ‘uiteraard’ niet bij de ontmoeting met Zelensky aanwezig was.

15.58 Caroline van der Plas licht haar oorspronkelijke tweet toe in een verklaring.

16.49 Columnist Frits Abrahams noemt in NRC de tweet van Caroline van der Plas haar eerste publieke blunder en denkt dat ‘de eerste deukjes in haar BBB dreigen te ontstaan’.

19.17 Zelensky vertrekt met het regeringsvliegtuig weer uit Nederland.

19.21 Joop.nl, een site van BNNVara, meldt dat de nadere verklaring van Caroline van der Plas niet klopt en stelt dat ze liegt.

20.00 Nederland is twee minuten stil.

20.25 Publicist Marianne Zwagerman vraagt Caroline van der Plas om haar ‘pure, dappere, niet ingekapselde zelf’ te blijven, en sluit haar tweet af met een emoji van twee gele handen tegen elkaar waarvan sommigen zeggen dat het bidden is en anderen denken een high five.

21.52 Johan Derksen zegt dat Caroline van der Plas onterecht wordt aangepakt, omdat ze het ‘juist heel goed bedoelde’.

21.55 René van der Gijp ‘vindt die hele oorlog in Oekraïne toch wel een dingetje’. Daarom vond hij het ook totaal niet storend dat Zelensky er was.

21.56 Johan Derksen vond het ook niet storend en denkt ook dat het toeval was dat Zelensky er vandaag was. Hij was gewoon doorgereisd vanuit Finland.

22.12 Op Twitter zijn mensen woedend op Johan Derksen omdat hij heeft gezegd dat hij het niet storend vond dat Zelensky er was.

22.42 Bij Jinek meldt Wouter de Winther dat het bezoek van Zelensky eigenlijk vorige week gepland was en dat het op toeval berustte dat het nu op 4 mei viel.

22.43 De Betrouwbare Mannetjes sluiten het liveblog.