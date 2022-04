De Betrouwbare Mannetjes lazen het Partijhandboek Crisismanagement

HOOFDSTUK 6.3 Grensoverschrijdend gedrag door partijstrateeg

1. Zeggen dat er niks aan de hand is.

2. Mocht er toch iets aan de hand zijn, zeggen dat het niets structureels is.

3. Indien toch structureel en journalisten vragen er ook echt naar: niet reageren, waait vanzelf over.

4. Zo niet: zeggen de zaak ‘heel serieus’ te nemen.

5. Advocaten aan het werk zetten. Prijsafspraken maken. Declaraties controleren.

6. Als slachtoffer persoonlijk contact zoekt, kort en zakelijk houden. Doorverwijzen naar bestuur/advocaat.

7. Rapport laten opstellen door extern bureau.

8. Extern bureau duidelijk maken dat het geen haast heeft.

9. Hopen dat het overwaait.

10. Gremia zo veel mogelijk scheiden zodat je evt. later naar elkaar kan wijzen.

11. Op dingen ‘acteren’, processen invoeren, al dan niet met ‘zorgvuldige wegingen’.

12. Vooraf inzage in extern rapport vragen. Als echt heel erg: vervelendste delen overhevelen naar ‘vertrouwelijke bijlage’.

13. Vrij laten pleiten door niet-vertrouwelijke deel rapport, niettemin stevige conclusies trekken. Sigrid of Rob naar Nieuwsuur.

14. Verder hooguit Jan Terlouw op tv duwen voor iets aandoenlijks van vroeger, zoals touwtje of milieu.

15. Voor de rest houdt iedereen z’n waffel.

16. Anonieme bloggers met nieuwe aantijgingen niet serieus nemen.

17. Nieuwe onthullingen van bijvoorbeeld de Volkskrant over je heen laten komen.

18. Hopen dat het overwaait. Zo niet: onderzoeksrapport nog een keer bestuderen.

19. Daarna op dienstreis gaan, zodat je er niet bent en dus helemaal niks kunt zeggen (omdat je er niet bent).

20. Jan Paternotte en Rob Jetten vragen in tussentijd het woord te voeren en niks te zeggen.

21. Rest van fractie doet week lang alsof ze aan het bellen zijn als ze langs pers lopen.

22. Mogen hooguit benadrukken dat er geen sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar gewoon van gewoon grensoverschrijdend gedrag.

23. En dat ze er ‘echt buikpijn’ van hebben.

24. Verder hopen dat er tzt een oorlog bezig is en/of dat de mensen iets anders aan hun hoofd hebben (Sywert?).

25. Mensen die je sowieso al haten (want kakstem) niet in de gelegenheid stellen een week lang hun gelijk te halen door in de fase hiervoor en/of hierna werkelijk alles verkeerd te doen.

26. Indien nog steeds niet overgewaaid: persconferentie (minimaal zes dagen later).

27. Bij kritiek op traagheid belang van zorgvuldigheid onderstrepen (vb: vaccinatiebeleid Hugo de Jonge).

28. Evt. bij Talpa navragen hoe je zoiets aanpakt (mea culpa’s).

29. Hopen dat CDA aandacht afleidt door tijdens rel opeens verbod op frituurartikelen voor kinderen af te kondigen.

30. Partijgenoten vragen te twitteren dat ze het vervelende rotkwestie vinden. Echt buikpijn van ook.

31. Inzetten op invoering on-onveilige cultuur binnen partij. Gedragscode aanpassen?

32. Als het dan niet overwaait maar juist opeens heel erg wordt: dader ‘met klem’ vragen lidmaatschap op te zeggen. GEEN ROYEMENT! Persconferentie evt. dag vervroegen.

33. Robbert Dijkgraaf fluks omvormen van onafhankelijk paradepaardje tot apparatsjik.

34. Voorzitter Landelijk Bestuur preppen zodat-ie tijdens persco niet als een complete debiel overkomt.

35. Benadrukken dat je vertrouwelijke bijlage niet kende (waar mogelijk wijzen naar Voorzitter Landelijk Bestuur).

36. Spijt betuigen zodat alle media schrijven dat je ‘diep door het stof’ bent gegaan.

37. Zeggen dat spijt verder gaat dan excuses dus kan je nagaan.

38. Spijt beperken tot zaken waar je achteraf meer had kunnen doen, ondanks je pogingen het allerbeste te doen. Nooit zeggen dat je spijt hebt omdat je iets hebt nagelaten.

39. Achteraf natuurlijk sowieso alles anders gedaan hebben. Terugkijkend. Met de kennis van nu.

40. Bij echt lastige vragen: geen herinnering aan, jetlag, drie uur geslapen, ophef, sowieso rol van de media, kruisverhoor, telefoon kwijt, Rob Jetten, etc.

41. Gebrek aan contact met slachtoffer wijten aan ‘processen’ en ‘zorgvuldige wegingen’.

42. Verder schuld de facto bij bestuur leggen, maar daar geen conclusies aan verbinden.

43. Slachtoffers grensoverschrijdend gedrag nogmaals oproepen zich vooral te melden.

44. Al met al: nooit te laat om fouten te erkennen en te herstellen. Geen nieuw onderzoek. Het is een keer mooi geweest.

45. Hopen dat achteraf niet blijkt dat je vertrouwelijke bijlage vooraf al kende.

46. En dat het overwaait.