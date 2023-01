De Betrouwbare Mannetjes lazen de notulen

Ministerraad gehouden op 20 januari 2023 om 10.00 uur

Aanwezig: Kabinet

Afwezig: Niemand

Voorzitter: Mark Rutte

Notulist: Dennis Wiersma

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering en excuseert zich voor zijn jetlag en die van collega Hoekstra, veroorzaakt door hun bezoek aan Joe Biden, de president van de Verenigde Staten. Hij geeft daarom het woord graag eerst aan landbouwminister Piet Adema.

2. Landelijke chip- en registratieplicht katten

Piet Adema dankt de Voorzitter voor het woord en het paar Converse All-Stars uit Amerika en legt uit dat hij deze week een plan om katten verplicht van een chip te voorzien heeft gelanceerd, daar gemeenten jaarlijks 4,8 miljoen aan de opvang besteden en katten per jaar 18 miljoen vogels doden. De Voorzitter zegt enorm te schrikken van deze aantallen en vraagt Piet Adema of hij de foto van hem op de bureaustoel van Joe Biden in the Oval Office heeft gezien. Dat-ie net deed alsof-ie aan het bellen was. Connie Helder vraagt zich, hoewel ze blij is met haar New York Yankees-pet, steeds vaker af ‘waar we mee bezig zijn’ en of je je met het chippen van katten niet op een hellend vlak begeeft. De Voorzitter zegt dat hij gewoon zoiets had van: ik doe het gewoon. Wopke Hoekstra zegt dat het echt mooi was en dat Joe Biden ook echt zoiets had van: who is this crazy Dutch guy?!

3. Bezoek VS

Robbert Dijkgraaf wil graag weten hoe het bezoek aan Amerika is verlopen, omdat er met ASML en Oekraïne een aantal grote onderwerpen op tafel lag. De Voorzitter legt aan Robbert Dijkgraaf uit dat alles in Amerika groot is. Als je bijvoorbeeld ergens een Coca-Cola bestelt, dan krijg je meteen een halve liter. Wopke Hoekstra voegt toe dat je een gratis refill krijgt en dat de obers je overal meteen heel enthousiast bij je voornaam noemen, en dat dat natuurlijk wel nep is, maar ook op een rare manier wel leuk.

4. Staat van de Rechtsstaat

Hanke Bruins Slot dankt de Voorzitter voor de uit Amerika meegebrachte Levi’s 501, maar wil, naar aanleiding van het Kamerdebat over het vertrouwen van de burgers in de overheid, graag weten hoe het kan dat het alweer drie jaar geleden is dat de Voorzitter en Wopke Hoekstra in gesprek zijn gegaan met de toeslagenouders en dat het kennelijk tot 2030 gaat duren voordat de kwestie is afgewikkeld. De Voorzitter snapt dat dit niet het punt is nu, maar zegt het een gek idee te vinden dat Wopke en hij eerst een toeslagenouder spreken en precies drie jaar later Joe Biden, de president van de Verenigde Staten. Sigrid Kaag wenst te benadrukken dat juist het gebrek aan vertrouwen zorgt voor de vruchtbare voedingsbodem voor complotpopulisten. Connie Helder meent dat mensen tegenwoordig wel erg snel als complotdenkers worden weggezet. Ze is er zelf geen, maar het valt haar bijvoorbeeld wel op dat er nu al paaseitjes in de schappen liggen en de pepernoten vaak al in juni, en of we zo niet langzaam met z’n allen tot één onafgebroken paaseitjespepernotenlus worden gedwongen en, zo ja, door wie? Sigrid Kaag waarschuwt dat dit precies is wat ze bedoelt, dit uit de VS geïmporteerde complotdenken. Wopke Hoekstra zegt Land van de Onbegrensde Mogelijkheden.

5. wvttk/Rondvraag

De Voorzitter zegt the Big Apple, Starbucks, krantenjongens die de krant gooien. Wopke Hoekstra antwoordt Disneyland, gele taxi’s, dikke mensen. De Voorzitter benadrukt hamburgers. Wopke Hoekstra brengt Madonna te berde. De Voorzitter poneert the Big Apple. Rob Jetten zegt dat de Voorzitter die al had gezegd.

6. Afsluiting