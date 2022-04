De Betrouwbare Mannetjes lazen de notulen van de ministerraad

Verslag ministerraad gehouden op 1 april 2022 om 10.07 uur

Aanwezig: allen

Afwezig: geen

Voorzitter: Mark Rutte

Notulist: Dennis Wiersma

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom, zegt nog steeds onder de indruk te zijn van het digitale bezoek van Volodimir Zelenski, maar wordt onderbroken door Wopke Hoekstra die opmerkt dat de veter van Rob Jetten loszit. Rob Jetten kijkt naar de veter en zegt dat die helemaal niet loszit. Wopke Hoekstra merkt op dat het 1 april is. Iedereen lacht. De voorzitter complimenteert Wopke Hoekstra, maar wil graag snel door want er zijn enkele ‘harde noten te kraken’, te beginnen met het desastreuze optreden van Wopke Hoekstra in de Kamer over de uitvoering het sanctiebeleid tegen Rusland.

2. Sanctiebeleid

Wopke Hoekstra ‘hoort wat de Voorzitter zegt’, is zeker bereid over zijn rol te contempleren, maar benadrukt dat het een ingewikkelde kwestie betreft waar hij graag nog even op wil studeren en denkt dat het sowieso logischer is het eerst te hebben over de 1.115 uit huis geplaatste kinderen en geeft het woord graag door aan Marnix van Rij. De voorzitter zegt dat het op zich niet aan Wopke Hoekstra is het woord door te geven, maar vindt het ook raar dat die kinderen nog steeds niet thuis zijn en geeft het woord graag door aan Marnix van Rij.

3. Nasleep toeslagenaffaire

Marnix van Rij vindt dat, ‘met alle respect’, helemaal niet logischer, benadrukt dat het een zeer ingewikkelde kwestie betreft, en wil graag een stapje terug doen. Hij vraagt zich af hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat we zo ver achterlopen en de Russen alle tijd hebben gegeven zich aan de sancties te onttrekken. De voorzitter vindt dat inderdaad eigenlijk ook wel gek, wil graag weten hoe het precies zit, en last een nieuw agendapunt in.

4. Sanctiebeleid

Wopke Hoekstra herhaalt dat de uitvoering van de sanctiepakketten een vreselijk ingewikkelde kwestie betreft, maar is, ‘met alle respect’, ook van mening dat anderen binnen het kabinet hun ‘eigenstandige verantwoordelijkheid’ hebben. Sigrid Kaag vraagt of het Wopke Hoekstra een beetje bevalt, Buitenlandse Zaken. Rob Jetten lacht. Wopke Hoekstra meent dat de veter van Rob Jetten loszit. Rob Jetten zegt dat hij daar niet meer intrapt. Wopke Hoekstra zweert het hem. Rob Jetten kijkt heel even naar de veter en iedereen lacht. Wopke Hoekstra zegt dat er niks grappigs is aan 1.115 kinderen die nog steeds niet terug bij hun familie zijn en wil weten wat Marnix van Rij daar aan gaat doen. De voorzitter is daar ook razend benieuwd naar, ware het niet dat ze alweer door de tijd heen zijn.

5. W.v.t.t.k./rondvraag

Robbert Dijkgraaf vraagt, ‘met alle respect’, wat ze nou in hemelsnaam zijn opgeschoten. De voorzitter benadrukt dat het vreselijk ingewikkelde kwesties betreft, maar begrijpt ook dat dit niet langer te verantwoorden is en kondigt aan dat hij morgen zijn ontslag zal aanbieden aan Zijne Majesteit de Koning. Iedereen lacht. Rob Jetten roept ‘1 april!’, staat op, maakt een vreugdesprongetje en struikelt over zijn veter.

6. Afsluiting