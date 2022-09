De Betrouwbare Mannetjes lazen de context

De Volkskrant publiceerde woensdag transcripties van gesprekken waaruit blijkt dat Sywert van Lienden en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel al in een vroeg stadium plannen maakten voor een ‘commercieel avontuur’. In zijn reactie stelde Van Lienden dat de uitgelekte bandopnamen de juiste context missen en dat ‘een telefoongesprek’ met topambtenaar Van den Dungen die avond de directe aanleiding was voor het ‘bij vlagen gênante interne gesprek waarin we onze frustraties hebben geuit’.

Sywert: Camille appt net dat hij er zo aankomt, dus laten we maar beginnen. Ik stel voor dat niemand dit gesprek opneemt. Ik neem het in ieder geval absoluut niet op, daar kunnen jullie van op aan.

Bernd: Top. Ik ook zeker niet.

Sywert: Goed, ik heb dus eerder vanavond dat overleg gehad met die Van den Dungen en die wil per se dat we commercieel gaan.

Saskia: Maar waarom zou de overheid...

Sywert: Ja, ik weet het. Superfrustrerend. Grrrr!

Saskia: Maar dat gaan we niet doen toch, mag ik hopen?

Sywert: Tuurlijk niet. Nooit. Laat me voorop stellen: ik doe dit allemaal voor de zorghelden. Voor mij is het zorg voor en zorg na.

Bernd: Voor mij ook hoor. De zorghelden zijn echt mijn helden.

Sywert: Precies. Goed. Nou. Dat gezegd hebbende... Zou ik wel, zou ik graag even mijn frustraties uiten. Dus wat ik nu ga zeggen moeten jullie allemaal in die context zien. Dus ik bedoel dit juist niet, maar soms heb ik wel echt zoiets van: ja doei, ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen. Wij gaan gewoon die shit naar Nederland halen en worden alle vier miljonair.

Saskia: Maar even hoor, want...

Sywert: En als ik mijn frustraties dan echt helemaal de vrije loop zou laten zou ik ook nog zeggen: het is in ieder geval een eis dat we alle vier gillend rijk worden.

Bernd: Maar dat is dan de frustratie.

Sywert: Precies, ja. Het is echt bij wijze van spreken. Ik geef niks om geld. Geld maakt niet gelukkig, zeg ik altijd.

Saskia: Gelukkig, want ik zou het heel wrang vinden om, wat is het, dertig mil...

Sywert: O ja, even nog, Sas, want toen was jij er geloof ik niet, maar Bernd, Camille en ik hebben de afspraak... als het over dit soort bedragen gaat, dat je absoluut je waffel houdt. Hypothetisch gezien.

Bernd: Precies. Waffel dicht, Saskia.

Sywert: En in mijn hypothetische geval zeker, want ik zou dan dus ook nog eens twee keer zo veel krijgen als jullie.

Bernd: Wat?!

Sywert: Voor mij is het toch allemaal veel frustrerender? Stel dat we commercieel zouden gaan, wat we niet gaan doen, hoewel we ertoe gedwongen worden, en het komt ooit uit, wat me ondenkbaar lijkt, dan ben ik degene die het allemaal uit moet gaan leggen. En dat kan ik wel. Dat is het probleem niet. Ik kan het eventueel prima uitleggen. Maar jullie hoeven het niet uit te leggen. Snap je? Weet je welke film ik trouwens van de week heb gezien? Heeft hier verder niets mee te maken hoor, is gewoon een film. De film Goodfellas. Over een paar mannen en die krijgen dus op een gegeven moment geld van een klus en dan spreken ze af: niet opvallen. Dus geen nieuwe auto’s, geen nieuwe huizen, geen nieuwe kleren. Heeft verder niets met ons te maken. Maar meer in de context van die film.

Bernd: O, die ga ik kijken.

Sywert: Geen nieuwe auto’s, geen nieuwe huizen, geen nieuwe kleren.

Saskia: Ik zou het echt heel raar vinden. Als non-profit hebben we gebruikgemaakt van de goedheid van anderen en vervolgens zetten we dat weer om...

Sywert: Maar ik ook, Saskia! Ik ook. Wat dacht je van mij? Dat maakt het juist zo frustrerend. Dertig miljoen. Man. Wat moet je ermee?

Bernd: Villa kopen.

Sywert: Ja precies, ja. Of een BMW Z4 M40i. Heerlijk statement. Maar goed, dat is volstrekt hypothetisch en uitsluitend de frustratie die er nu even uit moet.

Bernd: Ja, ja, precies, ja. Even luchten.

Sywert: Zescilinder lijnmotor. 255 pk. Misano-blauw. Of misschien een lichtgrijze, als die sneller leverbaar is.

Saskia: Maar we gaan toch niet midden in een...

Sywert: Ik wil godverdomme gewoon een einde aan deze verdomde zorgcrisis, Saskia!

Bernd: Ik word vooral gelukkig als de zorghelden weer hun werk kunnen doen. En Camille zeker.

Sywert: Goed, dan ben ik bang dat we niet anders kunnen dan commercieel gaan.

Bernd: Wel frustrerend.

Sywert: Heel frustrerend. Bah. Ik ben er echt een beetje ondersteboven van.