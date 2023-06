De Betrouwbare Mannetjes lazen alvast het programma van het VVD-congres

Dit weekend vindt het VVD-congres plaats. Het congres is voor het eerst vormgegeven als ‘Liberale Open Dag met vele activiteiten en keynotespeeches, waaronder die van Mark Rutte’. De verwachting is dat Rutte het zwaar krijgt. Met name uit de conservatief-liberale kring klinkt steeds luider kritiek op het huidige asielbeleid.

13.00 OPENING Spetterende muzikale opening met zang en dans, en die ene donkere jongen van LA, The Voices die al tien jaar op ieder VVD-congres komt opdraven. Met o.a. Simply the Best van Tina Turner.

13.15 Keynotespeech ‘Ik deel jullie zorgen, die heb ik zelf ook’ Fractievoorzitter Sophie Hermans over dat er een heleboel dingen niet goed gaan, maar sommige dingen gaan ook wel goed, maar dat haar geduld wel bijna op is, maar dat zij zelf nog wel even geduld heeft en of de leden dat heel misschien ook willen hebben, want dat zou fijn zijn.

13.40 Cabaret Met o.a. Daniel Koerhuis en Edith Schippers. En natuurlijk Gerrit Zalm met pruik en een jurk met ballonnen eronder over de toenemende inflatie.

HELE DAG (Shell-zaal) Silent disco onder leiding van Dennis Wiersma.

14.00 Live-podcast in samenwerking met Big Green Egg Klaas Dijkhoff en vriend van de show Thierry Aartsen bespreken onder meer: doorgeslagen wokisme, wie wordt de nieuwe trainer van PSV, en waarom kan je nergens meer onbeperkt spareribs eten? Met o.a. de vaste rubrieken ‘Ga je nog iets leuks doen dit weekend?’ en ‘Het Gouden Worstenbroodje’. Uiteraard is er aandacht voor de kansen van Max en gaan de heren weer bellen met de moeder van Thierry.

14.50 Meet-and-greet Mogelijkheid voor de leden om al dan niet met dildohelm met Mark Rutte op de foto te gaan in een nagebouwde Vandaag Inside-studio.

HELE DAG (Unilever-tent): Kidsclub Jr. voor Vrijheid en Democratie Ook aan de kleinste liberaaltjes is gedacht. Met o.a. een knutselhoek, springkussen, ballonnen vouwen met Ton Elias en een informatiesessietje over de honderden nog niet herenigde uithuisgeplaatste kinderen n.a.v. de toeslagenaffaire en een cursus Daytraden Jr.

15.00 AZC-Café Barman Fred Teeven interviewt in een ongedwongen setting in een gewoon bruin café, gewone Nederlanders over hun zorgen over asielzoekers.

15.30 Workshop bijtelling

16.00 Live in de Box 3-Lounge op Groot Scherm de kwalificatierace van Max in de Grand Prix van Spanje. Met livecommentaar van Olav Mol en Dilan Yesilgöz.

17.30 BBQ met vlees.

19.15 Benoeming Henk Kamp tot erelid Met muzikale omlijsting en dans: Private Dancer van Tina Turner.

19.50 Keynotespeech ‘Nog heel even geduld a.u.b.’ Mark Rutte wijst vooral de rechterflank van de partijleden erop dat hij op asielgebied druk bezig is internationaal het een en ander voor elkaar te krijgen en dat er scherp onderhandeld wordt en dat hij goede hoop heeft dat het snel beter gaat en dat er een heleboel dingen niet goed gaan, maar sommige dingen ook wel (economie, mensen hebben vooral een hekel aan D66, coronacrisis).

20.00 Uitfluitsessie Eric van der Burg o.l.v. partijleider Mark Rutte.

HELE DAG: The V-Factor De hele dag gaan we op zoek naar dé opvolger van Mark Rutte. Denk jij dat je de man die iedereen wel zat is, maar zonder wie de hele partij straks in elkaar dondert, kan vervangen? Meld je alsjeblieft aan.

20.30 Samenzang Tonight (Everything’s Gonna Be Alright) van Tina Turner.

20.30 - 24.00 BORREL