De Betrouwbare Mannetjes kunnen geen personeel vinden

WORD JIJ HÉT GEZICHT VAN DE NATIONALE STIKSTOFCRISIS?

In verband met een tijdelijke impasse bij de uitvoering van voorgenomen beleid en een algehele ‘slechte sfeer’ in het land zijn wij per direct op zoek naar een SENIOR BEMIDDELAAR (M/V).

Wat je functie inhoudt:

• Als Senior bemiddelaar ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van een open, vlotte communicatie tussen WANHOPIGE, zwaar emotionele boeren en het kabinet, dat de gepresenteerde plannen op hoofdlijnen uiteindelijk toch gewoon gaat uitvoeren.

• Je bent aanspreekpunt voor vertegenwoordigers uit de agrarische sector, meer in het bijzonder Agrifirm, ForFarmers en de familie De Heus.

• Je werkt als POLITIEKE BUFFER bedoeld om de druk de komende weken een beetje van de ketel te halen.

• Je gaat zo nu en dan bij Mariëlle Tweebeeke zitten (of – als die niet wil – bij Tijs van den Brink of Sven Kockelmann) om de voortgang van het overleg te bespreken (of in debat te gaan met een boer of met Joost Eerdmans en GERARD JOLING – als die dan toevallig ook aan tafel zit.

Wat wij zoeken:

• Je kan bruggen slaan tussen spindoctors en mengvoeders. Raakt enthousiast van buitenlucht én systeemplafonds, en hebt een 9-tot-5- noch een 05.00-tot-12.30-mentaliteit.

• Je staat uiteraard weer graag met je poten in de modder.

• Je werkt zelfstandig als nationaal symbool voor de stikstofcrisis, maar bent tevens bereid naar de achtergrond te verdwijnen wanneer de PREMIER dat uitkomt.

• Je houdt van VOEDSEL en beschikt over een goede basiskennis van Microsoft Windows en MS Office.

• Je bent in staat minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer, eventueel na overleg, uit een line-up van drie nondescripte mannen te halen.

• Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten in bezit van een OPRIT die ruim genoeg is voor een (tijdelijk) politiehuisje, maar ook niet zo ruim dat er daarnaast tevens plaats is voor veel trekkers.

• Geen kinderen is een pre. Indien kinderen, liefst geen pussy’s.

• Liever geen VROUW (emotioneel). Denk type Cees Veerman en als die niet wil type Stef Blok.

• Je bent bereid te luisteren naar mensen ‘die geweld zeker niet goedkeuren’, MAAR er dan nog wel iets achteraan zeggen.

• Je houdt van DIEREN maar ook weer niet zó veel.

• Je beschikt over een breed idioom aan EUFEMISMEN voor boerengeweld en probeert met woorden als ‘relschoppers’, ‘opstootjes’ en ‘onrustig’ de sfeer enigszins beheersbaar te houden.

• Je hebt van de week naar het debat gekeken en vraagt je sindsdien af hoe lang je in theorie naar een eventuele PODCAST met Dilan Yesilgöz (VVD) en Gideon van Meijeren (FVD) zou kunnen luisteren.

Wat wij bieden:

• Een nogal enerverende werkomgeving.

• Uitzicht op een tweewekelijkse live-persconferentie met de betrokken ministers én Irma Sluis (of die andere saaie die niemand kent).

CAROLINE VAN DER PLAS

• Permanente persoonsbeveiliging.