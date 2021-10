De Betrouwbare Mannetjes kunnen de rest wel uittekenen

WEEK 44

Tijdens zijn speech op de klimaatconferentie in Glasgow benadrukt Mark Rutte dat de situatie zorgwekkend is.

De klimaatdoelen voor 2030 komen steeds dichterbij maar worden naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald.

Tijdens de coronapersconferentie benadrukt Mark Rutte dat de situatie zorgwekkend is. Dat is volgens hem ook de reden dat ze vorige week maandag al hadden besloten de persconferentie te vervroegen van elf dagen later naar acht dagen later.

Formateur Remkes zegt tevreden te zijn over de voortgang. Er liggen ‘enkele moeilijke dossiers’ op tafel, maar partijen zijn volgens hem bereid haast te maken.

De klimaattop in Glasgow dreigt te mislukken, maar op de laatste dag wordt alsnog een soort van compromis bereikt.

WEEK 45

Het aantal besmettingen loopt snel op, de druk op de zorg neemt rap toe. Het is nog te vroeg voor nieuwe maatregelen, maar het kabinet houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Hugo de Jonge ziet dat er vanuit de samenleving een toenemende vraag is naar zórg, maar vraagt zich tegelijkertijd af hoeveel de samenleving van de zorg kan vrágen.

Bij Op1 schuiven drie ongevaccineerde yogamoeders aan die zich zorgen maken over de tweedeling in de samenleving.

De dieselprijs passeert voor het eerst in de geschiedenis de grens van 2 euro/liter.

De prijzen van koopwoningen zijn in het derde kwartaal verder gestegen.

WEEK 46

De toeslagenaffaire blijkt toch nog weer iets erger dan tot nu toe bekend. Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen treedt af. Stef Blok neemt haar portefeuille (tijdelijk) waar.

Follow the Money onthult dat Sywert van Lienden nauw betrokken was bij de tegen Mark Rutte gerichte lastercampagne van het CDA.

Een foto van een in Wales feestende prinses Alexia zorgt voor opschudding, Daan Roosegaarde raakt verstrikt in een nieuwe plagiaatkwestie, ruzie bij de juryleden van The Voice, Ronald Koeman, Mark van Bommel en/of Frank de Boer gaan ergens aan de slag, worden ontslagen en volgen elkaar op. De oudste mens ter wereld overlijdt.

WEEK 47

Diederik Gommers zit bij Koffietijd om Intens, het door Wilma de Rek geschreven boek over het leven van Diederik Gommers, aan te prijzen. Gommers is gevleid door het succes, maar benadrukt desgevraagd dat hij zich ook zorgen maakt over de bomvolle ic’s.

Bij Albert Heijn worden klanten geacht hun mandje weer zelf op de stapel bij de uitgang te zetten.

WEEK 48

Tijdens een persconferentie spreken formateurs Remkes en Koolmees de hoop uit dat ze snel een nieuwe fase ingaan.

Johan Derksen zegt bij Voetbal Inside iets over homo’s en/of andere minderheden, hetgeen een relletje oplevert, waarmee Wilfred Genee hem de volgende uitzending confronteert, waarna Johan Derksen er nog een schepje bovenop doet, waarna een minister de uitspraken afkeurt, maar Derksen is geenszins van plan ze terug te nemen. Integendeel.

Het Sinterklaasjournaal meldt lange tijd dat pakjesavond niet door kan gaan omdat de stoomboot overdwars vastligt in het Amsterdam-Rijnkanaal.

WEEK 49

Bij ESPN knijpt een lachende Glenn Helder na de reclame precies op tijd in zijn bekkens om het geluid van zijn drumstel te dempen.

WEEK 50

Bittere Ernst, een boek over het leven van Ernst Kuipers, geschreven door Ernst Kuipers met een voorwoord van Ernst Kuipers, dendert de AKO-bestsellerlijst binnen.

Na drie dagen vorst laait de Elfstedenkoorts weer op. Een hoorbaar zenuwachtige Erben Wennemars schuift aan bij Khalid & Sophie en laat de tranen vloeien.

WEEK 51

Schiphol adviseert reizigers op tijd naar de luchthaven te komen vanwege de verwachte kerstdrukte.

Om de onnoemelijke druk op de zorg te verlichten, herintroduceert het kabinet enkele maatregelen. Zo mag er na 20 uur geen alcohol meer verkocht worden.

Bohemian Rhapsody staat op nummer 1.

WEEK 52

Mark Rutte presenteert zijn nieuwe kabinet. Het was een ‘moeizaam proces’ en over niet alle onderwerpen (met name klimaat) zijn harde afspraken gemaakt, maar ‘het landsbelang riep’. Rutte benadrukt dat in tijden van crisis stabiliteit het allerbelangrijkste is.