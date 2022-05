De Betrouwbare Mannetjes kregen het verslag geparafraseerd doorgebeld

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over het wissen van sms’jes door Mark Rutte. De premier stuurde jarenlang ambtenaren alleen de tekstberichten door die hij zelf relevant achtte en ‘bestuurlijke aangelegenheden’ bevatten. Langere relevante sms-berichten belde hij geparafraseerd door.

- Voorzitter Vera Bergkamp (D66) opent de vergadering, heet minister-president Rutte welkom en geeft het woord aan Geert Wilders van de PVV.

- [Bijdrage Wilders niet het vermelden waard.]

- Namens de CDA-fractie trekt ene Henri Bontenbal direct fel van leer. Hij vindt dat je voortaan niet meer zelf moet selecteren wat bewaard wordt en wat niet, maar dat door een ander moet laten doen. De toon is gezet.

- [Klaver stapt naar interruptiemicrofoon. Meteen vervelend. Vervelende sfeer. Bijdrage niet relevant voor dit verslag.]

- VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans redt het helaas niet vandaag, maar haar collega Ulysse Ellian onderscheidt zich met stevige vragen over het archiveringsbeleid. Hij wil weten hoe minister-president Rutte bepaalde welke sms’jes te wissen én hoe hij het toekomstig archiveringsbeleid voor zich ziet. Hard maar fair.

- [Bijdrage van Farid Azarkan. Te harde stem, emotioneel, op het irrelevante af. Zeker niet iets om later helemaal terug te willen lezen.]

- Voorzitter Vera Bergkamp (D66) verzoekt de Kamer om de vergadering uiterlijk tot 16.00 uur te laten duren omdat de minister-president een belangrijke afspraak heeft. Iedereen gaat akkoord en dus nog ruim anderhalf (!) uur debat.

- Minister-president Rutte is eindelijk aan zet. Hij erkent dat hij ‘heeft gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet’ en legt heel helder en rustig uit dat zijn Nokia traag werd van veel sms’jes. Ook kan hij de Kamer geruststellen: hij heeft nu ook zo’n smartphone en hij worstelt er nog dagelijks mee, maar het probleem is dus weg, zeg maar.

- [Attje Kuiken (PvdA) wil ook wat zeggen. Heel wantrouwende vrouw. Niet eens echt gehoord wat ze zei. Klonk niet als een bestuurlijke aangelegenheid.]

- [Esther Ouwehand (Dieren). Zeurderige toon. Moeilijk te volgen. Terecht afgekapt door Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66), die er sowieso de wind goed onder heeft vandaag.]

- Gert-Jan Segers heeft zijn ego opzij gezet en geeft in dit belangrijke debat aanstormend christen-talent Stieneke van der Graaf de kans zich aan een groter publiek te presenteren. Leuk mens. Omtzigt-esque ademhaling. Denkt dat de premier het zichzelf moeilijk heeft gemaakt door de Nokia als gimmick te blijven gebruiken.

- Minister-president Rutte schrikt van deze aantijging, maar erkent dat het in het parlement best mag knetteren. Hij antwoordt dat hij niet denkt dat VVD’ers op hem stemmen vanwege zijn Nokia of zijn Saab of zijn appeltje. Geen roffel op de bankjes, maar hier en daar is zeker gelach te horen. Goede sfeer!

- [Jesse Klaver met wéér iets vervelends. Vervelende, vijandige toon ook, allemaal niet leuk om hier weer te geven. Zonde van de ruimte. Niet veel woorden beschikbaar. Max. 650, soms iets meer, afhankelijk van opmaak. Dan wel overleggen met eindredactie.]

- Iemand die Joost Sneller heet (D66?) wil graag nog de mening van minister-president Rutte over het probleem horen, los van zijn eigen werkwijze.

- De premier pikt dit niet, schiet uit zijn slof en zegt andere dingen te gaan doen als de Kamer hem godverdomme niet vertrouwt. Hij wijst er op dat de Kamer zo het wantrouwen bij de bevolking voedt. Hoort hij ook van andere bewindslieden in de ministerraad dus misschien iets om over na te denken.

- [Oppositieleden rennen naar de interruptiemicrofoon met allerhande niet-bestuurlijke aangelegenheden.]

- Kees van der Staaij houdt de ogen op de bal en vertelt Het Verhaal van zijn Vrouw Marlies, die vindt dat ze in Den Haag hun mond vol hebben van gebrek aan vertrouwen in de politiek, maar nu wel zelf de premier wantrouwen. Food for thought.

- Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) zegt dat het 16.00 uur is, bedankt de premier voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

- [Later op de dag gaan ze nog stemmen over o.a. motie van wantrouwen.]