De Betrouwbare Mannetjes keuren de bedreigingen tegen Sigrid Kaag uiteraard af, maar…

… Ze vraagt er wel een beetje om.

… Wilders wordt al veel langer bedreigd en daar hoor je haar nooit over.

… Ze speelt wel heel gretig de slachtofferkaart.

… Ze zoekt gewoon wanhopig naar een uitweg uit haar mislukte politieke carrière.

… Ze maakte toch altijd al de indruk niet echt van harte in Nederland te zijn.

… Als je echt bedreigd wordt, hou je je kinderen toch juist buiten beeld?

… Johan zei bij Vandaag Inside ook al dat-ie heel ‘wantrouwend is’ en die heeft het meestal bij het rechte eind.

… Ik zag geen tranen, dus ik denk dat ze het speelt.

… Het is wel een heel opzichtige poging van haar pr-team om sympathie te winnen.

… Vroeger werd er ook bedreigd, alleen heeft iedereen nu een platform, dus valt het meer op.

… Je weet meteen wie ze bedoelen als je in een cartoon een heks ziet afgebeeld en dat zegt ook wel wat.

… Ze is ook wel echt een soort heks.

… Wilders wordt zelf ook bedreigd en zelfs hij noemt haar voortdurend heks en dat doet hij heus niet zomaar.

… Ik ben het met Johan eens dat ze haar ‘eigen bedreigingen dramatiseert’.

… Daar hoef je echt geen medelijden mee te hebben, want die heeft heel snel een mooie nieuwe baan in het buitenland.

… Als je al die stukken van de afgelopen jaren in De Telegraaf op een rijtje zet, moet ze de hand ook wel een beetje in eigen boezem steken.

… Ze staat altijd heel lelijk op foto’s bij artikelen die ik over haar lees.

… Wel leuk om te zien hoe heel deugend Nederland meteen op z’n achterste benen staat.

… Ik vroeg me wel af waarom die kinderen niet gewoon Nederlands praten.

… Wel raar dat ze Els Borst noemen en niet Pim Fortuyn of Theo van Gogh.

… Caroline zit ook bij College Tour dit seizoen en die wordt ook bedreigd, maar die doet daar tenminste normaal over.

… Sjoerd Sjoerdsma polariseert ook.

… Het is voor iedereen beter als ze vertrekt.

… Ze haat de Nederlandse burger zelf ook.

… Mensen op sociale media roepen maar wat en vaak menen ze het niet eens.

… Het komt natuurlijk ook omdat er nu allemaal gekken op straat rondlopen en daar is ze zelf verantwoordelijk voor.

… Het is gewoon een aandachtshoer.

… Waarom heeft niemand het over Femke Halsema?

… Het komt Twan Huys allemaal wel erg goed uit.

… NPO = D66 = Elite = Reptielen = George Soros = False Flag

… Ik ben het met Johan eens dat het niet kies is om je kinderen op tv zo’n oproep te laten doen.

… Het is gewoon een soort voetbalkantine.

… Wel opvallend dat D66 in twee jaar zomaar kan uitgroeien van ‘O, stem jij D66? Dan vind jij zeker niks, want die hebben nergens een mening over’ tot het allergrootste gevaar voor de samenleving ooit.

… Ik vond dat dansen op die tafel heel irritant.

… Die mensen bedreigen alleen maar omdat ze in de steek zijn gelaten door de politiek.

… Naar Portugal geëmigreerde twitteraars hebben heus niet zomaar zo’n obsessieve aandacht voor haar.

… Haar man is een Palestijn.

… Laat ze eerst eens iets doen aan die chemtrails.

… Misschien moeten mensen die lid zijn van een wereldwijd pedofielennetwerk niet het slachtoffer gaan uithangen.

… In Pakistan heb je nu zelfs hele bedreigfarms voor Geert Wilders.

… Basisscholen worden ook bedreigd.

… Het is gewoon een rare tijd.

… Burgemeester Cor Lamers van Schiedam wordt bedreigd.

…Koninklijkhuisjournalist Justine Marcella wordt ook bedreigd omdat ze gezegd heeft dat je Hemelvaart misschien wel kunt inruilen voor een andere feestdag.

… Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar de College Tour-uitzending met Ola Källenius, de Zweedse ceo van Mercedes-Benz.

… Ze mag blij zijn dat ze hier wordt bedreigd en niet in achterlijke plekken als Beirut of Khartoum, of waar ze ook allemaal heeft gewoond.

… Ik snapte wel wat Johan zei toen hij zich afvroeg of we nu moeten gaan wachten tot alle kinderen van bedreigde politici op tv komen.

… Het is wel heel toevallig dat niemand het nu meer heeft over de woede-uitbarstingen van kartelgenootje Dennis Wiersma.

… Iedereen wordt gewoon bedreigd, maar als een vrouw wordt bedreigd is het opeens vrouwenhaat.

… Het levert wel mooie televisie op.

… De AIVD vreest dat groeiende populariteit van complotten over kwaadaardige elite de democratische rechtsorde kan ondermijnen en laten we ons daar eerst eens op richten.

… Ze praat heel erg bekakt.