De Betrouwbare Mannetjes houden met alles rekening

Zaterdag om 16.00 uur speelt het Nederlands elftal in de achtste finales van het WK tegen de Verenigde Staten. Het toernooi gaat nu echt beginnen. Het is er op of er onder, do-or-die, blijven of naar huis gaan. Alvast twee scenario’s voor de komende dagen.

A. Nederland start met dezelfde opstelling als in de wedstrijd tegen Qatar. Dus met De Roon naast De Jong en heel veel verdedigers.

B. Van Gaal kiest eindelijk voor verandering. Xavi Simons begint in de basis. Depay staat diepste spits met kort daarachter Gakpo op links en Berghuis op rechts.

A. De problemen voor Oranje stapelen zich op als Wout Weghorst, die invalt voor een verbaasde Cody Gakpo, vrijwel direct met rood van het veld wordt gestuurd.

B. Oranje dendert over het energieke Team USA heen. Steven Bergwijn helpt zichzelf over het dooie punt heen met een prachtige 4-0 (volley), na een voorzet achter het standbeen van mede-invaller Noa Lang.

A. Andries Noppert raakt zichtbaar van de leg wanneer Frans Hoek hem voorafgaand aan de penaltyserie met een grote multomap probeert uit te leggen wat hij bij de verschillende strafschoppen moet doen.

B. Willem Vissers komt na de overwinning op de VS metaforen te kort. Hij prijst vooral ‘oliemannetje’ Xavi Simons, die tegen de Amerikanen speelde als ‘een jongetje dat in de zandbak voor zijn vriendjes de heerlijkste taartjes bakt’ en schitterde als ‘een heldere ster aan de woestijnhemel waarop de dolende nomaden van oranje eindelijk konden navigeren in hun zoektocht naar de oase die tijdens het zanderige spel in de groepsfase nog een fata morgana leek’.

A. Hugo Borst laat in zijn ‘voicemail aan Louis van Gaal’ geen spaan heel van de prestaties van de bondscoach van Oranje en het grandioos mislukte WK.

B. Vanavond: het koningspaar reist alsnog naar Qatar om de kwartfinale tegen Argentinië bij te wonen. Aan tafel: Fred van Leer over de laatste items in de One Love-catalogus, Julio Poch over de Argentijnse passie en Carel Kraayenhof met z’n trekharmonica. #Op1

A. In Den Haag, Utrecht en Amsterdam wordt de noodsituatie uitgeroepen nadat Marokko wordt uitgeschakeld door Spanje.

B. In Den Haag, Utrecht en Amsterdam wordt de noodsituatie uitgeroepen nadat Marokko Spanje uitschakelt.

A. Opvolger van Van Gaal Ronald Koeman wil geen commentaar geven, maar is op de hoogte van de belangstelling van die Mannschaft.

B. Hugo Borst spreekt voor de NOS de dag voor de kwartfinale tegen Argentinië zijn laatste bericht aan Louis van Gaal in. Het is vrij lang, maar komt er op neer dat hij zelf ook inziet dat dat hele zogenaamde voicemailgedoe een beetje een sleetse vorm is en dat het idee nu wel duidelijk is.

A. De Albert Heijn-commercial waarin iemand ‘Allemaal Ohg-gahnje’ zingt zit nog steeds – net als die van Black Flyday – in ieder reclameblok.

B. Jan Roelfs zegt tijdens Brazilië-Ghana 37 keer ‘seleçao’ en vestigt daarmee een nieuw persoonlijk record.

A. Lange rijen bij Schiphol, waar mensen soms uren moeten wachten om het Nederlands Elftal uit te fluiten.

B. De koning en koningin besluiten na alle eerdere kritiek alsnog om Conny Helder thuis te laten. Zij zien Andries Noppert in een bijna uitverkocht Lusail Iconic Stadion in de blessuretijd van de tweede verlenging scoren uit een corner. Het feest is compleet als hij in de daaropvolgende serie de beslissende strafschop van Messi stopt.