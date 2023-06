De Betrouwbare Mannetjes houden hun lezers een spiegel voor, en daarvoor geven wij ze graag ruim baan

De aflevering van De Betrouwbare Mannetjes van vorige week viel niet bij elke lezer in goede aarde. ‘Vanmiddag las ik het artikel van Simon Hendriksen en Melle Runderkamp. Ik voel me buitengewoon beledigd, dat mijn Volkskrant dit artikel heeft geplaatst. Het is ronduit beschamend.’

De Betrouwbare Mannetjes hadden gereageerd op het nieuws dat de dochters van Sigrid Kaag vanwege alle bedreigingen vrezen voor het leven van hun moeder. Hendriksen en Runderkamp hadden zich in de Sigrid Kaag-haters verplaatst en alle manieren opgesomd waarop de bedreigingen werden gebagatelliseerd.

Van ‘Ze vraagt er wel een beetje om’ tot ‘Wilders wordt al veel langer bedreigd en daar hoor je haar nooit over’. En van ‘Ze zoekt gewoon wanhopig naar een uitweg uit haar mislukte politieke carrière’ tot ‘Misschien moeten mensen die lid zijn van een wereldwijd pedofielennetwerk niet het slachtoffer gaan uithangen’.

Overduidelijk satire, een geestige uitvergroting om te laten zien hoever Nederlanders gaan om maar niet te hoeven toegeven dat het vreselijk is wat Sigrid Kaag allemaal is overkomen sinds haar entree in de Nederlandse politiek.

Stijlvormen als satire en ironie hebben het moeilijk, zeker in de onlinewereld. Beide worden daar snel verkeerd begrepen. De meeste vaste Volkskrantlezers kennen Hendriksen en Runderkamp inmiddels en weten hoe ze hun stukken moeten lezen. Toevallige voorbijgangers die het artikel online lezen, kunnen zomaar denken dat het letterlijk is bedoeld. Ze kennen de auteurs en de context niet.

Toen de satirische rubriek De Speld online verscheen, waren er in het begin ook lezers die het letterlijk namen, wat ons noopte om er met kapitalen ‘satire’ boven te zetten. Boven De Betrouwbare Mannetjes staat dat niet – er staat column’– en dat willen we graag zo houden. De charme van satire en ironie is dat er een kort moment van verwarring is: is dit echt? Een grap werkt bovendien het best als hij onverwacht komt.

Onder de ontstemde lezers waren dit keer ook vaste lezers van de Volkskrant. Ze waren opgelucht te horen dat het satire was, maar vonden het nog steeds ongepast. ‘In het kader van een steeds harder wordende samenleving ontgaat mij de humor ervan’ en ‘In de steeds verder verruwende samenleving, die toch al ernstig afglijdt, is dit olie op het vuur’.

Is humor in tijden van polarisatie olie op het vuur? Misschien, maar dan vooral als die verkeerd wordt begrepen. Satire en ironie en vooral zelfspot en zelfrelativering kunnen ook een goed medicijn tégen radicalisering zijn. Zo houden De Mannetjes de Kaaghaters een spiegel voor, waardoor ze schrikken van hun zure en grimmige gelaat. We geven er daarom graag ruim baan aan.