De Betrouwbare Mannetjes helpen u de rij door

Nou, met die vliegschaamte valt het ook wel mee, waar moeten al die mensen naartoe, joh?

1. Ik heb ons gisteravond al ingecheckt.

2. En we vliegen ’s avonds en dan zijn er minder vluchten.

3. Sowieso nooit bagage inchecken.

4. Gewoon elk kind heel veel kleren aantrekken en dan ieder z’n eigen rolkoffertje en een flinke rugtas met de iPads.

5. Flesjes water voor in de rij.

6. Opblaaskussentje al in de nek.

7. Wist je trouwens dat als je zegt dat je vegetariër bent, je eerder je eten krijgt?

8. Heel lang wachten met gaan zitten en dan hopen dat er nog plek vrij is bij de exit row.

9. Ik weet hoe het werkt, mevrouw.

10. Terminal 2. Europese vlucht, hè?

11. Jezus, begint-ie hier al?

12. Nou, met die vliegschaamte valt het ook wel mee.

13. En ik maar denken dat het met Pasen druk was.

14. Als jullie nog moeten plassen, moet je het nu doen.

15. Nee, papa heeft Privium. Die zien we zo weer bij de gate.

16. Waar moeten al die mensen naar toe, joh?

17. Het vervelende is dat tegenwoordig iedereen vroeg incheckt en dan krijg je dus meteen één lange rij voor de security.

18. Ah, tóch. Ik zag je net al voorbijkomen, maar ik wist het niet zeker. Inderdaad lang geleden.

19. Vreselijk hè? Ze krijgen het gewoon niet geregeld.

20. Met de meivakantie was het helemaal bizar. Toen stonden we bijna bij de parkeergarage.

21. Nu gaan we de hele tijd langs elkaar lopen, haha. Zie ik je zo weer, haha.

22. Ga anders nog even op de iPad.

23. Sorry meneer, wat gaat u doen?

24. Ja doei, ik mis mijn vlucht óók als ik iedereen voor ga laten die zegt dat-ie z’n vlucht mist.

25. Dit is toch gewoon niet houdbaar, dit?

26. Gewoon veevervoer inderdaad. Vliegende bus, zeg ik ook altijd.

27. Hoe krijg je dit niet gewoon opgelost?

28. Kerosinetaks.

29. Mallorca? Zijn wij in februari geweest. Zal nu wel een stuk drukker zijn.

30. Papa heeft de powerbank, die zien we zo bij de gate.

31. Trek anders een trui uit.

32. Ik hoorde ook dat ze die slots niet meer automatisch gaan opvullen.

33. Nou, dat ze dan met landingsrechten, en slots, en dat ze dan slots kwijtraken….

34. Niet meteen kijken, maar Ferri Somogyi staat drie mensen voor mij.

35. Je weet toch dat dit gaat gebeuren?

36. Mensen willen gewoon met vakantie.

37. Ze moeten die mensen gewoon fatsoenlijk betalen.

38. Er schijnen er heel veel flitsbezorger te zijn geworden.

39. Mensen willen gewoon heel snel thuis iets te eten ontvangen.

40. We wilden eigenlijk in augustus, maar dan is het daar dus regenseizoen.

41. Nu opdrinken, anders moeten we het straks weggooien.

42. En nu is het klaar, ik kan de rij ook niet wegtoveren.

43. Had je ’m maar op moeten laden.

44. Sorry hoor, maar stonden jullie niet net achter ons?

45. Kun je het niet ophouden?

46. Nou, ik weet het zeker, want ik stond net vier mensen achter die meneer daar.

47. Ik zei net nog tegen iemand: dit is toch gewoon niet houdbaar?

48. Ze moeten gewoon een quotum invoeren.

49. Behalve voor zakenreizen. Of een sterfgeval. Of iemand ernstig ziek. Of als het echt niet anders kan. Naar een eiland of zo. Of Formule 1.

50. Het irritante is dat iedereen nu zo’n rolkoffertje heeft, dus dan moet er straks alsnog bagage het ruim in.

51. Ze moeten gewoon die rolkoffertjes kleiner maken.

52. Dit zijn toch geen hoge schoenen?

53. Riem ook?

54. Laptop hoeft er niet meer uit toch?

55. Ja, u mag wel even kijken.

56. Mind your step.

57. Hij leek wel echt op Ferri Somogyi.

58. Mind your step.

59. Ze moeten gewoon iedereen bij binnenkomst al hun schoenen uit laten trekken.

60. Mind your step.

61. Sorry. Heb nog wel gekeken, maar ze hadden alleen maar Lale Gül en dat Sywertboek.

62. Met Pinksteren gaan we gewoon weer vanaf Rotterdam.