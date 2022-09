De Betrouwbare Mannetjes hebben nu al bijna geen energie meer

1. Ze was voor de Britten echt een verbindende factor.

2. Nuchtere lui, hè? Stiff upper lip. Niet zo hysterisch.

3. David Beckham had geloof ik iets van 86 uur in de rij gestaan.

4. Een extra trui aantrekken, hoorde ik van iemand.

5. Korter douchen.

6. Persoonlijke doedelzakspeler. Had ze ook.

7. Vreemde rijtour zo, met al die omgekeerde vlaggen.

8. Nou, ze is wel gewoon 18 nu. En het vertrouwen is gewoon echt weg.

9. O ja, vind jij deze koets eigenlijk mooier?

10. En je mag hier gewoon demonstreren, hè? Gelukkig wel.

11. Rob de Wijk zei dat ze nu weer gaan hergroeperen.

12. Dit is de facto al een soort van totale mobilisatie, begreep ik van Pieter Waterdrinker.

13. Kanonnenvoer.

14. Wij hebben nu gewoon alle ramen dicht.

15. Die mensen hebben gewoon geen perspectief meer.

16. Nee, de mensen met de omgekeerde vlaggen vinden juist de koning een landverrader.

17. Het is geen kinderfeest, hè? Dan mag dit gewoon.

18. Ja, er waren wel vrij veel kinderen, ja. En van die Oranjefans.

19. Wees blij dat ze niet van Extinction Rebellion waren, anders was het er de hele week over gegaan.

20. Ik las in een artikel op Nu.nl dat als je in één keer al je boodschappen in de ijskast zet in plaats van elke keer de deur open en dicht, dat je dan 15 euro per jaar bespaart. En 7,50 als je een nieuw model hebt.

21. Ik vond die Meghan ook wel weer erg aanwezig hoor.

22. Sigrid Kaag had niet eens een hoedje op.

23. Ik lees altijd erg graag Cécile Narinx over de hoedjes.

24. Die themahoedjes hoeven van mij niet zo.

25. Hoedjes.

26. Oei. Wilders meteen heel boos!

27. Volgens Jesse Klaver is dit dus precies waarom mensen afhaken en geen vertrouwen meer hebben in de politiek.

28. Wij vangen tegenwoordig dus de restwarmte uit de oven op nadat we een taart gebakken hebben.

29. Heel dicht bij de tv zitten. Helpt ook.

30. Mark Rutte is blij dat ze elkaar daarin kunnen vinden en meent de vraag al beantwoord te hebben en wat betreft het tweede gedeelte van de vraag: dat kan hij hier nu niet zeggen, want daar moet-ie zich over laten informeren, en dus komt-ie daar graag in de tweede termijn op terug, anders gaan de dingen door elkaar lopen.

31. Hij mocht eerder spreken, omdat z’n vrouw op het punt van bevallen staat.

32. Lubach gewoon weer viral, hè?

33. Ja, dat wij dan ook een referendum doen. Dan zie je ineens hoe absurd het eigenlijk is.

34. Maar heel goed dat ze eindelijk een grens stellen.

35. Wij hebben ’m nu in het hele huis op 17 staan.

36. Ze hadden gewoon moeten blijven zitten. Nu geef je ’m precies wat-ie wil.

37. Hij wordt zelf ook heel vaak spion genoemd, hè?

38. Via van die kralen in z’n anus, kennelijk. Maar ze hebben geen bewijs.

39. Erik de Vlieger zei dat het voor 99 procent zeker was, maar hij en Yves Gijrath zijn echt ongelooflijk bezwendeld.

40. Nee, jij bedoelt Aad Ouborg van Princess. Yves Gijrath is van de Miljonairsfair.

41. Ja, die vond ik ook goed. Terechte roffel.

42. Wat was er eigenlijk mis met de vorige Kamervoorzitter?

43. Ik heb errag op Attjuh Kuikah zittah lettah.

44. Vak K. Zo heet dat gewoon. Patatbalie heb je ook. Dropjesenvelop.

45. Ja, dát is dus Laurens Dassen.

46. Dan gaat er dus een envelop rond in Vak K en daar zitten dan dropjes in en dan nemen ze allemaal een dropje. De Dropjesenvelop.

47. Als Wout Weghorst niet meegaat, ga ik misschien toch wel kijken.

48. Kruik vullen met kookvocht van de pasta, doen wij soms.

49. Wij wonen nu ook vaak om de dag bij de buren en zij bij ons.

50. Wij douchen tegenwoordig met het hele gezin tegelijk.

51. Ze kunnen gewoon geen personeel vinden.

52. Ik vond het ook zo zielig voor Beatrix.

53. Wat wij missen is een verbindende factor.

54. Wel mooi helemaal vooraan, hè?

55. In de kapel ook. Ook helemaal vooraan.

56. Wij blijven tegenwoordig gewoon zo veel mogelijk in bed liggen.