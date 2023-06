De Betrouwbare Mannetjes hebben last van de droogte

[INTROTUNE] Goed Melle, daar zijn we weer. Ja, Simon. Daar zijn we weer (doorpraten, enthousiast proberen te doen). Wat gaan we allemaal doen deze week? Simon gaat vlinders tellen. Melle zit op borst­crawlcursus. Simon heeft weer een ergernis, we bespreken het nieuws, de nieuwe trainer van Ajax, en Melle heeft weer een lekker wijntje mee­genomen.

Heb je nog iets leuks gedaan?

Simon heeft deze week geprobeerd zijn huis koel te houden door alle gordijnen dicht te laten. Melle woont in een nieuwbouwhuis en heeft niet zo’n last van een warm huis. Simon normaal ook niet, maar zijn vrouw en kinderen laten vaak de deur openstaan waardoor alle hitte alsnog naar binnen komt. ­Melle is begonnen met een borst­crawlcursus en dat is een stuk technischer dan hij dacht. Simon wist dat dat heel technisch is. Het lijkt hem wel iets dat hij snel zou oppikken. Melle denkt dat dat nog weleens tegen zou kunnen vallen. Simon denkt van niet (lange armen). Agree to disagree.

Correcties

Vorige week beweerde Melle tijdens Nieuws van de Week dat LTO dreigde met opstappen bij de onderhandelingen over het Landbouwakkoord, maar dat was nieuws van de week ervoor. Simon heeft het idee dat Melle deze fout al eerder gemaakt heeft. Melle zegt dat Sjaak van der Tak juist deze week wéér dreigde op te stappen. Simon zegt dat dat voor de correctie niks uitmaakt. Melle zegt dat het ook niet per se uitmaakt, maar meer dat het opvallend is dat het nieuws zich de laatste jaren beperkt tot een handjevol onderwerpen en dat je daardoor de hele tijd het gevoel hebt dat iets al eerder voorbij is gekomen. Simon vindt dat meer als een excuus klinken dan als een correctie.

Nieuws van de Week

Halsema/Studentencorps Ontgroeningen niet meer van deze tijd (Melle). Simon vindt zeuren op het corps makkelijk scoren en heeft het idee dat dit onderwerp elk jaar wel een keer voorbijkomt. Melle hoort deze take van Simon anders ook ­ieder jaar voorbijkomen. Kip-of-ei-verhaal. Melle zegt dat Simon vaak ‘kip-of-eiverhaal’ zegt. Volgens ­Simon kent hij de uitdrukking van Melle. Agree to disagree.

Ajax/Maurice Steijn Melle aanvankelijk erg geschrokken (Ajax-dna). Inmiddels enthousiast. Sympathieke man. Haar. Overperformer. Simon had hetzelfde, maar is bang voor lange bal. Melle denkt dat dat wel zal meevallen en vraagt wat er mis is met een goede lange bal. ­Simon ziet graag verzorgd aanvalsspel. Houdt van mooi voetbal. Melle ook, maar wel vanuit een goede organisatie. Dat maakt Simon niet zoveel uit.

Gerecht van de Week

Melle heeft deze week okonomiyaki gemaakt, een soort Japanse omelet met saus. Simon is weleens in Japan geweest voor zijn vorige werk. Heel georganiseerd land. Wel warm. Hij heeft toen geen okonomiyaki gegeten, maar wel lekker gegeten. Melle heeft Japanse familie, maar is nog nooit in Japan geweest. Lijkt hem wel heel mooi. Melle vond Lost in Translation ook een goeie film. ­Simon vond die tegenvallen.

Sponsor

Helaas heeft FOAM Home besloten niet meer te willen sponsoren. Niets met ons te maken, denkt Melle. Scheerschuim bezorgen is ook wel echt een niche, vindt Simon. Lastige markt ook (veel baarden). Oproep doen: als luisteraars willen adver­teren of iemand kennen die dat wil. Mailen of dm’en of in de comments.

Ergernis van de Week

Simon ergert zich vreselijk aan mensen die, als jij ergens staat te wachten tot zij voorbij zijn gefietst, opeens afslaan zonder hun vinger uit te steken zodat je voor niks hebt staan wachten. Melle begrijpt niet precies wat Simon bedoelt. Simon legt het nog een keer uit. Hij denkt dat het expats zijn die niet kunnen fietsen. Melle heeft een hekel aan Van Moofs, vooral bij kinderen. Simon zegt dat dit zijn rubriek is, maar dat als Melle voortaan de Ergernis van de Week wil doen, dat ook prima is, maar dat het dan misschien wel lekker is als hij dat tijdig aangeeft, want dan hoeft Simon geen ergernis te zoeken. Simon heeft nog een ergernis (droogte), maar die bespreekt hij achter de betaalmuur, tenzij Melle denkt dat hij een betere ergernis heeft natuurlijk.

Lekker Wijntje

Zeg Melle, jij hebt weer een ‘lekker wijntje’ meegenomen (Melle heeft een lekker wijntje meegenomen.) Deze week is het een Keltis Rumeni, een muskaat uit Slovenië. Simon houdt niet van ­zoete wijn. Melle zegt dat het niet echt zoete wijn is, maar dat het meer fruittonen zijn. Simon vond de wijn van ­vorige week eigenlijk al te zoet en wil weten of deze net zo zoet is. Melle doet ook maar zijn best, en als het op deze manier moet dan moeten ze deze rubriek misschien maar aan de wilgen hangen. Proeven en cijfer geven.

Ga je nog wat leuks doen?

Melle had best leuke plannen, maar heeft niet zo’n zin meer daarover uit te weiden. Simon gaat weer vlinders tellen. Vorige week had hij er twee. Melle vindt dat weinig klinken. Fijne week, Melle. Fijne week, Simon.