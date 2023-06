De Betrouwbare Mannetjes grijpen naast de Zilveren Griffel

‘Hoi’, ik ben meester Dennis.’ Meester Dennis staat voor de klas en kijkt rond. ‘Hebben jullie zin om iets te leren?’ Meester Dennis ziet er leuk uit. Veel leuker dan meester Arie. Hij draagt gympen en een spijkerbroek en een T-shirt met een emoticon van een lachende drol. En hij heeft z’n gitaar meegenomen.

Meester Dennis kan geweldig mooi vertellen. Over hoe hij vroeger in een snackbar woonde, maar dat hij nu meester Dennis is. En dat als je maar hard genoeg je best doet, je kan worden wat je wilt. Iedereen is blij met meester Dennis.

***

Meester Dennis vraagt aan Marouan wat hij later wil worden. Marouan vindt het een reuze moeilijke vraag, maar meester Dennis moedigt hem aan. Hij zegt dat hij zelf vroeger ook moeite had met leren, maar dat hij nu meester Dennis is. Marouan moet hard nadenken. Hij zou wel voetballer willen worden. Of een eigen onderzeeër willen bouwen. De klas moet lachen, maar meester Dennis niet. ‘Je mag alles zeggen en je hoeft je nergens voor te schamen. De klas is een veilige plek.’ Marouan zegt dat hij in dat geval ook wel registeraccountant wil worden. Dan gaat de deur open. Het is Jaap. Jaap sluipt de klas in en gaat stilletjes aan zijn tafel zitten. ‘Wel godverdomme, wat flik jij nou?’ zegt meester Dennis. ‘Kan jij soms niet klokkijken?’ Jaap schrikt. Hij kan heel goed klokkijken, maar hij moest naar de tandarts en zijn moeder had dat aan de conciërge doorgegeven. Jaap zegt dat hij naar de tandarts moest en dat zijn moeder dat aan de conciërge heeft doorgegeven. ‘Ja hoor. M’n reet. M’n klas uit, kutjoch!’, schreeuwt meester Dennis en hij trapt tegen zijn bureau en ramt zijn gitaar door het digibord. Mandy, Aaliyah en Maikel moeten huilen. De rest is muisstil.

***

Meester Dennis heeft taart meegenomen. Het is een hele grote taart met slagroom en vruchtjes en van die nootjes aan de zijkant. Het hoofd van de school is ook in de klas. Meester Dennis heeft spijt. Hij zegt dat hij soms ‘te fel en te scherp reageert’, maar dat hij ‘met zichzelf aan de slag is gegaan’ en dat hij open staat voor ‘feedback’. Niemand durft zijn vinger op te steken. Meester Dennis legt uit dat wat hij zelf als slechts een stemverheffing ervaart, misschien ‘impactvol is als hij als meester Dennis daarmee komt’. En dat hij vroeger in een snackbar woonde en zijn houding voortkomt uit ‘ambitie en gedrevenheid.’ Hij vraagt of iemand weet wat dat is, ambitie en gedrevenheid’. Maar nog steeds durft niemand zijn vinger op te steken. ‘Wie wil er taart?’, vraagt hij dan. Het hoofd van de school lacht en steekt zijn vinger op. En dan durft de rest ook. Meester Dennis is opgelucht. Hij heeft zijn lesje wel geleerd.

***

‘Deze hele kutklas is godverdomme nog te dom om te poepen! Ik hoop dat jullie allemaal corona krijgen!’ Iedereen staart naar de vloer van de gymzaal. Ze spelen trefbal, maar Maryam begrijpt de regels niet, hoewel meester Dennis het al twee keer heeft uitgelegd. En ze is niet de enige. Sarah snapt niet dat als je geraakt wordt dat je dan niet af bent maar schijndood. Meester Dennis zegt dat hij vroeger in een snackbar woonde en gooit de bal met een slingerworp keihard in Sarah’s gezicht. ‘Kijk, en nou ben jij dus niet af, maar schijndood, en dan ga je achter die lijn staan.’ Hij pakt haar bij haar schouder en sleept haar achter de lijn. ‘Jezus Christus, hoe moeilijk kan het zijn? Trefbal. Het woord zegt het verdomme gewoon al.’ Maikel moet huilen. En Sarah ook. Meester Dennis zegt dat hij haar gezeik spuugzat is en stuurt haar naar de kleedkamer. Er mag niemand achter haar aan.

***

Het hoofd van de school staat voor de klas. Hij kijkt ernstig. Meester Dennis komt niet meer terug. En dat is heel vervelend, in de eerste plaats voor meester Dennis zelf. Het hoofd van de school schaamt zich een beetje. Hij wist eigenlijk stiekem al best wel dat meester Dennis soms heel boos kon worden. En hij wist ook dat meester Dennis vroeger in een snackbar woonde. Hij zegt dat het wel heel goed is, wat meester Dennis heeft gedaan. Want als je fouten maakt, moet je je verantwoordelijkheid nemen. Zo zit het leven nou eenmaal in elkaar. Het hoofd van de school moet hard lachen, maar niemand begrijpt precies waarom.