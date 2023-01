De Betrouwbare Mannetjes geven tips

De 52ste editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) is deze week begonnen. De Betrouwbare Mannetjes tippen acht niet te missen titels uit het programma.

Valentin y Mike

(Argentinië, 101 minuten)

Twee oliedomme journalisten van een lokale krant besluiten uit persoonlijke rancune het succes van de trainer van de plaatselijke voetbalclub toe te schrijven aan zijn zwakbegaafde assistent. Wanneer de succestrainer naar het buitenland vertrekt en de assistent het moet overnemen, komen diens tekortkomingen al gauw aan het licht, zitten de supporters met een mislukt seizoen, maar vinden Valentin en Mike op onnavolgbare wijze een manier om te doen alsof ze er niets mee te maken hebben. Mystiek realisme in een gaucho-western die het publiek in totale verwarring achterlaat.

Snek

(Curaçao, 90 minuten)

Een beklemmende zoektocht naar de raakvlakken tussen moraal en ijdelheid in deze bedrieglijk eenvoudige film over de 10-jarige Yvette, die een moeder op het schoolplein voor allerhande snacks uitmaakt, maar het hoofd boven water moet zien te houden wanneer zij de speelbal dreigt te worden in een landelijke discussie over de vrijheid van meningsuiting.

Extinction/Rebellion

(Nederland, 7 minuten)

In deze diep op het gemoed inwerkende autobiografisch getinte debuutfilm van Sieger Sloot wordt een blik aan narratieve trucs uit de hoge hoed getoverd. Het resultaat: een absurdistische roadmovie over een acteur die na een oproep om de wereld te redden negentig dagen niet op de A12 mag komen en meteen flink in de problemen komt wanneer hij voor zijn werk naar Maarn moet, maar vanwege zijn straf (en wegwerkzaamheden aan de N227) is veroordeeld tot de N226 en door een file besluit bij Maarsbergen eraf te gaan om vervolgens de hele Tuindorpweg achter een trekker te zitten.

Holowattes?

(Maarn, Nederland, 121 minuten)

Een weergaloze maar onherkenbare Sieger Sloot kruipt in de beste traditie van de kitchen sink cinema in de huid van Jop Wansing, een flegmatieke geschiedenisleraar die moeite heeft zijn leerlingen de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog bij te brengen.

Jübeltønnie

(Zweden, 89 minuten)

Wanneer de schrandere aristocraat Seppe voor zijn 8ste verjaardag een prachtige houten ton cadeau krijgt, besluit hij niet meer rijk te willen zijn. Hij reist herbergen af, waar hij op zijn ton gaat staan om de mensen te vertellen hoe het eerlijker kan. Als hij op een van zijn reizen een oude vriend tegenkomt die zanger is geworden, besluiten ze voortaan samen op te trekken en een podcastbedrijf te beginnen, waarna hij zelf ook reclame gaat maken voor een online broker. Een nagenoeg volmaakte satire over de stuiptrekkingen van het kapitalisme verpakt in vertederende Scandinavische bildungscinema van het zuiverste soort.

You Can’t Say Anything Anymore

(Canada, 127 min)

Het publiek wordt constant op het verkeerde been gezet in deze bombastische explosie van beelden en ideeën. Een onopvallende linkse universiteitsmedewerker vindt als een van zijn particuliere gedachten per ongeluk tot de publieke ruimte doordringt een onverwacht thuis bij rechts-radicale denkers. You Can’t Say Anything Anymore ademt de energieke sfeer van Really, This Country en You Can’t Even Flirt Anymore en zoekt op vergelijkbare wijze naar zachtheid en poëzie op de door woke geteisterde universiteiten van Canada.

King Richard

(Wales, 224 minuten)

Mr. Smith Goes to Washington in een flitsend, modern jasje, dit bijna vier uur durend rechtbankdrama over de aimabele, natbelipte Richard die zich weet op te werken tot city councelor van het plaatsje Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Door slimme perspectiefwisselingen zien we dat ogenschijnlijke gezelligheid ook een duistere zijde kent en dat een eenvoudige vriendendienst in een andere context opeens corruptie heet.

¿¿Como se llama??

(Spanje, 123 minuten)

Publieksfavoriet in Cannes eerder dit jaar, deze komische film over een copywriter die zijn leven op zijn kop gegooid ziet worden als hij door de bevallige Nadia wordt gevraagd een naam te verzinnen voor haar nieuwe talkshow, maar eigenlijk niet veel verder komt dan Nadia.