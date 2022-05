De Betrouwbare Mannetjes gaan zeker weer kijken

Maandag 16 mei

-Wilfred heet Johan, René en Wierd Duk welkom. Hij is blij dat ze er weer zijn en vraagt aan Johan Derksen of hij ‘lekker heeft kunnen uitrusten de afgelopen weken’.

-Johan Derksen zegt dat hij ‘schijt heeft aan wat mensen van hem denken en de zaak wat hem betreft daarmee afgedaan is’. Dat lijkt Wilfred heel verstandig, ‘wat dat betreft’.

-Gijpie heeft naar het Songfestival ‘zitten kijken’ en ‘moet zeggen’ dat hij die S10 ‘echt een leuk meissie’ vindt. Johan Derksen vond het ‘een aanstellerige nichtenshow’ en krijgt ‘vreselijke jeuk van Cornald Maas’ en zegt dat hij zijn kaarsverhaal alleen maar heeft afgezwakt om ‘van het gezeik af te zijn’.

-Wilfred verzucht dat het alweer lekker begint zo, maar wordt onderbroken door Gijpie die vertelt dat-ie vroeger met Gullit onder de douche heeft gestaan en dat die ook een soort duizendurenkaars had en moet daar zelf zo hard om lachen, dat ook Wierd Duk gaat lachen.

-Wilfred vreest dat ze op deze manier ‘zo weer op kantoor bij Paul Römer zitten’ en vraagt aan Johan Derksen of het trouwens klopt dat hij Talpa-directeur Paul Römer nog van vroeger kent. Johan Derksen zegt dat hij er niet trots op is, maar dat hij begin jaren negentig samen met de materiaalman van Veendam bij een voetbaltoernooi van de Tros de onderbroek van Talpa-directeur Paul Römer ‘vreselijk hard’ tussen de billen van Talpa-directeur Paul Römer heeft getrokken.

Dinsdag 17 mei

-Wilfred heet Johan, René en Talpa-directeur Paul Römer welkom. Talpa-directeur Paul Römer is heel blij dat ‘de heren’ er weer zijn en ‘deze heren laten zich niet temmen en dat willen we ook niet’ en ‘voetbalkantine’. Hij heeft thuis heel hard moeten lachen om het onderbroekenverhaal, want ‘zo is Johan’ en ‘we kennen Johan allemaal’ en ‘daarom houden we zo van Johan’.

-Wilfred vraagt aan Johan Derksen of hij excuses gaat aanbieden aan Talpa-directeur Paul Römer. Johan Derksen zou niet weten waarom. Het is dertig jaar geleden, hij had al gezegd dat hij er niet trots op is, en hij heeft de onderbroek meer rechtgetrokken en er zeker niet ‘doorheen gehaald’, dat kon ook helemaal niet, ‘want het was een heel klein onderbroekje’.

-Gijpie begint al te lachen en zegt dat-ie vroeger bij Ruud Gullit heeft gezien dat er behoorlijk wat rek in die onderbroekjes zit, steekt z’n hand achter in z’n broek, pakt zijn biertje, houdt het voor Talpa-directeur Paul Römer zijn neus en vraagt of hij ook vindt dat het bier naar poep ruikt. Talpa-directeur Paul Römer vindt het bier inderdaad naar poep ruiken. Johan Derksen gooit een hand borrelnootjes in het gezicht van Talpa-directeur Paul Römer. Iedereen moet lachen.

Woensdag 18 mei

-Wilfred heet behalve Johan en René ook Angela de Jong welkom. Angela is blij dat Vandaag Inside weer terug is en zegt dat ze heeft genoten van de uitzending en dat ze het erg sterk vond dat ‘de heren iemand als Paul Römer zo stevig durfden aan te pakken’.

-Advocaat Knoester belt in. Hij vindt het knap dat Johan Derksen ‘weer een onderwerp bespreekbaar heeft gemaakt’ en denkt dat het OM ‘niets kan doen zolang Paul Römer geen aangifte doet’.

-Gijpie denkt dat ze Zweden en Finland nooit lid van de Navo hadden moeten maken. Dat denkt Johan ook. Angela de Jong twijfelt.

Donderdag 19 mei

-Wilfred heet Johan, René en John de Mol welkom. Johan zegt dat Sigrid Kaag een ‘arrogante trut’ is. Iedereen lacht. Wilfred maant dat ze rustig aan moeten doen omdat ‘de grote baas’ aan tafel zit.

-Gijpie vraagt of John de Mol weleens op een voetbaltoernooi van de Tros is geweest en moet zo hard lachen, dat ook John de Mol gaat lachen.

-Wilfred wil ‘in dat opzicht’ graag van Johan weten of hij nog gaat reageren op het bericht dat Paul Römer destijds naar het ziekenhuis moest ‘met bloed en alles’.

-Johan zucht en vraagt hoe lang ze deze repeterende circusact eigenlijk nog gaan doen. Gijpie denkt ook dat ze nu beter echt helemaal, echt echt kunnen stoppen. Wilfred is het daar in dat opzicht, wel mee eens, wat dat betreft. John de Mol niet en begint heel hard te lachen.

Vrijdag 20 mei

-Wilfred heet Johan, René, Kluun en Bram Bakker welkom.