De Betrouwbare Mannetjes gaan er even tussenuit

In verband met de zomervakantie hier alvast onze bijdragen voor de komende zes weken.

ZATERDAG 16 JULI

Lijstje

De boerenprotesten duren voort! Ondertussen helpen de Betrouwbare Mannetjes u graag de rij bij Schiphol of in het campingwinkeltje door.

Met o.a.:

1. Ze staan heel erg vroeg op.

4. Wist je dat 80 procent naar het buitenland gaat?

17. Bennie Jolink en Henk Angenent ja, voor de rest zijn het allemaal tyfuslijers.

32. Je moet die boerenweggetjes nemen, daar is geen kip nu.

47. Ja oké, maar hij wordt nu dus zelf ook bedreigd.

51. No distributiecentra, no food.

52. Wij kopen ons wc-papier nu rechtstreeks van de boer.

ZATERDAG 23 JULI

Notulen Bemiddeling Stikstofcrisis [fragment]

Verslag mediation kabinet/agrarische sector gehouden op 19 juli 2022 om 10.07 uur.

Aanwezig: Johan Remkes, KRO/NCRV (Boer Ayoub)

Afwezig: LTO, Agractie, Farmers Defence Force, minister Van der Wal (ondergedoken), minister Staghouwer (Schiphol)

Voorzitter: Johan Remkes

Notulist: Johan Remkes

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom, zegt ondanks de teleurstellende opkomst toch te willen beginnen met zijn teleurstelling te uiten over de opkomst. Boer Ayoub vraagt namens KRO/NCRV hoe lang dit ongeveer gaat duren. De Voorzitter verzoekt de vergadering kort te schorsen voor een kleine rookpauze. De Voorzitter gaat akkoord en schorst de vergadering voor 10 minuten.

ZATERDAG 30 JULI

Gastcolumn: Youp (Boerenmadam) [fragment]

‘Waarom Maxima dat zei? Vanwege de boeren natuurlijk. Over boeren gesproken, woensdag zag ik Caroline van der Plas bij Renze Klamer over de rellen bij Schiphol. Die was helemaal op de trekker naar Amsterdam gereden om het op te nemen voor de mestmiljonairs die ons land nu al wekenlang terroriseren, maar werd flink op haar nummer gezet door Maxim Hartman. Renze probeerde de boel nog te sussen maar Carolientje werd steeds bleker. Wie ook bleker is, is Henk (Bleker). De ponyfokker uit Vlagtwedde is de laatste weken niet meer van de talkshowtafel weg te slaan. Misschien kan-ie de volgende keer net als toen bij Mauro een briefje naar Maxim schuiven met een uitnodiging voor een wedstrijd van FC Twente. Of van Manchester United natuurlijk. Deze week zag ik boertje Ten Hag tijdens een persconferentie in steenkolenengels proberen uit te leggen waarom hij zijn complete vorige elftal heeft gekocht. Dat is toch humor? Ik vraag me af of hij langer mag blijven zitten dan Boris Johnson. Waarom ik me dat afvraag?’

ZATERDAG 6 AUGUSTUS

Cartoon (‘Boerenprotesten’)

Een tekening van een varken dat door een machine wordt vetgemest. Het varken is zichtbaar misselijk. Op de voedermachine staat een dollarteken. Ook staat er voor de zekerheid ‘AGRO-INDUSTRIE’ op. De machine wordt bediend door een klein mannetje dat niet heel erg lijkt op Henk Bleker, maar er staat ‘Henk Bleker’ op zijn jasje dus het is Henk Bleker. Het varken heeft een boerenzakdoek om zijn nek en zijn ogen zijn de sterren van de Europese Unie. Op het varken staat ‘BOERENSECTOR’. Op de plas poep staat ‘NEOLIBERALISME’ en in de poep drijven kleine onafhankelijke boeren, die bijna verdrinken. Aan de zijkant staat dan ook nog een man met een blindenstok en een zonnebril op met ‘RUTTE’ op zijn pak die zijn neus dichtknijpt, maar natuurlijk ook heel hard lacht en op zoek is naar de uitgang (‘EXIT’). Verder nog uitwerken.

ZATERDAG 13 AUGUSTUS

(Lastig weekje. Toch weer iets met boeren/Schiphol. Lijstje? Zomergasten­recensie? Evt. liveblog van rellen in Barneveld/Stroe/Terminal 2.)

ZATERDAG 20 AUGUSTUS

De Betrouwbare Mannetjes boeren het alfabet? Agrariërs, Bagagehal, Caroline, Distributiecentra, Export, Fijne vakantie etc.