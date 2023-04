De Betrouwbare Mannetjes doen het gewoon nog een keer

‘De top van het kabinet kwam donderdagavond weer bijeen in het Torentje voor een extra crisisberaad. Rutte beloofde dinsdagavond na een eerste urenlang beraad al dat het kabinet ‘verbeteringen’ op een paar grote dossiers wil aankondigen om de onvrede te beteugelen. Het kabinet zal hierover vrijdag een brief aan de Tweede Kamer sturen.’ (de Volkskrant, 31 maart)

Crisisberaad II, gehouden op 30 maart 2023 om 21.00 uur

Aanwezig: Mark Rutte, Sigrid Kaag, Carola Schouten, Wopke Hoekstra

Afwezig: Niemand

Voorzitter: Mark Rutte

Notulist: Carola Schouten

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen andermaal welkom.

2. Brief Tweede Kamer

De Voorzitter heeft een brief aan de Kamer beloofd en wil het graag hebben over wat daarin moet komen te staan. Hij heeft na het vorige crisisberaad tegen de pers gezegd dat het kabinet op een paar grote dossiers verbeteringen wil aankondigen en vraagt of iedereen het daarmee eens is. De Notulist en Wopke Hoekstra zijn het met de Voorzitter eens en zijn voor het aankondigen van verbeteringen op de grote dossiers. Sigrid Kaag is ook voor het aankondigen van verbeteringen op grote dossiers, maar benadrukt dat dit niet ten koste mag gaan van de kleine dossiers.

De Voorzitter zegt tevreden te zijn met de sfeer en constateert dat de aanwezigen een hoop ‘gedeelde beelden’ hebben. Wopke Hoekstra beaamt dat. Sigrid Kaag denkt te weten wat de Voorzitter bedoelt en spreekt de wens uit om ‘over de hele breedte’ een verbeteringsslag te maken. De Voorzitter staat daar niet onwelwillend tegenover, maar waarschuwt dat het heel complex is en dat hij uit ervaring weet dat je bij het verbeteren van dossiers zorgvuldig te werk moet gaan. Hij wil ‘zorgvuldig’ in de brief opnemen. Wopke Hoekstra vindt dat ze in de brief dingen moeten adresseren en stelt voor te vermelden dat het kabinet, waar mogelijk, die dingen ‘zo gauw mogelijk’ in gang gaat zetten. Sigrid Kaag denkt dat, willen ze tijdens het komende debat niet met lege handen staan, ze in ieder geval ‘oplossingsrichtingen’ moeten aanstippen. Wopke Hoekstra is het daar goeddeels mee eens, al vindt hij het belangrijk om daaraan toe te voegen dat niet alles ‘dichtgetimmerd’ wordt. Wel erkent hij dat ook het niet-dichttimmeren zorgvuldig moet gebeuren. De Voorzitter hoort wat Wopke Hoekstra zegt, maar denkt dat het nu vooral van belang is te laten zien dat het kabinet het signaal van de kiezer serieus neemt. Hij stelt voor in de brief op te nemen dat ‘het kabinet met zichzelf in gesprek gaat’. Wopke Hoekstra zou daar graag aan toe willen voegen dat het kabinet niet alleen met zichzelf in gesprek gaat, ‘maar ook met de samenleving’. De Voorzitter vindt dat een rake toevoeging en zal deze meenemen. De Voorzitter vraagt zich af of er niet ook een soort ‘nieuw elan’ of nieuwe-bestuurscultuurachtige oplossing gevonden kan worden voor het stikstofprobleem. Zelf denkt hij eraan om aan de pers te melden dat er een ‘nieuwe aanpak voor stikstof’ is gevonden. Wopke Hoekstra vindt dat geweldig om te horen. Dat vindt De Voorzitter dus ook. Hij spreekt van ‘een krachtig signaal’. Wopke Hoekstra wijst naar de Voorzitter en vult aan dat het toont dat het kabinet lastige beslissingen niet uit de weg gaat en verantwoordelijkheid neemt. De Voorzitter steekt zijn duim op. Sigrid Kaag wenst ook graag op te nemen dat ze ‘de processen willen versnellen’. Wopke Hoekstra weet niet zo goed wat dat hiermee te maken heeft, maar kan zich daar op hoofdlijnen in vinden. De Voorzitter vindt het een supersfeer.

3.wvttk/rondvraag

De Voorzitter heeft ‘grote dossiers’, ‘beter’, ‘z.s.m.’ en ‘zorgvuldig’ als aantekeningen genoteerd en vraagt zich af of hij iets over het hoofd ziet. De Notulist vraagt wat ze nu precies gaan doen om de problemen aan te pakken. Wopke Hoekstra vraagt of de Notulist soms heeft liggen slapen en geeft Sigrid Kaag een high five.

4. Afsluiting