Verslag ministerraad gehouden op 9 september 2022 om 10.00 uur

Aanwezig: allen

Afwezig: -

Voorzitter: Mark Rutte

Notulist: Carola Schouten

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en wil graag beginnen met een minuut stilte. Wopke Hoekstra fluistert of de voorzitter het filmpje van de Queen met James Bond heeft gezien. De voorzitter fluistert alleen een filmpje van de Queen met beertje Paddington te hebben gezien. Volgens Wopke Hoekstra is dat hetzelfde filmpje. De notulist heft vragend haar handen in de lucht en wijst op haar horloge. Robbert Dijkgraaf steekt zijn vinger op.

2. Energiecrisis

De voorzitter wil weten hoe het gaat met de energiecrisis. Rob Jetten zegt dat het op zich wel goed gaat, maar vraagt zich af of ze niet wat onzekerheid bij het volk moeten wegnemen in de vorm van steunmaatregelen. De voorzitter zegt erover te hebben nagedacht en zich nu weer scherp te herinneren dat beertje Paddington inderdaad in het James Bondfilmpje zat.

3. Inflatie

De voorzitter vraagt of Sigrid Kaag wil toelichten wat de gevolgen zijn van de renteverhoging van de ECB. Sigrid Kaag zegt daartoe uiteraard bereid te zijn, maar betwijfelt of beertje Paddington en James Bond in hetzelfde filmpje zitten. De voorzitter weet zeker dat het hetzelfde filmpje is. Rob Jetten heeft op Twitter een heel lieve tekening gezien van de Queen met beertje Paddington. Op de rug. Dat ze weglopen. Zowel de Queen als beertje Paddington.

4. Stikstofcrisis

De voorzitter wil graag stilstaan bij het vertrek van Henk Koopmeiners. De notulist merkt op dat de voorzitter Henk Staghouwer bedoelt. De voorzitter vraagt wie Henk Koopmeiners dan ook alweer is. Hugo de Jonge denkt dat de voorzitter in de war is met Teun Koopmeiners. De voorzitter weet niet wie dat is. De notulist vraagt zich af of het in deze tijden een goed signaal is de minister van Armoedebestrijding te belasten met een zware portefeuille als Landbouw. Hugo de Jonge zegt dat Teun Koopmeiners anders zondag nog een hattrick heeft gescoord. Eric van der Burg vraagt of het een gewone hattrick was of een onvervalste.

5. Ter Apel

De voorzitter vraagt Eric van der Burg hoe het eigenlijk gaat in Ter Apel, ook omdat hij op Teletekst zag dat er donderdag 150 mensen in de regen hebben moeten slapen. Eric van der Burg vreest dat het de komende dagen nog ‘even doorbijten’ wordt, maar zegt dat de vooruitzichten goed zijn. Met maandag 20 en dinsdag slechts 15 procent kans op neerslag. De voorzitter vindt het mooie cijfers. Wopke Hoekstra zegt dat de kans op neerslag achteraf sowieso vaak lager blijkt dan voorspeld.

6. W.v.t.t.k./rondvraag

Robbert Dijkgraaf begrijpt niet wat Wopke Hoekstra in hemelsnaam zegt, doet zijn vinger omlaag en roept dat het dus twee verschillende filmpjes zijn: een van de Queen met James Bond voor de Olympische Spelen en een met beertje Paddington ter ere van haar jubileum: ‘When Paddington met the Queen’ heet dat filmpje. De voorzitter lijkt dat sterk. Klinkt verzonnen. Hij stelt voor to agree to disagree.

7. Afsluiting

En sluit de vergadering.