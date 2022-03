De Betrouwbare Mannetjes brainstormen even mee

Na vijf seizoen stopt M, de dagelijkse talkshow van Margriet van der Linden. Het succes van M liep terug nadat besloten was om een andere weg in te slaan qua gasten en onderwerpen, denkt mediadeskundige Ron Vergouwen. ‘Er is toen gekozen om vooral minderheden een podium te geven. Daarmee kreeg M een activistisch karakter en daar zit niet iedereen op te wachten.’ Het is nog niet duidelijk welk programma er voor M in de plaats komt. (NOS.nl, 17 maart 2022)

Zo is het leven…

Razendsnelle talkshow met veel kijkers en urgente onderwerpen, te korte muziek, en minderheden maar niet zo veel minderheden dat de mensen meteen afhaken. Alternatieve titels: Dat zal je altijd zien, Tja, zo gaan die dingen, Het is niet anders, Als de hemel valt hebben we allemaal een blauwe hoed (ADHVHWABH)! Presentator: Rob Kemps.

De vooravondshow met Arjen Lubach

Arjen Lubach blikt vooruit op De avondshow met Arjen Lubach. Met o.a. Arjen Lubach.

Barend & Van Dorst

Presentatie: Frits Barend en Raven van Dorst. Vaste gast: Youri Mulder.

Driederik

Diederik Ebbinge, Diederik Jekel en Diederik Gommers presenteren een talkshow in de traditie van De Wereld Draait Door, met spraakmakende gasten, muziek en veel gewone mensen, maar ook weer niet zo gewoon dat het saai is.

Geef die boer een stoel

Yvon Jaspers ontvangt iedere dag drie spraakmakende boeren en geeft via de actualiteit en iets meer dan een halve minuut live muziek een kijkje in het leven op de boerderij.

Podcast TV

Presentatie: Gijs Groenteman

Vullings & Urgert

Razendsnelle politieke talkshow onder leiding van Jeroen Vullings en Rob Urgert. Met o.a. vaste tafelheer Xander van der Wulp, de ergernissen van Gerdi Verbeet, de ‘hete aardappel’, en natuurlijk ‘De minuut van Peter’ (Heerschop).

Arie BombArie!

Talkshow waarin vaste gast Arie Slob iedere dag aan de hand van fragmenten aan wisselende presentatoren moet proberen uit te leggen waarom hij Ongehoord Nederland in vredesnaam tot het publieke bestel heeft toegelaten.

Sing us a song, you’re the Kockelmann

Muzikale talkshow waarin multi-instrumentalist Sven Kockelmann een gewone Nederlander zijn guilty pleasure moet zien te ontlokken om die vervolgens op een instrument naar diens keuze te vertolken. Presentatie: Sven Kockelmann. Afl. No Diggity.

BAKMOLBOER?

Razendsnelle talkshow waarin Tim Hofman, Splinter Chabot, Emma Wortelboer, Sahil Amar Aïssa, Rob Kemps en Jan Terlouw dagelijks op een boerderij een taart moeten bakken, terwijl een van hen de anderen het bakken onmogelijk probeert te maken. Wie wint de technische opdracht, wie heeft een vrijstelling, en wie gaat op date met boer Erwin?

DWDWD

De Wereld Draait Weer Door. Matthijs van Nieuwkerk wordt overgehaald om terug te keren op de vroege avond met een razendsnelle talkshow met onbeperkt aandacht voor mannen die bijna dood gaan, pikanterietjes, en Franse chansons.

Komt te voet…

Wandeltalkshow waarin Menno Bentveld en Andrea van Pol op de mooiste plekjes van Nederland heel normale mensen vragen waarom zij het vertrouwen in de politiek en/of talkshows zijn kwijtgeraakt.