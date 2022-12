De Betrouwbare Mannetjes bereiden u vast voor

Waarom zouden wij daar excuses voor moeten aanbieden? Het is 150 jaar geleden. Wat hebben wij daar mee te maken? O, in 834 hebben de Vikingen Wijk bij Duurstede platgebrand, gaan wij dan nu excuses eisen van de Noren? En dan is het weer de verkeerde datum. En wat helemaal mooi is, blijkbaar mag een zwarte minister geen excuses aanbieden. Dat is dan toch net zo goed racisme? Heerlijk, hè? Is uit de Loire. Heb ik een heel doosje van meegenomen. Die uit Südtirol moet je zo ook even proeven, die witte. Komt door woke. Alles moet woke tegenwoordig. Universiteiten. Ik las op Twitter dat iemand die bij de universiteit werkte had gezegd dat-ie FvD had gestemd en die is toen ontslagen. Je moet echt ieder woordje wegen. Voor je het weet heb je het aan de stok met de LHBTIXZHQY-gemeenschap of hoe je ze tegenwoordig ook moet noemen. Bij mij het op het werk ook, daar loopt nu een jongen, die moet ik opeens aanspreken met ‘hen’. Ja, lekker. Gieser wildeman? Maar dan heb je er extra suiker bij gedaan. Hoeft op zich niet, hè? Omdat ze van zichzelf al zoet zijn. Dus als ik zeg dat ik me een vrouw voel, ben ik opeens een vrouw? O, ik identificeer me als lampenkap. Komt er dan ook een speciale wc voor lampenkappen? Vroeger had je zure regen, hoor je nu niks meer over. Toen Hans van Baalen zo tekeerging op dat plein, toen zei ik het al. Pas nou op. Dat met de EU en de Navo en alles. Pure provocatie. Ik zou hem denk ik gewoon die Krim geven. Misschien een stukje Donbas. Ik ben geen fan van Wilders, maar dat zelfs híj fan was van Arib, dat zegt toch ook wel wat. Ach, hou toch op. Niet iedereen is meteen een fascist. Die gast heeft PayPal opgericht en een nieuw automerk tot een megasucces gemaakt, dus die weet heus wel wat-ie aan het doen is. Ik bedoel, als je naar Staphorst gaat om te protesteren tegen Zwarte Piet, dan vraag je er gewoon om. Zijn allemaal beroepsdemonstranten, hè? Nou, dat is maar goed ook! Dat er glas voor zat! Dat is maar goed ook! Ik ga me hier toch ook niet aan de tafel vastlijmen, omdat ik de benzine te duur vind? O, de kalkoen van Saskia is weer droog! Ik plak me vast aan de tafel! Waarom is dat nou meteen weer antisemitisch? Hij zegt alleen dat het opvallend is dat zij op alle hoge functies zitten. Nou, ­Johan Derksen bijvoorbeeld. Zijn radioshow, alles. Alles afgepakt. Keihard gecanceld. Hij had die kaars er alleen tegenaan gelegd! En als je zo veel gedronken hebt dat je niet merkt dat iemand er een heel grote kaars in steekt, dan heb je het er ook wel een beetje zelf naar gemaakt, vind je niet? Maar jammer hoor. Ik vond het een leuk programma. Je merkt toch dat ze nu de rem er een beetje op houden. Je moet er toch niet aan dénken. Iedere dag op de toppen van je kunnen. Gewoon topsport. Rob Kemps ook. Die zei ook dat hij tegen hem juist altijd heel aardig deed. Ik moet het nog maar zien straks, met die hele Herman van der Zandt. Waarom zou je in hemelsnaam gaan rellen als je gewonnen hebt? Dat etteren de hele tijd. Theo Laseroms of Rinus Israël hadden die dwerg dwars doormidden geschopt. Zelfde als met crypto. Moest ook kapot. Nou, wat dacht je van de Wereldbank? Omdat ze er geen controle over hebben, natuurlijk. Moest het kapot. Tuurlijk moet je die mensen helpen, dat vind ik ook. De echte moet je gewoon helpen. Maar we kunnen niet iedereen binnenlaten, lieverd. En ik zie alleen maar jonge mannen op tv. Waar zijn de kinderen? Waar zijn de vrouwen? Wout Weghorst, apenpokken, D66, controlled demolition, Rob de Wijk, het Zweedse model, de Chinezen, Frans Timmermans. Hij schijnt nu naar Ajax te gaan, hè? Andries Noppert. Gewoon afknallen. Wat nou als je met je kinderen gaat picknicken in het bos en er staat ineens zo’n beest voor je neus? Hou op hoor. Er is in Nederland niet eens echt natuur. En maar drammen. Vind je het gek dat links niks klaarspeelt, dat het hele land vol hangt met omgekeerde vlaggen? Ja, zonde. Weet je wat ik altijd doe, Saskia? Saskia! Weet je wat ik altijd doe? De kaasjes een paar uurtjes van tevoren uit de koelkast ­halen, dan kunnen ze echt gaan lopen. Ik heb een zwarte jongen op m’n werk en die vindt het ook allemaal onzin hoor. Vuurwerk, mag ook niet meer. Belachelijk ook dat we twee jaar lang geen Kerst met z’n allen hebben mogen vieren. Ongezellig.