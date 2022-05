De bestuurlijke Bermudadriehoek waar afval blijft liggen en ambtelijke verantwoordelijkheid magisch verdwijnt

Het is aantrekkelijk om bij het verhaal van Theo Nieboer continu een reeks iebelige ambtenaren voor je te zien die, weggekropen achter hun balies en geflankeerd door gigantische, stoffige hagen van gemeentelijke dossiers, kleiner ogen dan ze zijn, omdat ze door de jaren heen half zijn opgeslokt door de bodemloze diepte van hun eigen overbodigheid.

Maar dat zou verkeerd zijn, zegt Nieboer, want de mensen die bij de gemeente Renswoude werken zijn juist geen stereotype droogoksels. Sterker nog: het zijn hardwerkende mensen die net als hij een zo aangenaam mogelijk woonplaats willen creëren. Het probleem is alleen dat de mensen die over zijn specifieke dossier gaan, gevangen lijken te zitten tussen de grenzen van hun eigen takenpakket.

Het verhaal gaat als volgt: Theo Nieboer (74) is een gepensioneerde inwoner van Renswoude die ervan houdt om in de natuur te wandelen en te kijken naar de pinksterbloemen in de berm. Omdat het hem stoorde dat er in diezelfde berm zoveel afval lag, besloot hij acht jaar geleden een afvalprikker te kopen. Hij bleek niet de enige ‘prikker’ in Renswoude. Samen met vier andere vrijwilligers verdeelde hij de straten rondom het dorp. Iedere week gaan ze afzonderlijk op pad.

Toen de groepsleden merkten dat er vooral langs de N224, de provincieweg die Renswoude doorkruist, veel rotzooi lag, en dan in het bijzonder bij de parkeerplaats naast het kasteelbos, vroegen ze aan de gemeente of daar geen prullenbakken geplaatst konden worden.

Theo Nieboer haalt een stuk plastic uit de berm langs de N224. Beeld de Volkskrant

‘Die man van de gemeente zou het eens uitzoeken, en ons daarna terugbellen’, zegt Nieboer. ‘Twee maanden later besloten we zelf maar te bellen met de vraag of er al een oplossing was. Nee, zei die man, want het was niet zijn afdeling, maar hij had het inmiddels wel bij een andere afdeling neergelegd.’

Het gebied waar de prullenbakken moesten komen, ligt weliswaar in de gemeente Renswoude. Toch valt het officieel niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Renswoude, maar onder die van de Stichting Utrechts Landschap. ‘De gemeente heeft de verzoeken overgebracht’, aldus een woordvoerder.

Dat gebeurde ook bij de gewenste afvalbak bij de parkeerplaats slechts een paar meter verderop. Aangezien dan stuk grond weer net onder curatele staat van de Provincie Utrecht, moest dat request ook worden doorgeschoven, waarna de verantwoordelijke ambtenaren het verzoek ongetwijfeld uitvoerig hebben besproken, maar er al snel achterkwamen dat ze te maken hadden met een reeks niet te negeren wetteksten en contracten en andere door de mens uitgevonden ingewikkeldheden die Nederland dikwijls erg aangenaam maken, maar soms ook verschrikkelijk klein.

Omdat de N224 een paar honderd meter verderop ook nog eens de provinciegrens tussen Utrecht en Gelderland overschrijdt, is het stukje asfalt waar Nieboer wekelijks afval prikt in feite een soort bestuurlijke Bermudadriehoek, waarbij iedere vorm van verantwoordelijkheid wordt verplaatst naar weer een ander bureau en daarom nooit wordt genomen. ‘Zoals al besproken, zijn er drie eigenaren van stukken grond in dit gebied. Met ieder, eigen motiverende redenen om hier wel of geen afvalbakken te plaatsen’, aldus de gemeentewoordvoerder.

Als die drie eigenaren gewoon een uurtje met elkaar om tafel zouden zitten, dan was het zo gepiept, denkt Nieboer. Maar helaas, regels zijn regels en die regels schrijven nu eenmaal voor dat het niet de Gulden Middenweg is door Renswoude loopt, maar de N224.

En dus besloot Nieboer het heft in eigen handen te nemen door zelf twee afvalbakken te timmeren. Hij leegt die sindsdien tweemaal per week. De gemeente kan die bakken immers niet legen, omdat ze zijn niet door hen zijn geplaatst. ‘Ik vind het heel mooi om in de natuur te zijn’, zegt Nieboer. ‘Maar soms denk ik wel: waar ben ik nu eigenlijk mee bezig?’

Theo Nieboer leegt zijn zelfgetimmerde afvalbak. De gemeente kan de bak niet legen, omdat deze niet door hen is geplaatst. Beeld de Volkskrant

Omdat even verderop de McDonalds zit – een restaurant met een clientèle dat blijkbaar bevrijd is van de restricties die een goede opvoeding oplegt aan het handelen van anderen, en daarom geen probleem heeft de overblijfselen van een McMenu zomaar in de berm te mieteren – loopt Nieboer ook nog zijn reguliere prikronde. Hij doet dat elke week, ook als het regent of sneeuwt. Een keer, toen hij een stuk plastic uit de sloot wilde halen, gleed hij erin. Toen maakte hij wel rechtsomkeert.

Jarenlang liep hij die ronde met een losse vuilniszak in zijn hand, maar om de vijf vrijwillige prikkers van Renswoude toch tegemoet te komen, heeft de gemeente sinds kort vuilniskarretjes voor ze geregeld die ze achter zich aan kunnen trekken.

Althans, er werden twee karretjes geregeld. Vijf karretjes waren helaas te duur.