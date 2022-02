De beslissing tot abortus is al complex genoeg, die hoeft niet onnodig moeilijker te worden gemaakt

Eindelijk ruimt de Tweede Kamer de hindernissen op die een vrijer abortusbeleid te lang in de weg hebben gestaan.

Mark Ruttes onvermoeibare zoektocht naar onwaarschijnlijke politieke bondgenootschappen hielp het land sinds 2010 door enkele forse politieke crises. Intussen leidde het ook tot een democratisch tekort: de almaar groeiende progressieve meerderheid op de medisch-ethische dossiers werd aan banden gelegd door het krimpende cultureel-conservatieve smaldeel, dat nodig was om de rest van het beleid van meerderheden te voorzien. Vooral in de abortuswetgeving is dat niet zonder gevolgen gebleven: Nederland veranderde van voorloper in bescheiden middenmoter. In nogal wat landen worden ongewenst zwangere vrouwen in de eerste weken van de zwangerschap inmiddels met minder beperkingen geconfronteerd dan hier.

Maar het streven naar een nieuwe politieke cultuur werpt in dit opzicht de eerste vruchten af. Sinds de doorstartende coalitie heeft besloten dat abortus een vrije kwestie is, neemt de Tweede Kamer het heft in handen. Na het schrappen van de verplichte bedenktijd dient de volgende stap zich aan: een meerderheid koerst aan op beschikbaarstelling van de ‘abortuspil’ door huisarts en buurtapotheker.

Het is dan ook de hoogste tijd. Veilige en efficiënte medicatie voor afbreking van de zwangerschap tot negen weken is al jaren beschikbaar. Ook staat vast dat huisartsen dit prima kunnen en willen begeleiden. Voor vrouwen neemt de route via de huisarts dus een onnodige hindernis weg.

Twee bezwaren worden vaak genoemd. Het eerste gaat over de positie van de abortusklinieken, die hierdoor een fors deel van hun patiëntenpopulatie dreigen te verliezen. Als dat resulteert in veel sluitingen, gaat dat leiden tot fors langere reistijden voor vrouwen met verder gevorderde zwangerschappen die nog wel op de klinieken aangewezen zijn. De Kamer zal de komende jaren goed moeten opletten dat dit geen averechts effect wordt.

Het tweede veelgehoorde bezwaar is dat het mogelijk gaat leiden tot meer (ondoordachte) abortussen. Die vrees is door de ervaringen in landen als Frankrijk en Zweden inmiddels gelogenstraft: een zwangerschap afbreken is en blijft in veel gevallen een complex en diep emotioneel besluit, maar de doorslag wordt niet gegeven door de praktische vraag wie de benodigde medicatie voorschrijft. De beslissing op zichzelf is vaak al moeilijk genoeg, als die eenmaal is genomen, moeten er geen onnodige drempels meer in de weg liggen.