De beslissende factor in het asielbeleid is de christelijke inslag van de politiek

Aan de slag, zei premier Rutte, we moeten aan de slag. Want de instroom is veel te hoog. Dit jaar komen er ruim 48 duizend asielzoekers, volgend jaar nog meer. Daarmee steekt Nederland het topjaar 2015 naar de kroon. Die getallen kunnen de instroomontkenners alvast in hun zak steken.

‘Aan de slag’ is fijn vaag, suggereert dat er gepiekerd gaat worden, over hoe het zo gekomen is en hoe dat getal kan worden teruggebracht. Terwijl we alles al weten. Op Schiphol bijvoorbeeld worden mensen gewoon teruggestuurd. Schiphol is een buitengrens van de EU. Asielzoekers krijgen een snelle beoordeling, en als ze niet overtuigen, gaan ze linea recta in het vliegtuig terug. Dat wordt niet van de daken geschreeuwd, ik vermoed om Vluchtelingenwerk niet wakker te maken. Maar het kan dus wel, keurig volgens de regels.

Het staat open en bloot in een rapport waarin Nederland met Denemarken wordt vergeleken. Ook dat is er allang. Voor sommigen heeft Denemarken het gedroomde asielbeleid, voor anderen lijken de Denen op gewetenloze Noormannen. Inderdaad hebben ze in Denemarken een opt out voor de asielrichtlijnen van de Europese Unie. Verrassender is dat ook de Denen het Vluchtelingenverdrag en andere mensenrechtenverdragen hebben getekend, wat in Nederland als obstakel wordt genoemd voor een strenger optreden. Toch zijn er veel minder asielzoekers die een buskaartje Kopenhagen hebben gekocht. Je zou zomaar denken dat het toch iets met politieke wil te maken heeft.

Van der Burg: wij zijn allemaal gelukszoekers. Beeld ANP

Heel inzichtelijk is ook de brief die staatssecretaris Van der Burg – ‘Wij zijn allemaal gelukszoekers’– vorige week naar de Kamer stuurde. Ineens weten we dat Nederland, volgens asieladvocaten vrijwel even onmenselijk als Denemarken, 85 procent van de asielzoekers toelaat. Hoe moet dat straks met de boosheid aan de talkshowtafels? Terwijl de Fransen op 26 procent zitten en de Belgen op 43 procent. En de Duitsers met hun afhangende schouders vanwege de schuldgevoelens: 62 procent. Waarom is dat hier bijna een kwart hoger? Dan volgen in de Kamerbrief de creatieve verklaringen. Nederland zou meer kansrijke asielzoekers krijgen, zoals Afghanen en Syriërs. En meer onderzoek is zeker gewenst.

Maar ook dat onderzoek heb ik niet nodig. Afgelopen zomer is Rhodia Maas benoemd als nieuwe directeur van de IND, de dienst die asielaanvragen moet beoordelen. Zij zei een interview met dagblad Trouw dat meer asielzoekers ‘het voordeel van de twijfel’ moeten krijgen. De IND moet sneller ja zeggen tegen een asielverzoek, omdat de dienst overbelast is. Dat komt niet alleen door personeelsgebrek, maar vooral door ‘Europese richtlijnen, rechterlijke uitspraken, verfijning van beleid ingegeven door politieke wensen, het wordt altijd meer en gecompliceerder’.

IND-directeur Maas: eerder ja zeggen tegen asielverzoek. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Het interview leidde tot ophef, maar blijkt alleen de bevestiging van wat al anderhalf jaar staand beleid is: de IND meldde in een evaluatie dat medewerkers ‘eerder toekomen aan het toepassen van het voordeel van de twijfel’. Ook naar de verspreiding van dit ambtsbericht is geen onderzoek nodig. Pardonregelingen, afspraken over nareizigers, discretionaire bevoegdheden of voordelen van de twijfel – je kunt er vergif op innemen dat de mobiele telefoon in Turkije of Nigeria niet stilstaat.

De beslissende factor in het asielbeleid staat daarentegen in geen enkel rapport. Dat is de christelijke inslag van de Nederlandse politiek. De VVD kan aan de slag gaan wat ze wil, maar loopt in deze coalitie tegen een muur. Het idee dat Nederland deze aantallen niet kan verwerken, ruimtelijk niet, qua verzorgingsstaat niet, speelt voor de ChristenUnie helemaal geen rol. En niet alleen voor de ChristenUnie. Het christendom is naar zijn aard een openeinderegeling. Naastenliefde eerst. Het CDA pruttelt, maar komt hier niet uit. D66 werd ooit snedig door Bolkestein getypeerd als CDA zonder God. Nee zeggen is geen optie.

De grote Tocqueville schreef tweehonderd jaar geleden al dat de theologie weliswaar uit onze samenleving was verdwenen, maar het christendom beslist niet. Hij legde ook uit waar het aan schort. Tocqueville was een groot aanhanger van het christendom. Zonder de gerechtigheid van het evangelie gaat het niet. Maar het christendom had tegelijk een geweldig tekort. Er is geen christelijke staatstheorie, geen belangstelling voor wetten en regels voor het samenleven. ‘Mijn rijk is niet van deze wereld’, sprak Jezus toen Pilatus hem vroeg of hij de koning der Joden was (Joh. 18:36).

Piet Hein Donner: barmhartigheid is geen staatszaak. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘Het lijkt me’, schreef Tocqueville, ‘dat de moraal in twee delen uiteenvalt. Allebei zijn ze in Gods ogen even belangrijk, maar ze worden vanaf de preekstoel zeer ongelijk bediend. Enerzijds zijn er de plichten tegenover de vaders, de zonen en de naasten, aan de andere kant de plichten in het openbare leven, de plicht van iedere burger tegenover zijn land of de samenleving.’ Het algemeen belang komt er in het christendom karig vanaf.

Jaren geleden zei CDA-coryfee Piet Hein Donner iets dergelijks, in een rede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het CDA. Ook hij stelde vast dat christelijke barmhartigheid en een staatstheorie op gespannen voet staan. Barmhartigheid is meevoelen rechtstreeks vanuit het hart. Je moet het zelf doen, je kunt het anderen niet opdragen. Barmhartigheid is iets anders dan solidariteit, waarvoor je te zijner tijd iets terug verwacht. Daar kun je een staatszaak van maken, zei Donner, maar van barmhartigheid niet. ‘Barmhartigheid is geen barmhartigheid meer, als het wordt verricht op kosten van belastingbetalers die iets anders geloven.’

Zo staan we er al jaren voor. Nieuw is dat barmhartigheid in Nederland wordt afgedwongen door ongekozen burgemeesters die de gekozen politiek een ultimatum stellen. Aan de slag, zei premier Rutte monter. Goh, hoe zou het toch allemaal zijn gekomen?