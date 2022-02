De bekostiging van gezondheidszorg moet grondig worden herzien

‘Ziekenhuis Bernhoven bevindt zich in financieel zwaar weer’, zo meldden diverse media de afgelopen weken. Bij het lezen van die berichten kwamen bij mij oude gevoelens naar boven. Van teleurstelling, onbegrip en desillusie. Precies wat ik voelde toen ik hoorde dat Sinterklaas niet bestaat en ik bovendien jarenlang voor de gek was gehouden door mensen die zogenaamd het beste met mij voor hadden.

Bernhoven werd door het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars lange tijd aangewezen als lichtend voorbeeld voor andere zorginstellingen. Middels het project ‘zinnige zorg’, lukte het om binnen enkele jaren ruim 15 procent minder zorg te declareren. Onder meer door het aantal policonsulten met 18 procent en het aantal OK-uren met 14 procent te laten teruglopen. Ook het aantal managers werd gehalveerd en de gemiddelde verpleegduur daalde met 34 procent. Hoewel eerder werd gedacht dat patiënten dan misschien zorg in ziekenhuizen in de buurt zouden hebben gekregen, bleek dat niet het geval. Onzinnige zorg was overgenomen door huisartsen. Geld was bespaard, en dat in een tijd waarin de zorgkosten de spuigaten uitlopen. Halleluja.

Het idee, de intentie en de uitvoering waren veelbelovend. De geestelijk vader van dit project, Peter Bennemeer, wist iedereen te inspireren: zorgverzekeraars, politici, zorgverleners en patiënten. Alle neuzen gingen dezelfde kant op. Zelfs qua financiering, met de uitgifte van obligaties aan personeel en inwoners uit de regio.

Het zinnige-zorgproject is vanuit patiëntperspectief en doktersperspectief zeer geslaagd. Helaas bleek het binnen de huidige manier van zorgfinanciering en toezicht niet rendabel. Door de pandemie en een afgenomen zorgproductie daalde de omzet, terwijl vaste kosten niet voldoende waren verminderd. Bernhoven moet honderd banen schrappen en op zoek naar 20 miljoen euro, onder andere door te bezuinigen, opdat het weer ‘financieel gezond kan worden’.

In Zorgvisie geeft interim-bestuurder Hans Feenstra aan dat het ziekenhuis door zal gaan met ‘zinnige zorg’, maar dat het ook gaat proberen om ‘meer omzet te realiseren door te groeien in hoogvolume laagcomplexe zorg’. Het was na het lezen van die zin dat oude sinterklaasgevoelens de kop opstaken. Want wat betekent dit? Gooit Bernhoven water bij de wijn, de handdoek in de ring of het kind met het badwater weg? Het lijkt er jammer genoeg op dat het financiële kraptebeleid ook Bernhoven dwingt om in productie te denken.

Aan de andere kant van het land staat een ziekenhuis blakend van financiële gezondheid. Een daar werkzame medisch-specialist vertelde mij hoe 50 procent van de patiënten die hij op de poli ziet, eigenlijk al jaren terug kunnen naar de huisarts. Om twee redenen gebeurt dat niet. Ten eerste zou dan de wachtlijst weggewerkt gaan worden waarmee het ‘productiepotentieel’ omlaag gaat. Dat is niet prettig in de onderhandelingen met de zorgverzekeraar.

Ten tweede kosten nieuwe patiënten veel meer tijd en onderzoeken dan patiënten op controle (‘Het ziet er prima uit meneer, tot over zes maanden’) die wel hetzelfde opleveren. Ben je daarbij ook nog een beetje creatief met diagnose-behandelcombinaties (DBC’s), dan kan het zomaar zijn dat je een financieel kerngezonde zorginstelling runt. Ondertussen worden zorgmedewerkers en middelen verspild aan onzinnige zorg en staan zieke mensen, die echt zorg nodig hebben, op kunstmatig in stand gehouden wachtlijsten.

Van 2015 tot 2019 loopt in Afferden het succesvolle zorginnovatieproject ‘Meer tijd voor de patiënt’. Door een andere manier van financiering van zorgverzekeraar VGZ krijgen huisartsen 5 minuten extra per patiëntbezoek. Het aantal verwijzingen daalde. Patiënten voelen zich serieus genomen door een huisarts met minder haast (en meer werkplezier). Zorgkosten worden bespaard. Toch wordt de pilot gestopt door VGZ, omdat het nabijgelegen Boxmeerse Maasziekenhuis in financieel zwaar weer belandde zonder al die onnodige vervolgonderzoeken en verwijzingen.

De schoorsteen van zorginstellingen rookt nog altijd goed op niet-zinnige zorg. Dus zullen we, voordat we verder nadenken over zinnige zorg, het óók moeten hebben over zinnige beloningen, passende tarieven en de juiste centen op de juiste plek. Met andere woorden: de bekostiging van gezondheidszorg moet grondig worden herzien, om vervolgens deze zorg in samenhang te presenteren, in te kopen, te organiseren en uit te voeren. Blijft de financiering zoals deze nu is, dan hebben even noodzakelijke als uitstekende projecten zoals die in Bernhoven en Afferden op de lange termijn nooit kans van slagen.

Ik ben ervan overtuigd dat zinnige zorg, in tegenstelling tot Sinterklaas, wel bestaat. Maar er alleen in geloven is niet genoeg.

Danka Stuijver is huisarts. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.