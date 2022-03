De befaamde ironie van radicaal rechts is nergens meer te bekennen

Waar is toch die befaamde, zelfbewuste ironie van radicaal rechts gebleven waarover je een tijd geleden zo veel hoorde? De memes van Pepe the Frog, de Auschwitz-grollen, dat hele je-ne-sais-quoi van ‘wij zijn geen racisten – grapje, toch wel!’

Academische bibliotheken zijn erover volgeschreven de afgelopen jaren. Over hoe de alt-rightbeweging met grove grappen de geesten rijp maakte voor daadwerkelijk extremisme. Over de ambivalentie ervan, de doeltreffendheid. Er was een tijd dat Thierry Baudet foto’s van zichzelf met Pepe the Frog twitterde en zich verweerde met: ‘Ik zie de kikker als een energiek stripfiguur dat staat voor een positieve campagne-energie.’ ‘Wat ongrijpbaar!’, zeiden wij dan.

Ja, dat is alweer even geleden.

Eerst bleek de internetlol van de internettrol daadwerkelijke politieke gevolgen te hebben in de vorm van de uitverkiezing van Trump. QAnon kwam op, de internetgrap die een complottheorie werd en nu wordt geloofd door bijna een op de vijf Amerikanen. Corona ging de wereld over, met virulent complotdenken in zijn spoor. De partij die een paar jaar geleden nog zo veel ‘positieve campagne-energie’ kreeg van een kikker, staat nu in de Tweede Kamer met rode konen om tribunalen te roepen.

De lol is er wel af, zou je kunnen zeggen. Niet dat het ooit leuk was, maar deze week besefte ik pas hoezeer ironie heeft afgedaan voor radicaal rechts zelf. Het gebeurde in de studio van Ongehoord Nieuws, het actualiteitenprogramma van Ongehoord Nederland, de nieuwe publieke omroep waar de miskenning van de desk druipt.

Het programma wijdde een heel item aan een column die Marcel van Roosmalen had voorgelezen op NPO Radio 1. Regelrechte demonisering, concludeerden ze in de studio, want de columnist had Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren een reptiel genoemd. Voor de duidelijkheid werd ook nog een debat tussen Marcel van Dam en Pim Fortuyn getoond, het pijnlijke fragment waarin die eerste de laatste ‘een buitengewoon minderwaardig mens’ noemt. Voor wie niet zo goed tussen de regels door kon lezen, vulde presentatrice Arlette Adriani de suggestie nog maar verder in: demonisering kan leiden tot een politieke moord.

De bittere ernst waarmee Van Roosmalens satire hier werd ontvangen is kwaadwillend óf veelzeggend voor de mentale gesteldheid in deze kringen. De meeste mensen zullen hun schouders ophalen als ze een reptiel worden genoemd, maar voor het complotdenkende deel van de achterban van Forum betekenen reptielen zo veel meer. Daarvoor vormen ze een bloed drinkende schaduwregering die de wereld gegijzeld houdt in angst en ellende. Partijleider Baudet filosofeerde er al eens over in een podcast en prees op Twitter de Britse complotdenker David Icke aan, geestelijk vader van deze theorie. Vandaar, voor de duidelijkheid, ook de vergelijking van Van Roosmalen.

Ongehoord Nederland wilde of kon de grap niet begrijpen. In dat laatste geval hebben we een publieke omroep waar de post-truth zo door de gangen giert dat het oprecht even erg wordt gevonden om iemand met een reptiel te vergelijken als diegene ‘een minderwaardig mens’ te noemen. In het eerste geval is het humorloosheid troef. Precies de rechtlijnige, zelfgenoegzame verbetenheid waar links altijd zo om bekend stond.